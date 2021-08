Myanmarees plot om VN-ambassadeur te vermoorden verijdeld

Twee mannen uit Myanmar zijn vrijdag in New York aangehouden op verdenking van het willen ombrengen van de VN-ambassadeur van het Aziatische land. Hiertoe zouden zij plannen hebben gesmeed in samenwerking met een Thaise wapenhandelaar, die ook wapens levert aan de militaire junta die in februari een coup pleegden. Dat meldt persbureau Reuters. De VN-ambassadeur zit er nog namens de vorige regering en wil niet opstappen, ondanks dat de junta hem wil vervangen.

Volgens de aanklacht werd één van de twee mannen benaderd door de wapenhandelaar met het verzoek de ambassadeur met geweld te dwingen terug te treden. Als de ambassadeur daar geen gehoor aan zou geven, moest hij gedood worden. Vervolgens maakte het duo een plan om de auto van de ambassadeur te saboteren en zo een ongeluk te veroorzaken. Hiervoor zou ook al een betaling zijn overgemaakt. Voor het plannen van de aanslag kunnen de Myanmarezen tot vijf jaar celstraf krijgen.

De ambassadeur, Kyaw Moe Tun, riep in februari landen op om de militaire junta niet te erkennen en „alle mogelijke middelen” te gebruiken om het leger tegen te werken. De Verenigde Naties hebben de machtsovername van het leger niet erkend. De junta kondigde vorig weekend opnieuw aan vrije verkiezingen te zullen uitschrijven en samen te willen werken met een speciaal gezant van Aziatische landenverbond ASEAN. Het is echter nog onduidelijk wanneer deze verkiezingen moeten plaatsvinden.

