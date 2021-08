De olympische week van Sifan Hassan: ‘Ik ben een gewoon mens, die haar hart volgt’

Als Sifan Hassan op zondag 25 juli in Tokio aankomt na een lange reis die in Utah, Verenigde Staten begon, heeft ze officieel nog niet besloten op hoeveel afstanden ze op deze Spelen uit zal komen. Dat laat ze afhangen van haar gevoel op de baan van het olympisch stadion. Maar stiekem weet ze het al lang. Ze is naar Japan gekomen met een missie. Ze wil laten zien dat alles mogelijk is. Al maanden heeft ze het erover met haar coach, de Amerikaan Tim Rowberry. Hij was het die haar op het idee bracht.

Rowberry begon als atletiekcoach middellangeafstanden aan de Utah Valley University. Hij was zelf een goede loper en werd geregeld als haas ingehuurd door het Nike Oregon Project, waar de inmiddels geschorste coach Alberto Salazar de leiding had. Zo leerde hij Hassan jaren geleden kennen.

Rowberry kreeg op een goed moment ene Trac Norris onder zijn hoede, die hij bij universiteitskampioenschappen drie afstanden liet lopen: de 800, 1.500 en 3.000 meter steeplechase. Het bleek geen succes, maar wat er daarna gebeurde was interessant. Door de multidisciplinaire benadering werd Norris een veel betere steeplechaseloper. Sindsdien is Rowberry ervan overtuigd dat completere atleten, betere atleten zijn.

Met Hassan kreeg hij op het WK in Doha (2019) gelijk. Ze won de 1.500 én de 10.000 meter. Waarom daar niet nog een afstand aan toevoegen? „Het ging ons om de uitdaging. Mensen vergeten soms te genieten van hun sport. Garanties kregen we niet, maar ik dacht: drie keer goud kan.”

Het betekent dat Hassan in acht dagen zes keer moet lopen en op één dag twee keer. Geen vrouw deed dat haar na.

Vrijdag 30 juli, 19.00 uur in Tokio, serie 5.000 meter (1ste plaats)

Hassan begint aan haar tweede Spelen zoals we van haar gewend zijn: achteraan. Zo boemelt ze mee met de rest en blijft ze uit het gedrang. Ze vaart blind op haar eindschot en dat zit ook nu goed. Haar explosiviteit werd beter omdat ze op training niet onder wil doen voor Yomif Kejelcha, de Ethiopische specialist op 5.000 en 10.000 meter. „Ze vindt het heerlijk om mannen te verslaan”, zegt Rowberry. „Als ze in het park loopt, zal ze het niet nalaten te versnellen als ze een man ziet lopen.”

Toen Hassan met Rowberry ging werken, kon ze nog geen sprongen op één been maken. „Ze wist niet hoe ze de gewrichten in haar knieën en heupen moest activeren. Ik heb haar meegenomen naar een basketbalveldje. Moest ze tegen het net aan springen. Door dat soort simpele dingen boekte ze progressie.”

Ze wint haar serie makkelijk in 14.47 minuten. Maar opgelucht is ze allerminst. Ze klaagt over de warmte. „Ik had het supermoeilijk in het begin”, zegt ze. „Ik heb zo veel stress door Covid en het weer. Maar ik ben ook blij met mijn plaatsing. I am so greatfull, alhamdulillah [dank aan God]. I don’t care about the rest.” De goede verstaander denkt beter te weten. De volgende ochtend het verlossende bericht: Hassan gaat haar hart volgen en drie afstanden lopen. Dat houdt haar gemotiveerd.

Sifan Hassan komt over de finish van de 5.000 meter en wint haar eerste olympische titel. Foto Fabrizio Bensch/Reuters

Maandag 2 augustus, 9.47 uur, serie 1.500 meter (1ste plaats)

’s Ochtends bij het ontbijt krijgt Hassan een appje. Het is Rowberry, die haar een fragment stuurt uit De Alchemist, een boek van Paulo Coelho. Om deze zin gaat het: ‘The secret of life is to fall seven times and to get up eight times.’ Met de kennis van nu slaat hij zichzelf voor zijn hoofd.

