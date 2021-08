Sifan Hassan draagt vlag bij sluitceremonie Spelen

Sifan Hassan tijdens de finale 1500 meter in het Olympisch Stadion tijdens het atletiektoernooi van de Olympische Spelen in Tokio. Foto Olaf Kraak/ANP

De vlag is voor @SifanHassan ! 🇳🇱 En ze is er trots op! 👇 #SamenSterker

„Sifan is een sportvrouw met een waanzinnig inspirerend verhaal die haar favorietenrol in Tokio glansrijk waarmaakt”, zei Van den Hoogenband. „Ze heeft op een weergaloze manier olympisch goud gewonnen op de 5000 meter. En dat enkele uren nadat ze, ondanks een val, haar serie op de 1500 meter won.”

„Ik vind het een eer dat Pieter mij vroeg,” reageerde Hassan op de site van TeamNL. „Ik heb een heel druk schema deze week en focus me op mijn prestaties. Maar ik kijk er wel echt naar uit om zondagavond met de vlag het stadion in te lopen. We hebben hier hele mooie prestaties geleverd en het is echt bijzonder om dan de vlag te mogen dragen namens alle sporters.”

Welkom in dit blog

De redactie van NRC houdt elke dag de uitslagen en belangrijkste ontwikkelingen bij rondom de Olympische Spelen in Tokio. Vrijdagmiddag rekenden de Nederlandse hockeyvrouwen in de finale af met Argentinië. Daardoor sleepten zij de olympische titel in de wacht. De baanwielrenners Harry Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren goed voor goud en zilver op het onderdeel sprint en verder behaalde bokser Nouchka Fontijn een bronzen medaille. Daarnaast het lukte Sifan Hassan niet om na haar gouden medaille op de 5.000 meter ook de 1.500 meter te winnen. De atlete kwam als derde over de streep en kreeg ook brons. Nederland staat nu op 31 medailles.

Vandaag is Team NL onder meer te zien bij het baanwielrennen, bij waterpolo en op de 10.000 meter atletiek. Zo komt Sifan Hassan in actie op de 10.000 meter, waar ze op de WK in 2019 nog wereldkampioen werd. Nederlandse springruiters staan in de finale en de waterpolovrouwen strijden om de vijfde plaats.

Hieronder het hele toernooiprogramma van Nederland, in deze laatste week van de Spelen in Tokio: