Als geen advocaat je zaak meer wil doen

Wat moet je, als geen enkele advocaat je zaak meer wil doen? Als het aan Gideon ligt moet er een advocaat worden gedwongen hem te helpen. Hij maakt een wanhopige indruk, vandaag bij het Hof van Discipline, dat in hoger beroep klachten behandelt over advocaten. Gideon heeft twee rechtszaken lopen, allebei in hoger beroep, waarvan zijn advocaten zich terugtrokken. Waarom precies blijft duister. In overleg met de president van het gerechtshof zijn Gideons zaken nu ‘geparkeerd’, totdat hij weer rechtsbijstand heeft.

Sinds 2017 is hij in een arbeidsconflict verwikkeld met een opdrachtgever waarvoor hij digitale administratieve processen ‘inregelde’.

Gideon (40) is een lange, atletische man, aan wie z’n vroegere basketbalcarrière nog is te zien. Op LinkedIn profileert hij zich als ‘antiracismeconsulent’. Hij legt de oorzaak van zijn „onheuse behandeling op de werkvloer” bij zijn donkere huidskleur. Hij wijt zijn problemen met het vinden van advocaten aan gekonkel, corruptie en tegenwerking. „Ik ben slachtoffer”, zegt hij met emotie en z’n stem, bij herhaling. Er is hem „heel veel schade aangedaan”. Hij voerde talloze gesprekken, die hij zoveel mogelijk opnam, als bewijs. Hij wendde zich al tot de Raad van Europa en Human Rights Watch. Waarop de griffier hem onderbreekt en informeert naar het kleine zwarte doosje op zijn tafel. „U neemt dit toch niet óók op, he? Dat is niet toegestaan.” Gideon kan er om lachen. Hij opent het doosje en toont z’n draadloze oordopjes.

Er zijn ook „valse aangiftes” tegen hem gedaan. Hij is ooit uit de rechtbank verwijderd door de parketpolitie – op het politiebureau noemden ze hem een terrorist. Hij zegt te zijn mishandeld en naar een psychiatrische inrichting te zijn gestuurd. Gideon heeft medische problemen; hij is opgenomen voor een hartaanval. „Ik ben stervende”, zegt hij, met pathos. Maar wat hem vooral drijft is de overtuiging dat „iemand binnen de overheid heeft besloten mij te schaden”.

Alleen, daar gaat het vandaag dus allemaal niet over. De vraag is of de deken juist handelde toen hij het verzoek van Gideon hem een advocaat toe te wijzen, afwees. Gideon zegt dat hij vele advocaten sprak. Dat één hem gelijk gaf maar de zaak niet wilde doen omdat het „allemaal te groot” was. Plaatsvervangend deken Rob Heemskerk van de Haagse Raad van de Orde van Advocaten zegt tegen het Hof dat hij Gideons „grote hulpkreet” serieus nam maar „niet goed duidelijk kreeg” welke advocaten zijn benaderd en waarom ze weigerden. Zijn maatstaf is dat een rechtzoekende zich „voldoende en passend heeft ingespannen” als hij door ten minste vijf advocaten is geweigerd. En dat aannemelijk kan maken.

Dan is er nog iets. De zaak moet naar het oordeel van de aan te wijzen advocaat kansrijk zijn. Daar schiet Gideon van in de stress. „Ik wens niet dat mijn zaak opnieuw wordt getoetst op kansrijkheid.” Dat ziet de voorzitter ook als een probleem. „Er is immers al een advocaat geweest die hoger beroep aantekende en het dus kansrijk vond.”

Dat hij mailde „langs te zullen komen” was omdat hij even geen telefoon had

We zitten in een impasse, constateert de voorzitter. Zou de deken niet constructief willen meedenken? Daar is Heemskerk wel toe genegen („Wij zijn de beroerdste niet”), maar dan is er nog wel een klein dingetje. Zou Gideon dan alsjeblieft geen dreigende mailtjes meer willen sturen? Dat wil Gideon meteen nuanceren. Hij zegt „heel direct” te zijn, ook omdat er „het nodige op me af komt”. En hij al jarenlang aan het procederen is. Hij ervaart de kwestie als een „aanslag op mijn leven en dan word ik boos”. Dat hij geschreven zou hebben bij het bureau van de Orde „langs te zullen komen” kwam alleen omdat hij even geen telefoon meer had.

Hij maakt excuses. Waarna de voorzitter tegen Gideon zegt dat zijn frustratie begrijpelijk is maar dat hij zijn mailverkeer „moet matigen”. En dat een advocaat wordt ingehuurd vanwege zijn deskundigheid, waar de rechtzoekende ook gebruik van moet willen maken. „Dat betekent niet dat de advocaat ook moet doen wat de cliënt zegt.” De deken biedt aan binnen een week onder die voorwaarde een advocaat aan hem te zullen toewijzen. Waarna Gideon zijn beklag intrekt.

Procesdeelnemers

Hof: mr. T. Zuidema, voorzitter, mr. P.J.E. van den Boom, mr. A.M. Koene Griffier mr. A.M. van der Hoorn