Er is 1.100 meter lang geen vuiltje aan de lucht. Bij de bel wil Hassan opschuiven. Als voor haar een Keniaanse valt, gaat Hassan mee. Ze valt op haar heup en de wedstrijd lijkt voorbij. Rowberry heeft het niet meer. „Ik stond te schreeuwen tegen niemand. Sta op, blijf rustig, push niet te hard.” Hassan raakt niet in paniek, hoewel het door de adrenaline voelt alsof ze twintig koppen koffie op heeft. Rowberry: „Hier hebben we hard aan gewerkt; haar kalm houden in elke situatie. Ze wordt er gek van als ik ‘kalm’ zeg. Het was een lang proces. In haar beginjaren was ze niet aanspreekbaar na een mindere race. Ze sloot zich af. Maar ze heeft zich ontwikkeld. En dat deed ze zelf.”

Als Hassan bij Rowberry voorbijraast, heeft ze haar achterstand koelbloedig ingelopen. Een halve ronde later wint ze alsnog de serie. Toen ze op de grond lag, vochten van binnen „twee Sifans”; eentje die zei dat ze het niet kon, de ander die zei dat ze het wel kon. De overwinning op zichzelf is het meest waard.

Maandag 2 augustus, 21.40 uur, finale 5.000 meter (1ste plaats)

Twaalf uur na haar valpartij is ze moe. Ze staat aan de start met stijve spieren, alsof „ik uit de nacht kom.” Haar begeleiding maakt zich zorgen. Zou de adrenaline te veel energie hebben gekost? Dit was de spannendste dag, met twee races in twaalf uur. Maar Hassan maakt de verwachtingen waar en wordt voor het eerst in haar carrière olympisch kampioen. Haar eindsprint moest van diep komen, maar ze is vertrouwd met de pijn. „Mijn laatste loopje in de training is ook altijd het best. Omdat ik weet dat ik daarna kan gaan liggen.” Alle druk is er nu af, zegt ze. „Ik ben heel blij. Als ik meer win, alhamdulillah. Als ik niet win, alhamdulillah.” Ze is kapot na een „drama” van een dag, maar ligt die ochtend door interviews, dopingcontrole en een massage niet voor vieren in bed.

Woensdag 4 augustus, 19.12 uur, halve finale 1.500 meter (1ste plaats)

Hassan heeft een dag vrij gehad en haalde slaap in. Met Rowberry liep ze een half uurtje haar spieren los. Onderwijl vroeg hoe hij ze zich voelde. „De helft van de strijd zit ’m in die vragen. Je voorkomt er problemen mee.”

Ze wint ’s avonds haar vierde wedstrijd in vijf dagen, soeverein. Ze houdt zich niet in. „Ik kan geen risico nemen”, zegt ze. De 1.500 meter is een rare afstand. Als je te veel zelfvertrouwen hebt, kun je verliezen.”

Dat zelfvertrouwen zit sinds kort heel goed, zegt Rowberry. Toen Hassan vorig jaar in haar geboorteland Ethiopië door geweld vast kwam te zitten, heeft ze het contact met haar ouders na jaren weer aangehaald. Rowberry: „Sifan was sinds haar vijftiende gewend aan een nomadenbestaan. Ze leerde alleen op zichzelf te vertrouwen. Nadat ze haar ouders had gezien, keerde ze volwassener terug. In balans, vrediger. En dat heeft effect op haar prestaties. Ze is niet meer alleen.”

