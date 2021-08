Van Haga lanceert eigen partij BV NL

Het voormalige FVD-lid Wybren van Haga lanceert zaterdag zijn nieuwe partij Belang van Nederland (BV NL). Al enige weken was bekend dat Van Haga de partij wilde starten, die „klassiek rechts, maar wel liberaal en niet conservatief” moet zijn. BV NL wil meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen.

BV NL profileert zichzelf als ondernemerspartij en stelt dat essentiële beroepen in bijvoorbeeld de zorg beter moeten worden beloond. De partij wil referenda over de relatie van Nederland met de Europese Unie. Daarbij houdt de partij de mogelijkheid tot een Nexit-referendum open. In een interview met De Telegraaf zegt Van Haga hierover dat Nederland veel voordeel behaalt bij de EU, maar dat de Europese samenwerking wat hem betreft de efficiënter en goedkoper moet. „De bureaucratische en ondemocratische moloch die Brussel is geworden werkt contraproductief.”

Bij de Tweede Kamerverkiezingen kreeg Van Haga 241.000 voorkeursstemmen, enkele duizenden stemmen minder dan partijleider Thierry Baudet. Op 13 mei vertrok Van Haga vanwege onenigheid met Baudet. Tegenover De Telegraaf noemt Van Haga zijn associatie met FVD zijn grootste politieke fout. „Ik heb verkeerd ingeschat hoe daar door andere politici, en door mensen in het land naar werd gekeken.” Wat betreft het dossier-corona stelt Van Haga met BV NL een andere koers te willen varen dan het FVD, maar hij is nog geen voorstander van iedereen te vaccineren. „Ben je kwetsbaar, neem een vaccin. Anders niet.”

Als persvoorlichter heeft BV NL Richard de Mos aangetrokken. De Mos is werkzaam als gemeenteraadslid in Den Haag voor Groep de Mos, waarnaar een strafrechtelijk onderzoek loopt, dat eind dit jaar afgesloten moet worden. De beschuldigingen van corruptie noemde De Mos „onbewezen” en een „mini-staatsgreep”.

