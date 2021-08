Dode leghennen en zieke vleeseenden door vogelgriep

Het heeft elementen van pingpong maar ook van Russisch roulette: de dynamiek van vogelgriep. Steeds weer ontstaan er nieuwe varianten van het virus, die soms vooral pluimvee treffen, soms vooral wilde vogels – maar soms ook mensenlevens eisen. In 2003 was in Nederland een uitbraak waarbij 30 miljoen kippen zijn geruimd. Ook 89 mensen raakten besmet met het virus; een dierenarts overleed. Sinds 2014 zijn er uitbraken geweest met andere varianten. Van oktober tot juli zat dit jaar alle pluimvee in Nederland verplicht binnen, maar toch raakten enkele bedrijven besmet.

Voorkomen van een uitbraak is beter dan genezen – maar wat is dan het slimst? Aan ophokken kleven allerlei nadelen, zegt Janneke Schreuder, dierenarts en epidemioloog: „Zowel economisch als op het vlak van dierenwelzijn. Je wilt eigenlijk een veel bredere preventie-aanpak ontwikkelen.” Schreuder onderzocht hoe je dat het beste kunt doen. Op 13 juli promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht.

CV Paardrijden Janneke Schreuder (1986) studeerde diergeneeskunde in Utrecht en werkte in Zuid-Afrika met leeuwen en neushoorns. In Utrecht specialiseerde ze zich in paardengeneeskunde. Ze werkte als paardenarts in Duitsland en keerde in 2016 terug naar Utrecht voor PhD-onderzoek naar vogelgriep. In 2019 voltooide ze daarnaast een postgraduate opleiding epidemiologie. Sinds kort werkt Schreuder als onderzoeker diergezondheid en dierenwelzijn bij Wageningen Livestock Research. Met haar paard Rebel rijdt ze in het Nederlands team voor endurance: veldrijden over lange afstand. In april voltooide ze een wedstrijdrit van 160 km in Italië.

Hoe zit het ook alweer met vogelgriep? Is die altijd zo gevaarlijk?

„Nee. Er zijn heel veel vogelgriepvirussen, en van veel ervan worden vogels nauwelijks ziek. Die noemen we laag-pathogeen. Van oorsprong circuleren ze in wilde vogelpopulaties. Ze zijn net zo veranderlijk als griepvirussen bij de mens – en ze kunnen overspringen naar pluimvee. In de intensieve pluimveehouderij muteren die virussen soms naar een hoog-pathogene variant. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de H7N7-variant in 2003 in Nederland.

„Sindsdien is er in Azië iets anders gebeurd: hoog-pathogene varianten van het H5-type zijn van pluimvee overgesprongen op trekvogels. Die bleken daar niet altijd direct dood aan te gaan, waardoor die varianten zich in die populaties kunnen handhaven. In de broedgebieden, bijvoorbeeld in Siberië, komen de Aziatische trekvogels in contact met trekvogels uit Europa. Zo konden die varianten zich verspreiden. Tot nu toe zijn er nog geen mensen ziek van geworden, maar het is al wel aangetoond dat ze kunnen overspringen naar zeehonden en naar vossen.”

We kunnen wel stellen dat de hoog-pathogene varianten inmiddels breed circuleren bij wilde vogels

Hoe is de situatie nu?

„Nu zijn er verschillende hoog-pathogene varianten in omloop over de hele wereld. Welk type dominant is en hoe ziek vogels ervan worden, verschilt van jaar tot jaar. Dit jaar werden in Nederland vooral veel wilde ganzen ziek, maar ook aaseters zoals roofvogels. Andere jaren zijn het weer andere soorten, zoals smienten of kuifeenden. We kunnen wel stellen dat de hoog-pathogene varianten inmiddels breed circuleren bij wilde vogels en zo een risico vormen voor pluimvee en wilde vogels wereldwijd. Dat maakt dit onderwerp steeds urgenter. Ook omdat er altijd het risico is dat er een variant ontstaat die mensen ziek maakt.”

Wat heb jij precies onderzocht?

„Onder meer of je aan de mest van pluimvee kunt zien of er contact is met wilde vogels. De hypothese is dat besmettingen vooral plaatsvinden via direct of indirect contact met uitwerpselen van wilde vogels. De samenstelling van de darmbacteriën van kippen zou een indicator kunnen zijn van dat contact. We hebben een experiment uitgevoerd waarbij we kippen met en zonder vrije uitloop in aanraking brachten met mest van wilde eenden en hebben gekeken wat het effect was op de samenstelling van hun darmbacteriën. De effecten bleken zeer beperkt.”

Ik heb een model gemaakt waarmee je kunt voorspellen waar de risico’s op een uitbraak het grootst zijn

Dus daar hebben we niks aan?

„Als indicator voor contact met wilde vogels is dit inderdaad niet bruikbaar. Maar die kennis is wel relevant. Het darmmicrobioom is een hot topic. Andere wetenschappers kijken bijvoorbeeld hoe je de gezondheid van kippen kunt beïnvloeden via de darmbacteriën, door ze bijvoorbeeld probiotica te geven. Wij zeggen nu: gezonde leghennen hebben een stabiel microbioom dat niet zo makkelijk te beïnvloeden is. Daarnaast weten we nu dat je je beter ergens anders op kunt richten om het risico op vogelgriepuitbraken te voorspellen. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van viraal dna in het water rondom een boerderij. En de verspreiding van wilde vogels in de omgeving.”

Die laatste factor heb jij zelf ook onderzocht. Hoe ging dat in zijn werk?

„Daarvoor heb ik gebruikgemaakt van gegevens van Sovon Vogelonderzoek. Die organisatie verzamelt heel gedetailleerde data over de dichtheden van vogelsoorten. Ik heb de verspreidingsgegevens van 54 wilde soorten geanalyseerd, vooral ganzen en eenden maar ook roofvogels, in combinatie met gegevens van vogelgriepuitbraken tussen 2014 en 2018. Vervolgens heb ik een model gemaakt waarmee je kunt voorspellen waar de risico’s op een uitbraak het grootst zijn. Op basis van dat model hebben we voor Nederland een risicokaart gemaakt. Het model hebben we ook losgelaten op de nieuwste uitbraken in 2020 en zelfs die in 2021. Heel boeiend, omdat je je model dan echt live aan het werk kunt zien.”

En, wat kwam daaruit?

„Dat het model en de risicokaart een goede indicatie geven van waar de kans op uitbraken het grootst is. Maar je weet dan nog niet precies hoe die overdracht precies plaatsvindt. Om iets te kunnen zeggen over causaliteit, zou je de lokale omstandigheden moeten onderzoeken: het landschap, de daadwerkelijke aanwezigheid van wilde vogels en of die besmet zijn, de bewegingen van mensen en de rol van bijvoorbeeld muizen, ratten of andere dieren rondom de stallen.”

Dat raakvlak tussen wilde dieren, gehouden dieren en menselijke gezondheid vind ik intrigerend

Hebben we dan wel iets aan jouw onderzoek?

„Er is een deskundigengroep dierziekten, die het ministerie van LNV adviseert over maatregelen. Die maakt nu al gebruik van de risicokaart die uit het model is gekomen. Daarnaast heeft mijn onderzoek laten zien dat de sterfte onder leghennen een heel gevoelige maat is voor vroege opsporing van vogelgriepbesmettingen, evenals sterfte in combinatie met klinische verschijnselen bij vleeseenden. Dankzij die kennis kunnen bedrijven en veeartsen vogelgriep sneller herkennen.

„Mijn onderzoek laat ook zien hoe urgent het onderwerp is, en hoe belangrijk het is dat je zelfs de kleinste veranderingen in diergezondheid op een bedrijf nauwkeurig in de gaten houdt. Nederland loopt daarin trouwens voorop; veel andere landen kunnen nog wel een verbeterslag maken. De covid-pandemie heeft laten zien dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn met virussen die van dieren op mensen kunnen overspringen.”

Is dat ook een drijfveer in jouw werk? Het voorkomen van pandemieën?

„Zo direct ben ik daar niet dagelijks mee bezig, nee. Ik vind mijn werk vooral boeiend omdat het heel divers is, en heel uitdagend. Van veldwerk bij pluimveehouders tot diehard modelleren. In eerste instantie ben ik opgeleid als paardenarts, maar dat raakvlak tussen wilde dieren, gehouden dieren en menselijke gezondheid, en waar de belangen soms knellen, dat vind ik intrigerend.”