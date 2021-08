VS roepen Amerikanen op ‘onmiddellijk’ uit Afghanistan te vertrekken

De Amerikaanse ambassade in Kabul heeft Amerikanen die nog in Afghanistan zijn vrijdag opgeroepen het land „onmiddellijk” te verlaten. De ambassade laat weten dat er „gezien de veiligheidsomstandigheden en de beperkte personeelsbezetting” weinig mogelijkheden zijn om Amerikaanse staatsburgers in het land bij te staan en adviseert hen dan ook zo snel mogelijk met een commerciële vlucht het land te verlaten. Mensen die geen geld hebben om zelf een ticket te kopen, kunnen daarvoor bij de ambassade geld lenen.

Vrijdag riep de Nederlandse ambassade in Kabul Nederlanders op om te vertrekken uit Afghanistan. Nederland zegt staatsburgers bij hun vertrek uit het land niet te kunnen assisteren of evacueren.

De veiligheidssituatie in Afghanistan is de afgelopen maanden verslechterd, nadat de internationale vredesmacht uit het land vertrokken is. Vrijdag werd de hoofdwoordvoerder van de Afghaanse overheid door de Taliban doodgeschoten, een dag eerder deed de groep een moordpoging op de interim-minister van Defensie. Bij die aanval kwamen acht andere mensen om het leven en vielen twintig gewonden.

Vertrek troepen

In juli vertrokken Amerikaanse troepen van luchtmachtbasis Bagram, een belangrijke uitvalsbasis voor Amerikaanse militaire operaties in het land. Met deze actie werd de betrokkenheid van Amerika in het land effectief beëindigd. Volgens het Pentagon zijn ondertussen zo’n 90 procent van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan vertrokken. De Nederlandse troepen zijn sinds 24 juni officieel vertrokken uit Afghanistan, ook de Britten en Duitsers zijn al weg.

Sinds vrijdag heeft de Taliban de provinciehoofdstad Zaranj in de zuidelijke provincie Nimroz, aan de grens met Iran, in handen. In drie andere provinciehoofdsteden wordt ook gevochten tussen de Taliban, Afghaanse milities en het Afghaanse leger. Volgens internationale waarnemers heeft de terreurbeweging inmiddels de macht in grote delen van het land overgenomen.