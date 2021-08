Emotionele Messi neemt afscheid bij FC Barcelona

Een tot tranen geroerde Lionel Messi heeft zondagmiddag afscheid genomen bij FC Barcelona, nadat contractonderhandelingen op niets uitliepen. Tijdens een toespraak in Camp Nou zei de 34-jarige Argentijnse sterspeler zijn „ontzettend dankbaar” te zijn voor de tijd bij de club, waar hij sinds 2004 onder contract stond. Over zijn voetbaltoekomst liet Messi nog niets los.

Messi vertrekt omdat FC Barcelona vanwege regels die gesteld zijn door de Spaanse competitie La Liga niet aan zijn salariseis kan voldoen. Zijn contract liep op 31 juli af, maar club en speler hadden de intentie om te verlengen. Toen afgelopen week bleek dat de overeengekomen 50 procent salaris die Messi zou inleveren niet voldoende was om aan de regels te voldoen, klapten de onderhandelingen.

In zijn toespraak zei de aanvaller vorig jaar precies zou hebben geweten wat hij bij zijn afscheid zou hebben gezegd. Toen dreigde de aanvaller te vertrekken wegens een conflict met de club, en in het bijzonder toenmalig voorzitter José Bartomeu, maar besloot hij te blijven. Nu kon hij naar eigen zeggen geen geschikte woorden vinden: „Ik was ervan overtuigd met mijn familie dat we hier wilden blijven. Dit is ons thuis.” Het leverde hem een staande ovatie op.

Gevraagd naar de geruchten over een mogelijke overstap naar Paris St. Germain zei Messi dat het „een van de opties” is, maar er nog geen handtekening staat onder een contract. Hij kreeg naar eigen zeggen „veel telefoontjes” van andere clubs nadat bekend werd dat hij zou vertrekken bij FC Barcelona. Na een foto met al zijn behaalde prijzen bij FC Barcelona verliet Messi de zaal. Volgens de Franse sportkrant l’Equipe reist hij vandaag nog af naar Parijs, waar hij op het punt zou staan een contract te ondertekenen.