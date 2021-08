De lange weg naar gendergelijkheid op de Olympische Spelen

Wie het gebouw van het Franse Olympisch Comité betreedt, gelegen aan Avenue Pierre de Coubertin nummer 1 in Parijs, zal het bronzen standbeeld van de baron zelf, grondlegger van de moderne Olympische Spelen, niet ontgaan. Het staat in het midden van de hal, op een marmeren sokkel, zijn naam in gouden letters gegraveerd. De Coubertin heeft de handen sinds 1992 losjes in zijn broekzak. Over zijn neus en mond zit een mondkapje.

In een hoekje staat sinds maart dit jaar nog een standbeeld. Het is een moderner kunstwerk, van gelakt hout, bladzilver en metaal, en gemaakt door studenten aan een Franse kunstacademie. Op een plaquette staat de naam van Alice Milliat, ‘aan wie we te danken hebben dat vrouwen mochten deelnemen aan de Olympische Spelen’. Het standbeeld is een voorteken van wat komen gaat over drie jaar in Parijs: de eerste volledig gendergelijke Spelen. Een historisch moment.

Want de olympische beweging komt van ver, als het om vrouwengelijkheid gaat. De Coubertin, historicus en pedagoog, vond sport voor vrouwen maar niks – niet praktisch, niet esthetisch, niet interessant en ook niet gepast. Aan de eerste Spelen in Athene, in 1896, deden geen vrouwen mee. De Griekse Stamata Revithi liet het er destijds niet bij zitten. Daags na de olympische marathon liep ze op eigen houtje over hetzelfde parcours als de mannen. De finish haalde ze niet, omdat ze aan de poorten van het olympisch stadion werd tegengehouden. Vrouwen zouden pas bij de Spelen van Los Angeles in 1984 een marathon mogen lopen.

In Parijs (1900) deden voor de eerste keer vrouwen aan de Spelen mee, maar alleen op onderdelen die volgens De Coubertin hun vrouwelijke charme niet zouden schaden; tennis en golf. Handboogschieten, kunstschaatsen, schermen en zwemmen werden even olympisch, maar verdwenen ook weer van het programma. Het aandeel van vrouwen op de Spelen was in Antwerpen (1920) slechts 3 procent. Inmiddels was in Frankrijk een feministische beweging gaande, onder leiding van Alice Milliat, lerares en fervent roeister.

Tekst loopt door onder de graphic

Eerste Vrouwenspelen

Ze had in 1919 aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gevraagd of vrouwen aan het atletiekprogramma op de Spelen toegevoegd konden worden, maar vergeefs. Daarop richtte ze de Federation Sportive Feminine International (FSFI) op, waarvan ze zelf president werd. Met die organisatie organiseerde ze in 1921 de eerste Vrouwenspelen in Monaco. Het werd een eendaags evenement, met openingsceremonie in olympische stijl. Aanvankelijk deden er vijf landen mee, maar het evenement groeide uit tot een succes. In de Parijse voorstad Vincennes zagen op 20 augustus 1922 15.000 mensen hoe vrouwen aan alle atletiekdisciplines meededen die hun door het IOC ontzegd waren.

Milliat kreeg met haar beweging internationaal steeds meer invloed. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten werden vrouwelijke sportbonden opgericht en de druk op het IOC om vrouwen ook op de Spelen toe te laten werd groter. Milliat stond erop dat vrouwen aan alle onderdelen in de atletiek mochten meedoen en dat er ook op bestuursniveau evenveel vrouwen als mannen kwamen. Het IOC was bereid tot overleg, als ze zou stoppen haar jaarlijkse Vrouwenspelen ‘olympisch’ te noemen. Milliat stemde in en op de Spelen van 1928 in Amsterdam mochten vrouwen voor het eerst ook aan atletiek en turnen meedoen.

