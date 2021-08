Europese wegen lopen weer vol vanwege vakantiedrukte

In verschillende delen van Europa is het erg druk op de weg, waardoor automobilisten op uren vertraging kunnen rekenen. De ANWB gaf eerder al het advies uit om vanwege de verwachte drukte niet eerder dan 10.00 uur te vertrekken uit Nederland of om pas op zondag te gaan. De drukte is volgens een woordvoerder van de ANWB vergelijkbaar met die van vorige week, toen het Zwarte Zaterdag was.

Volgens de ANWB is de drukte momenteel vooral merkbaar in Italië en het zuiden van Frankrijk omdat daar de inwoners op vakantie gaan. De A1 tussen Milaan en San Marino heeft op meerdere plaatsen langzaam rijdend verkeer. Ook in Zwitserland staat het behoorlijk vast op verschillende plekken, onder andere bij de Gotthardtunnel. In het noorden van Duitsland is het druk tussen Hamburg en de grens met Denemarken, en op de A8 van München naar Salzburg. De verwachting is dat er in totaal meer dan 900 kilometer file zal komen te staan in Europa vandaag. Vorig weekend werd in Frankrijk het filerecord verbroken, toen stond er tegen het middaguur 1.090 kilometer file door het hele land.

Vorige week werd in Frankrijk een record gevestigd met 1090 kilometer file op Zwarte Zaterdag. Vanwege de coronamaatregelen gaan meer mensen met de auto op pad dan met het vliegtuig, waardoor nu twee weekenden achter elkaar grote drukte op de Europese wegen is. Het is nog de vraag of dit zo blijven zodra de coronamaatregelen niet meer gelden komende jaren.