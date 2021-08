De Spelen waarin de sporters het hoogst haalbare met elkaar delen

Zie ze eens staan, Mutaz Essa Barshim en Gianmarco Tamberi, gebroederlijk naast elkaar, hand in hand op het hoogste schavot, beiden een gouden medaille om de nek. Vrienden waren ze al, nu zijn ze dat voor het leven. Twee vlaggen worden naast elkaar gehesen, die van Qatar en van Italië. Het ene volkslied klinkt na het andere. Van journalisten krijgen ze een staande ovatie. Want zij zijn het verhaal van deze Olympische Spelen.

Daags ervoor hadden ze samen een intense strijd uitgevochten bij het hoogspringen. Ze hadden precies evenveel foutsprongen gemaakt en bleven steken op 2 meter 37. Er kwam een jurylid naar ze toe, die ze de regels uitlegde in zo’n situatie. Ze mochten uit twee opties kiezen: een jump-off, waarbij de lat steeds met twee centimeter omlaag zou gaan tot iemand af zou springen, of de gouden medaille delen. Barshim checkte het voor de zekerheid: „Krijgen we dan allebei goud?” Het jurylid knikte.

Beide mannen werden gek van blijdschap. Vooral Tamberi wist niet wat hem overkwam. Vijf jaar geleden miste hij de Spelen van Rio door een zware enkelblessure. Het was Barshim die hem door de moeilijke periode heen hielp. Nu bekroonden ze hun vriendschap door het hoogst haalbare in de sport met elkaar te delen. Niet hun prestatie ging de wereld over, maar hun boodschap.

De uitgestelde Olympische Spelen van Tokio zullen de geschiedenis ingaan als de Spelen waar sportprestaties vaak bijzaak waren. Het gastland zag het toernooi op voorhand helemaal niet zitten uit angst voor het coronavirus. De controverse lag als een sluier over het toernooi. Buiten het olympisch stadion stonden geregeld demonstranten.

De spelen vonden plaats in een tijd dat sport troost kon bieden als nooit tevoren

Tegelijkertijd vonden de Spelen plaats in een tijd dat sport als nooit tevoren troost kon bieden. In de bubbel van de huiskamer keken miljoenen mensen over de hele wereld naar hun favoriete sporters en maakte wanhoop voor even plaats voor vervoering – ongeacht de uitslag. In Tokio vloeiden tranen rijkelijk. Niemand was er zomaar beland.

Het zal over decennia niet zozeer meer gaan over de vijf gouden medailles van de Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel, hoewel natuurlijk uitzonderlijk knap en bijzonder, of over de sprintdubbel van de Italiaan Lamont Jacobs, de drie atletiekmedailles van Sifan Hassan; Tokio 2020 zal vooral herinnerd worden vanwege de sportoverstijgende thema’s die de volle aandacht kregen. Het zal gaan over de vriendschap, moed en veerkracht die sporters lieten zien in tijden dat dat niet evident was.

Streven naar zes keer goud

Reken maar dat turnster Simone Biles slapeloze nachten had voordat ze aan het begin van de olympische teamfinale besloot uit de wedstrijd te stappen. Zonder haar verloren de Verenigde Staten het goud aan Rusland. Het kan niet anders dan dat ze het gevoel heeft gehad haar collega’s, teamgenoten en haar land in de steek te laten. Ze had gezegd in Tokio voor zes keer goud te willen gaan, nadat ze in Rio al vier gouden medailles won. De verwachtingen die ze zelf had gecreëerd, moest ze nu zien waar te maken, 24 jaar pas.

Na bijna elke overwinning of deceptie blikten sporters in Tokio terug op het moeilijke jaar dat achter hen lag

Haar aanloop was allesbehalve vlekkeloos. Biles was een van de honderden slachtoffers van oud-ploegarts en seksdelinquent Larry Nassar. Toen ze dat na lang stilzwijgen via sociale media bekendmaakte, werd ze in één klap een belangrijke figuur in de #MeToo-beweging. Als Amerikaanse, zwarte vrouw mengde ze zich ook in het racismedebat. In Tokio bezweek ze onder die druk.

Op het onderdeel sprong durfde ze haar moeilijke oefening niet af te maken, omdat ze in de lucht de controle over haar lichaam verloor. In de dagen die volgden meldde Biles zich ook af voor individuele finales.

Ze oogstte met haar keuze veel lof, maar kreeg ook kritiek uit conservatieve hoek, van journalisten en opiniemakers die haar zwakte verweten. Zij vertegenwoordigden de groep mensen die van sportief succes een heilige graal hadden gemaakt, die zich van oudsher blindstaarden op een medaillespiegel, en zich niet de geringste voorstelling kon maken van de druk waarmee sporters op het niveau van Biles jaren moeten dealen.

Biles toonde moed door ondanks alle verwachtingen haar mentale gesteldheid boven het belang van de Amerikaanse turnbond te stellen. Het was een taboedoorbrekende boodschap aan een wereld waarin mentale problematiek door alle gevolgen van het coronavirus aan de orde van de dag is. Op de slotdag was ze veerkrachtig, met een bronzen medaille op de balk. Het maakte haar nog populairder, omdat de behoefte aan rolmodellen en inspiratiebronnen dit jaar misschien wel groter is dan ooit.

Het verklaarde ook de plotselinge populariteit van Sifan Hassan, nadat ze op maandag in de series van de 1.500 meter viel, de race alsnog won, en diezelfde avond naar de olympische titel op de 5.000 meter liep. Later won ze ook de 10.000 meter. Hassan had in haar leven trauma en verdriet in wilskracht omgezet. Dat liet ze nu zien terwijl de wereld meekeek. Ze viel en stond weer op. Men kon in haar de veerkracht herkennen die nodig was geweest om de voorbije anderhalf jaar te doorstaan.

Sport een deel van de identiteit

Sporters zagen hun altijd maar voortrazende leven tot stilstand komen. Ineens kregen zij de zeldzame kans bij zichzelf na te gaan of het leven dat ze hadden gekozen nog was waar ze gelukkig van werden. Ze reflecteerden, herijkten, en ontdekten in de meeste gevallen dat sport terecht een deel van hun identiteit was geworden. Maar het had hen ook blijvend veranderd, geconfronteerd met de gefortuneerde positie waarin ze zich bevonden. Hun werk namen ze niet zomaar nog voor lief.

Na bijna elke overwinning of deceptie blikten sporters in Tokio terug op het moeilijke jaar dat achter hen lag. Zonder uitzondering hadden ze voor de grote uitdaging gestaan om mentaal en fysiek fit aan de start van de Spelen te verschijnen. Sommigen hadden de carrière vanwege het virus een jaar opgerekt, het afscheid uitgesteld. Het werd een jaar zonder precedent, vaak in afzondering doorgebracht uit angst dat alle arbeid en opoffering voor niets waren geweest als ze in het zicht van de haven alsnog besmet zouden raken. Drieëndertig sporters (en stafleden) belandden in die nachtmerrie. Zij moesten de grootste teleurstelling uit hun carrière alleen op een kamertje zien te verwerken.

Het leverde hartverscheurende taferelen op die de Spelen nu en dan overschaduwden. Maar het leed zorgde er ook voor dat er meer ruimte en compassie ontstond voor de mens achter de sporter. Het ging niet meer uitsluitend over sportende mensen, maar steeds vaker ook over menselijke sporters.