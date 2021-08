De olympische marathon lopen met ijsblokjes in je pet

We sterven van het water. Twee derde van het aardoppervlak is oceaan, rivier of meer. Water is ons vaak de baas, je kunt er maar beter vrienden mee zijn. Een Franse loper zag halverwege de olympische marathon een lange rij flesjes met water op een tafel klaarstaan. Met één handbeweging roetsjte hij ze allemaal omver en griste de laatste mee voor zichzelf.

Egoïsme ten top en waterverspilling van het zuiverste soort.

Er heerste een hittegolf in Japan. In de straten van Sapporo liep de temperatuur op tot dertig graden. Een normaal mens blijft binnen en houdt zich kalm. Abdi Nageeye was voorbereid op de extreme omstandigheden. In zijn trainingsperiode bouwde hij een hittekamertje en lag geregeld een halfuur in een bloedheet bad.

Afkoelen en veel drinken moesten hem ver brengen. Ruim veertig kilometer lang pakte hij elk flesje water en alle plastic zakjes met ijsblokjes om lijf en leden gaande te houden.

Een dag eerder was Sifan Hassan na tien kilometer over de finish gekomen. Ze ging meteen op haar rug liggen. Het lukte nog maar net om met één hand een drinkbeweging te maken: water, water.

Terwijl mijn ijsblokjes keurig in rijtjes van acht in het vriesvak lagen, stopte Nageeye ze al lopend onder zijn speciale pet om zijn hoofd af te koelen.

Nooit meer zeggen dat je het benauwd hebt achter je mondkapje, bedacht ik me.

Mondiaal is het water is op drift. In Afrikaanse landen is er te weinig, in Europa treden vanwege extreme regenval rivieren buiten hun oevers. Het is ongelijk verdeeld in de wereld. Nageeye is vanwege oorlog als jongen gevlucht uit zijn geboorteland Somalië. Je hoeft hem niets te leren over de uitersten van het bestaan.

Terwijl veel marathonlopers uitvielen, behield Nageeye zijn plek in de kopgroep. Naast hem liep zijn Belgische vriend Bashir Abdi; ze hadden samen weken getraind in Ethiopië. Nu hielden ze elkaar in de gaten. Marathonlopers zijn doorgaans vredelievende mensen. Ze geven elkaar onderweg, als het even kan, een bidon met water door.

Delen is het nieuwe hebben.

Gekoeld en wel denderde Nageeye op de finish af. Winnaar Eliud Kipchoge was al even over de streep. Er waren nog twee medailles te verdelen, voor drie koplopers. Nageeye keek om naar Bashir en gebaarde te volgen. Hij wees zijn vriend de weg naar een medaille. Met het laatste beetje spuug rond zijn stembanden schreeuwde Nageeye naar zijn maatje: ‘Blijf bij mij, we gaan geschiedenis schrijven!’

Samen knokten ze door pijn en hitte heen naar zilver en brons. De twee mannen vlogen elkaar in de armen. De hitte weerstaan, op water gelopen. Zij maakten met elkaar de marathon tot een emotioneel feestje. Hun vriendschap ging hand in hand met topsport. Het was tijd voor vocht, voor liters water.

En de twee mannen dronken nog lang en gelukkig.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.