Verslaggevers gebruikten groteske termen om te beschrijven wat ze zagen na afloop van de 800 meter. Vrouwen zouden volgens de Chicago Tribune volledig uitgeput ter aarde zijn gestort. Het was veel te gevaarlijk, vond een journalist van de Britse krant The Times. Bij de Pittsburgh Press vonden ze het niet „erg stichtelijk” om een groep vrouwen zichzelf de vernieling in te zien lopen. Op de volgende Spelen werd de 800 meter geschrapt, om pas in 1960 weer te worden toegevoegd.

In Nederland zat men eind jaren twintig niet te wachten op een olympische emancipatiebeweging, maar onder druk van het IOC stelde de atletiekbond een coach voor vrouwen aan. Uitgerekend een vrouw won de enige Nederlandse atletiekmedaille: Lien Gisolf, zilver bij het hoogspringen.

Vrouwelijke deelname aan de Spelen was in de jaren daarna nooit vanzelfsprekend. Bij de Spelen van Los Angeles in 1932 was het olympisch dorp uitsluitend voor mannen bedoeld. Vrouwen werden ondergebracht in een apart hotel.

Het was het succesverhaal van Fanny Blankers-Koen bij de Spelen van 1948 dat vrouwen over de hele wereld liet inzien dat een 30-jarige moeder van twee kinderen tot grootse dingen in staat kon zijn – ze won vier keer goud en werd de ster van dat toernooi. Maar dat betekende nog niet dat het IOC alle poorten openzette.

Tekst loopt door onder de graphic



Deelname vrouwen op de Zomerspelen Grofweg zijn er drie verschillende fases in de deelname van vrouwen aan de Zomerspelen: Tot de jaren 60 alleen individuele sporten. Jaren 60 tot 80 ook teamsporten zonder contact. Vanaf jaren 80 ook contact- en snelheidssporten

Tot en met 1960 mochten vrouwen bijvoorbeeld alleen meedoen aan individuele sporten. Vanaf de Spelen van Tokio in 1964 kwamen daar teamsporten zonder contact bij – eerst volleybal. Twintig jaar later ook teamsporten mét contact; hockey, voetbal en waterpolo. Vanaf dat moment lopen de grafieken van mannelijke en vrouwelijke deelnemers naar elkaar toe, maar ze kruisen elkaar nog niet. De meest conservatieve sporten zijn wielrennen en kracht- en vechtsporten. Gewichtheffen en boksen werden pas olympisch na 2000. Tot 1996 voerde het IOC seksetesten uit die alleen verplicht waren voor vrouwen. Mannen werden ervan gevrijwaard.

Lees ook: Turnster Simone Biles vecht tegen stress - en tegen critici die haar zwakheid verwijten

Bij de Spelen van dat jaar in Atlanta waren van de 11.000 deelnemers 7.000 man, 26 van de meer dan 200 landen stuurden geen vrouwen, waaronder veel Arabische landen. In dat licht is het extra opmerkelijk dat vrouwen voor tweederde van alle Nederlandse olympische medailles in de geschiedenis hebben gezorgd.

Het IOC besefte dat het mee moest met de tijd en voegde een hoofdstuk toe aan het Olympisch Handvest waarin het zich voornam „vrouwensport te promoten en aan te moedigen en gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen”. In 2024 moest het proces voltooid zijn. Het maximum aantal deelnemers ging ook omlaag, naar 10.500, waarvan over drie jaar in Parijs dus de helft vrouw moet zijn. Hoewel het IOC heeft aangegeven dat in Tokio dat doel is gehaald, klopt dat niet helemaal; 48,8 procent is vrouw, 51,2 procent man. Zo ‘gelijk’ was het evenwel nog nooit.

