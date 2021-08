Naakt kersen eten

„Dan gaan we nu naar huis, kleden we ons allemaal uit en gaan we kersen eten”, zegt mijn vriendin in het park, waar we op een bankje in de zon zitten. Een man achter ons heeft het gehoord en draait zich met een ruk om.

„Kersenvlekken krijg je nooit uit kleding”, zegt ze, half tegen zichzelf, half tegen haar drie dochters van respectievelijk 3, 5 en 6 jaar, die voor ons in het gras spelen. Teleurstelling bij de man. Hij had zich waarschijnlijk iets anders voorgesteld dan knoeiende kleuters.

