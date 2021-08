PSV verslaat Ajax met 0-4 en wint Johan Cruijff Schaal

PSV heeft Ajax ruim verslagen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. In Amsterdam, in een als vanouds kolkende Johan Cruijff Arena met tienduizenden supporters, werd het 0-4 voor de Eindhovenaren. Het was tevens de laatste wedstrijd van toparbiter Björn Kuipers, die deze week zijn afscheid aankondigde.

De wedstrijd kwam al heel vroeg goed op gang. In de tweede minuut trok PSV’er Noni Madueke naar binnen vanaf de rechtervleugel, klopte twee man en schoot in de korte hoek: 0-1. Ajax stootte terug, maar wist niet te scoren. Een paar minuten na Maduekes goal redde PSV-keeper Remko Pasveer knap een kopbal van dichtbij van Steven Berghuis. Een goal van Ajacied Sébastien Haller op aangeven van Dusan Tadic werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

In de 28e minuut was het opnieuw Madueke die het net vond na een actie op de rechterflank. De Engelsman passeerde dit keer een Ajax-verdediger rechtsom en schoot van een meter of tien keihard hoog binnen. Het lot van Ajax werd al in de 39e minuut bezegeld toen scheidsrechter Björn Kuipers Ajacied Nico Tagliafico direct rood gaf na een forse tackle.

In de tweede helft werd het nog 0-3 door een goal van Yorbe Vertessen (op aangeven van Cody Gakpo). En in de 89e minuut schoot Mario Götze de bal in de rechterbovenhoek: 0-4.

