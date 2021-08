Goed presteren is geen garantie voor acceptatie

Topatlete Sifan Hassan trakteert ons deze week niet alleen op historische olympische prestaties, maar ook op een gelaagd verhaal. Hassan wist als geen ander deze week het verband tussen de Olympische Spelen en het alledaagse leven te illustreren – het maakt niet uit wat je tegenkomt, of waar je doorheen moet, er is altijd licht aan het einde van de tunnel.

Ze viel, afgelopen maandag, bij de slotronde van 1.500 meter, één ronde voor de finish. Het lukte haar te herrijzen en niet alleen een goede tijd neer te zetten, maar ook al haar concurrenten in te halen. Ze won de race. Diezelfde avond startte ze ook in de finale van de 5.000 meter, waar ze „met alles en iedereen” de vloer aan wist te vegen. Het is een historische gouden medaille in de Nederlandse atletiekgeschiedenis, met een meer dan overtuigende winnaar. Hassan liet zien: geef je doel niet op, je valt om uiteindelijk weer op te kunnen staan, je valt om uiteindelijk te winnen.

Dat is de eerste laag van Sifan Hassans heroïsche verhaal. Bij het zien van de beelden waar Hassan de gouden medaille op het podium in ontvangst neemt, terwijl het Wilhelmus op de achtergrond klinkt, kon ik net als veel andere Nederlanders mijn tranen niet bedwingen. Ik dacht aan de vele nederlagen die ikzelf op het persoonlijk vlak het afgelopen jaar heb ondergaan. Maar ik dacht ook aan onze collectieve somberheid – van klimaatverandering tot de coronacrisis.

Het waren tranen van blijdschap die stroomden, toen ik zag hoe Hassan haar gouden medaille kuste, omdat ik wist dat een gouden toekomst voor ons ligt, als we maar een olympische mindset kunnen ontwikkelen. Om net als Sifan Hassan uit De moed van imperfectie van Brené Brown te citeren: „Alleen als we dapper genoeg zijn om de duisternis te verkennen, zullen we de oneindige kracht van ons licht ontdekken.”

Maar er was een nog fundamentelere reden waarom Hassans overwinning de tranen van blijdschap bij mij aanwakkerde: de vele overeenkomsten die ik met haar deel.

We zijn generatiegenoten, Hassan is een jaar jonger dan ik. Ik was vijftien toen ik in 2007 als vluchteling naar Nederland kwam, zij was ook vijftien toen ze een jaar later, ook als vluchteling, naar Nederland kwam. Er was niets vanzelfsprekend aan de manier waarop wij onze weg vonden in de Nederlandse samenleving. Verandering, minachting, en andere vormen van tegenslag moesten we ondergaan. Steun en liefde van Nederlanders van goede wil, ook dat is onderdeel van ons verhaal. De gouden medaille van Hassan voelde om die reden ook een beetje als mijn gouden medaille.

Dat is de tweede laag in haar verhaal. Zij is de belichaming van een ‘goede migrant’, iemand die een ‘nuttige bijdrage’ levert aan de nieuwe samenleving. Het is denkbaar dat bij volgende verkiezingsdebatten politici de volgende zin uitbuiten om een punt te maken: „Nederland is een ontzettend gaaf land, waar je van een vluchteling een olympisch kampioen kunt worden.”

Toch lieten diverse reacties op haar overwinning ons zien dat de allerhoogste prestaties leveren nog steeds geen garantie biedt om als volwaardige Nederlander erkend te worden. Zo vond een sportverslaggever van het AD het nodig de olympisch kampioene, kort na haar winst, te vragen of zij wel wist wie de Snollebollekes zijn. Zijn collega’s van De Gelderlander beleefden ook plezier in het benadrukken dat dat Hassan de Nederlandse taal niet volledig machtig is. „Nu pijn niet meer. Geen excoes. Bla-bla”, schreef de regionale krant. En op social media werd het islamitische geloof van Hassan een gespreksonderwerp. Bij een serieuze talkshow reageerde de presentator, positief bedoeld, met: „Ze is Nederlands, maar ook Ethiopisch. Ze is moslim, maar vooral ook iemand die van pindakaas enzo houdt.”

Je vraagt je af: als een olympisch kampioen en zichtbaar ‘goede migrant’ als Sifan Hassan al zoveel bagger over zich heen krijgt, hoe gaan al die honderdduizenden onzichtbare migranten, werkzaam in de zorg, techniek en schoonmaak dan door het leven? De pijnlijke waarheid is dat het Nederlanderschap niet gekenmerkt wordt door het hebben van een paspoort of de prestatie die je voor de samenleving levert, maar ook door arbitraire, emotionele verschijnselen. Dat is de derde laag in haar verhaal.

Je kunt alle gouden medailles van de wereld naar Nederland halen en je als burger aan de Nederlandse grondwet houden, toch zul je als ex-vluchteling als exotische vogel behandeld blijven worden en je eindeloos moeten blijven invechten.

We zouden onszelf een dienst bewijzen daar onmiddellijk mee te stoppen.

Kiza Magendane, politicoloog, werkt bij The Broker, een denktank voor duurzame ontwikkeling. Hij vervangt deze week Rosanne Herztberger.