Tekst loopt door onder de graphic

Het gat werd in Tokio deels overbrugd door de introductie van gemende nummers; vrouwen en mannen die tegen elkaar strijden in dezelfde wedstrijd. Zo kon de Nigeriaanse atlete Patience Okon George in de gemengde 4 x 400 meter estafette tegen mannen lopen. Ze was door haar mannelijke teamgenoot, die tegen vrouwen sprintte, met een enorme voorsprong de laatste ronde in gegaan, maar werd ingehaald. Het was vooral een spectaculair gezicht. De gemende landenwedstrijd in het judo was een van de spannendste toevoegingen van het olympisch toernooi.

Ook bestuurlijk wilde het comité, met meer lidstaten van de Verenigde Naties, een betere afspiegeling van de tijdgeest zijn. Tot 1981 was nog nooit een vrouw IOC-lid geweest. Het aandeel vrouwelijke IOC-leden is de laatste twee jaar gestegen van 21 naar 37,5 procent. Vrouwen zitten in 48 procent van de IOC-commissies. Dat was een aantal jaar geleden nog 20 procent. In de atletencommissie in Tokio zitten voor het eerst meer vrouwen dan mannen; 11 om 6. De hoogste functie, IOC-voorzitter, is daarentegen nog nooit door een vrouw bekleed. Een van de vier vice-voorzitters is de Arubaanse Nicole Hoevertsz, die in Tokio werd verkozen.

Tekst loopt door onder de graphics

Helemaal gendergelijk zullen de Spelen hoogstwaarschijnlijk nooit worden. Hoewel het IOC alle landen had gevraagd voor de openingsceremonie zowel een mannelijke als een vrouwelijke vlaggendrager aan te wijzen, vertikten landen als Oman, Djibouti en Ethiopië dat. Het bleef zonder gevolgen. Dat betekent niet dat het IOC geen slagkracht heeft. Voor Londen 2012 dreigde het comité Saoedi-Arabië van deelname uit te sluiten als het geen vrouw zou afvaardigen. Het land zwichtte voor de druk en wees een judoka en een atlete aan. Negen jaar later is dat aantal nog even laag.

Dat gendergelijkheid op de Spelen een essentieel punt is geworden, bleek eerder dit jaar toen Yoshiro Mori (83), baas van de organisatie in Tokio, zei dat vrouwen langdradig zijn tijdens vergaderingen, en dat dat irritant is. Toen dat bekend werd, moest hij opstappen. En dat in een land waar vrouwenrechten onder druk staan. Japan staat al jaren in de onderste regionen – 120ste van 156 landen – van de Global Gender Gap Index van het World Economic Forum. Maar als de wereld tijdens de Spelen meekijkt, ligt het allemaal net anders.

Tekst loopt door onder de graphic

Twee weken geleden ontstond ophef toen de Noorse beachvolleybalsters besloten hun wedstrijd om olympisch brons in shorts in plaats van bikinibroekjes te spelen. De bond vond dat ongepast en legde het duo een boete op van 1.500 euro. Duitse turnsters werd wel toegestaan lange kleding te dragen tijdens de Spelen, in plaats van de traditionele turnpakjes. Vrouwen eisten tot twee keer toe zelf hun gelijkwaardige plek op de Spelen op.

Het moet allemaal resulteren in de eerste gendergelijke Spelen in de historie, over drie jaar in Parijs. Maar uitgerekend gastland Frankrijk heeft nog een hoop werk te doen. Van alle landen ter wereld scoorden zij tussen 2000 en 2016 over vijf Spelen het slechtst bij de verdeling van de gouden medailles tussen mannen en vrouwen – Nederland het best. Franse mannen worden meer dan twee keer zo vaak olympisch kampioen als Franse vrouwen. In andere woorden: het minst geëmancipeerde topsportland organiseert de meest geëmancipeerde Spelen. Als dat voor 2024 niet verandert, kan dat gevolgen hebben voor de medaillespiegel. Om dat te voorkomen moet Frankrijk meer vrouwen klaarstomen. Het zou Alice Milliat als muziek in de oren hebben geklonken.

Met medewerking van Jurryt van de Vooren