Vrijdag 6 augustus, 21.40 uur, finale 1.500 meter (3de plaats)

Als Hassan naar de start van een race wordt geroepen, veinst ze een glimlach. Zo gaat het alle dagen. Ze zit in haar tunnel van presteren. Na het startschot neemt ze de koppositie, voor het eerst deze week. Maar dit keer maakt ze een verkeerde inschatting, ze geeft het achteraf toe. Er staat wind in het stadion en door op kop te lopen verspeelt ze energie. De Ethiopische Faith Kipyegon, frisser dan Hassan, profiteert er optimaal van en verslaat haar in de eindsprint. Hassan moet ook de Britse Laura Muir voor zich dulden en pakt brons.

Ze is niet blij als ze over de finish komt. Maar een uur later denkt ze daar anders over. „Soms heb je iets nodig voor je motivatie, en dat is deze medaille. Als ik had gewonnen, had ik weer niet kunnen slapen. Dan was de kans op goud morgen 5 procent geweest. Nu is dat 90 procent. Inshallah.”

Sifan Hassan op kop tijdens de finale van de 1.500 meter, de afstand waarop ze een bronzen medaille pakte. Foto Kai Pfaffenbach/Reuters

Zaterdag 7 augustus, 19.45 uur, finale 10.000 meter (1ste plaats)

Sifan is als een trein, zegt haar coach. Als ze eenmaal op gang is, dendert ze door. Ze is de regerend wereldkampioen op de 10.000 meter, verbeterde op 7 juni het wereldrecord, om die twee dagen later kwijt te raken aan Letesenbet Gidey uit Ethiopië. Vond ze niet erg, het hield haar scherp.

Het goud zou naar een van de twee vrouwen gaan. Of Hassan moest compleet kapot zijn. Dat zou geen schande zijn, na vijf races in ruim een week.

Gidey bepaalt na een paar kilometer het tempo. Onder broeierige, klamme omstandigheden slaat het veld snel uiteen. Er blijven drie vrouwen over: Hassan, Gidey en Kalkidan Gezahegne uit Bahrein. Hassan heeft geleerd van vrijdag. Ze doet geen meter kopwerk, ook niet als Gidey erom vraagt.

Alles doet pijn, ze heeft het idee dat ze uit elkaar gaat klappen, denkt zelfs dat ze een hitteberoerte gaat krijgen. En toch blijft ze pushen. Met nog 200 meter te gaan, stuift ze ervandoor. Ze kan haar armen over de finish nog net in de lucht gooien, maar daarna laat ze zich uitgeput op het tartan vallen. Ze kruipt naar de zijkant van de baan, heeft water nodig. Ze koelt haar voeten en haar voorhoofd met ijs. Na tien minuten komt ze overeind. Voor de tweede keer in vijf dagen houdt ze de Nederlandse vlag als een sluier over haar hoofd.

Op het podium begint ze onbedaarlijk te huilen, terwijl ze normaal niet zo’n emotioneel persoon is, zegt ze later. Ze beseft dat ze klaar is, dat haar unieke missie is geslaagd. Na een telefoontje van Mark Rutte komt ze, voor het eerst deze week het haar los, juichend op de pers af. Voor ze begint te praten, doet ze eerst haar gouden medaille af. Die is zwaar. Nooit in haar leven is ze zo diep gegaan.

De stress was soms zo ondraaglijk dat ze dit nooit weer wil doen. Dit is waarom: „Bij een versnelling voor de eerste 5.000 meter schoot er iets in mijn bovenbeen. Ik was shocked, wilde het niet vertellen. Ik zei dat ik last had van de warmte. Maar ik kon wel huilen. Het was zo’n drama.”

En toch wint ze drie medailles – goud, brons, goud – in acht dagen. Ze heeft de wereld laten zien dat alles mogelijk is. De BBC noemt haar the greatest. Dat vindt ze gek. Ze is „een gewoon mens, die haar hart volgt”. Haar volgende doel is de marathon van Parijs, op 17 oktober. Met een grote lach: „Ik wil kijken hoe hard ik kan.”