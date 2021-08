Bubbel-Spelen beperken het zicht op bijzondere buitenlandse prestaties

De Olympische Spelen van 2020 die zich voltrokken als het Tokiose bubbeltoernooi van 2021 leverden prachtige verhalen op. Zoals de medali emas (gouden medaille) voor Greysia Polii en Apriyani Rahayu. In de winst van de Indonesische dubbel-badmintonsters zat alles wat je van een sportverhaal verlangt.

Verlossing: Greysia werd tijdens de Spelen in Londen in 2012 gediskwalificeerd nadat ze opzettelijk een poulewedstrijd verloor om zo een makkelijkere tegenstander te treffen in de knockoutfase. Onverwacht teamwerk: Apriyani (23) is een talent afkomstig van een afgelegen landtong op Sulawesi, waar Greysia (33) een veteraan is uit miljoenenstad Jakarta. Onverstoorbare veerkracht: terwijl de twee in Tokio badmintonden, voltrok zich in hun thuisland een coronaramp. Met betraande ogen bedankten Greysia en Apriyani hun families en alle landgenoten – een krachtig hart onder de riem.

Niks van meegekregen? Dat is niet vreemd. Naast de coronabubbel kampen de Spelen met een kijkbubbel. In 2016 kocht Discovery voor 1,3 miljard euro de uitzendrechten voor de Spelen tot 2024. Voor Discovery en dochterbedrijf Eurosport leidt dit tot meer abonnees voor de betaalde streamingdienst en een hogere omzet. Publieke omroepen, zoals de NOS en de BBC, hebben een sublicentie en kunnen minder uitzenden en integraal streamen. Als gevolg krijgt het grote publiek in ieder land zijn eigen versie van Tokio 2020: vertel mij wat u zag en ik vertel u waar u vandaan komt.

Als baron Pierre de Coubertin nog had geleefd, had de grondlegger van de moderne Olympische Spelen vast ontevreden aan zijn borstelsnor gepulkt: dit is een aantasting van het olympisme. Volgens De Coubertin moet sport gebruikt worden om begrip tussen culturen te creëren en vrede te bevorderen. Dus niet het ‘wij-gevoel’ maximaliseren, maar interesse aanwakkeren in wie ‘zij’ zijn.

Natuurlijk moet de Nederlandse equipe trots zijn op een recordaantal medailles. Natuurlijk moeten fans vieren dat een land met slechts zeventien miljoen inwoners een topsportcultuur en -organisatie heeft, waardoor Nederland zich kan meten met de groten der aarde. Natuurlijk worden Van Vleuten, Kimmann, Hassan, Lavreysen, Braspennincx en de anderen bijgeschreven in de lijst der Nederlandse olympische groten. En ja, na een moeizaam begin met angst voor oplopende coronabesmettingen onder Nederlandse sporters kan NOC-NSF trots en opgelucht zijn. Tokio was anders dan anders – geen gedans in het Holland Heineken Huis en geen rol voor de koning in dat feestgedruis – maar een ongekend sportief succes.

En toch is het wenselijk om Oranjegoud, -zilver en -brons te vieren zonder de rol van de tegenstanders terug te brengen tot die van bijrolacteur die de Nederlandse sporter gedienstig laat schitteren. Meer aandacht voor de buitenlandse opponent en onderdelen waar geen Nederlandse medaillekansen zijn vergroot de kennis van het buitenland.

In Nederland is het amper bekend dat tot de overwinning van Nafissatou Thiam op de zevenkamp, België zeventig jaar gebukt ging onder een olympische vloek. In die tijd wist geen enkele Belgisch olympisch kampioen zijn of haar titel te prolongeren.

Over het brons (balk) van de Amerikaanse turnster Simone Biles werd uitgebreid bericht, want de Verenigde Staten gelden in sporttermen als bekend terrein. Maar over de worsteling, opofferingen en strijd van Tang Xijing (China, zilver) en Guan Chenchen (China, goud) werd amper iets gemeld. Tang en Guan hebben vast ook inspirerende, ontroerende of spannende verhalen, als je ze zoekt.

Meer interesse in Aziatische olympiërs is op de lange duur in het eigenbelang van de Nederlandse sportliefhebber. China, Japan en Zuid-Korea stomen al langer op in de medaillespiegel.

Het verleden is voorbij, maar toch kan het nuttig zijn terug te blikken op de begindagen van de moderne Spelen. De eerste olympische overwinning volgens de lijst die NOC-NSF bijhoudt was wielrenner Harry Meijers, die in 1900 (Parijs) op de tandemfiets zat samen met Italiaan Gian-Ferdinando Tomaselli. De twee mannen, met samen twee nationaliteiten en gezeten op een tweewieler, waren het snelst op de tweeduizend meter. Ze versloegen een Duits-Oostenrijks duo. Nationaliteit was toen van minder belang.

Sportprestaties en nationaliteit absoluut verknopen werkt ook in het voordeel van autocraten als de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Hij gebruikt de Olympische Spelen als onderdeel van zijn propagandamachine. Om het menselijke verhaal en de persoonlijke prestaties van individuen tot hun recht te laten komen, moet je door de kleur van een tenue heen kijken.