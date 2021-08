Transsporter

Wil ik weten of de baliemedewerker van mijn bank gay is? Of dat hij polyamoureus is en ieder weekend samen met zijn biseksuele echtgenote de hele nieuwbouwwijk besnuffelt. En gaat het mij wat aan dat de mevrouw die mij aan een hypotheekje helpt vroeger een meneer was en zich na een leven vol vraagtekens heeft laten ombouwen?

Ik zeg dit omdat ABN AMRO in deze prideweek een rare reclamecampagne is begonnen en daarin wordt ruimhartig ingegaan op de seksuele voorkeuren van hun medewerkers. Maar volgens mij gaat mij dat helemaal niks aan. Zoals ik ook niet hoef te weten of mijn kredietbewaker een klassiek heteroseksueel en monogaam huwelijk heeft. Ik wil niks van deze meneer weten. Ook niet of hij naar de kerk gaat of op salsadansen zit. Alleen als dat bij Willem Engel is. Dan draag ik uit voorzorg een driedubbel mondkapje en haal ik een extra dosis bij de prikbus. Zoals de bankslaaf ook niet hoeft te weten met wie of wat ik meestal mijn twijfelaar deel. Laat staan dat het ze ene jota aangaat of ik een saldo bij de spermabank heb.

De medewerkers van ABN AMRO hebben er overduidelijk geen probleem van gemaakt en werken gezellig mee aan de campagne. De dame die de interviews afneemt vertelt aan het begin van een van de gesprekjes dat zijzelf lesbisch is. Belangrijk? Schijnbaar wel.

Mogen we het een trend noemen? Dat van je verwacht wordt dat je je seksuele voorkeuren overduidelijk met iedereen deelt. En dat je op die manier laat zien dat je als bank niet alleen geldwolven in dienst hebt, maar ook echte mensen?

Doet het er sowieso toe wat iemands seksuele voorkeur is? Ik heb het over de werkvloer van een bank waar men doorgaans heel discreet met je privacy omgaat. Je mag over je saldo en je beleggingen alleen fluisteren. En niemand vraagt naar de herkomst van je centen. Pas als je twee miljoen cash in coupures van 20 euro binnen laat brengen door Frank Masmeijer wil er wel eens iemand een voorzichtige vraag stellen. Maar verder wordt alles probleemloos geaccepteerd. Als je maar betaalt.

Denkt u dat er iemand bij een bank stampij heeft gemaakt toen onze nationale oplichters Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel hun bij elkaar geritselde mondmaskermiljoenen kwamen brengen? Of staat dat geld via een louche adviseur inmiddels al op een ver Maagdeneiland op een fiscaalvriendelijke sjoemelrekening? Ik vrees dat die glibbers dat inmiddels goed geregeld hebben.

Maar ik vind het dus een idiote actie van ABN AMRO. Hou de geaardheid van je werknemers overal buiten. Het is 2021 en je zou je ogen uit je kop moeten schamen als mensen op grond van hun seksuele voorkeur gediscrimineerd werden. Doe niet alsof je zo verschrikkelijk mondain en progressief bent.

Nogmaals: het gaat mij niks aan of een meneer vroeger een mevrouw was of andersom.

Alleen in de sport wil ik het wel weten. Als ik een vrouwelijke gewichtheffer zou zijn dan gaat de sekse van mijn tegenstanders mij wel degelijk aan. Zoals afgelopen week bij die Nieuw-Zeelandse die vroeger een meneer was. Die kon trouwens niks omhoog krijgen. Dat vond ik wel weer geestig. Maar in zo’n sport klopt het gewoon niet als je ooit met andere hormonen begonnen bent. Net als bij hardlopen. Kom op zeg. Ze moeten maar lekker een aparte transsporterscompetitie beginnen. Als extra Olympisch onderdeel.

Maar ik weet dat ik me nu op spekglad ijs begeef. Heel woke Nederland slijpt de messen. Heeft u ook zo gelachen om de Amerikaanse hoogleraar in de evolutionaire biologie aan de Harvard University die gewoon keihard weigert om het over ‘zwangere mensen’ in plaats van ‘zwangere vrouwen’ te hebben. Ze wordt nog niet met ontslag bedreigd, maar het scheelt niet veel. Zwangere mensen klinkt neutraler. Iedereen kan namelijk zwanger worden. Zoals het woord moedermelk ook taboe schijnt te zijn. Dat is mensenmelk.

Mijn eigen mens moest hier ook om lachen. Wie mijn mens is? Mijn vrouw. Sorry, mijn heteroseksuele vrouw.