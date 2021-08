Arrestaties jongeren (14, 17 en 18 jaar) om reeks ‘ernstige geweldsincidenten’ Zeeland

In Zeeland zijn twee jongens van 14 en 17 jaar oud en een 18-jarige jongeman opgepakt vanwege een reeks „ernstige geweldsincidenten”. Dat meldt de politie zaterdag. De politie vermoedt dat dezelfde dadergroep achter vier voorvallen zit en dat er mogelijk nog meer incidenten hebben plaatsgevonden waarbij de jongeren betrokken waren, zegt een woordvoerder. Van twee nieuwe slachtoffers die zich zaterdagmiddag hebben gemeld, moet de aangifte nog worden opgenomen.

Het heftigste voorval vond donderdagnacht plaats op een camping in het Zeeuwse plaatsje Burgh-Haamstede. Daar werden twee 21-jarige mannen dusdanig geschopt en geslagen dat ze meerdere botbreuken in het gezicht opliepen en met de ambulance moesten worden afgevoerd. Tegen Omroep Zeeland zegt een van de slachtoffers dat zijn kaak op twee plekken is gebroken en dat hij – evenals zijn vriend – een gebroken neus opliep. De daders zouden de twee mannen hebben aangevallen nadat een van hen had geweigerd een sigaretje te geven.

Groepsgeweld

De andere incidenten waarvan de politie op de hoogte is, vonden vorige week vrijdagnacht en afgelopen dinsdagnacht plaats. Een 19-jarige jongen werd vorige week „plotseling geslagen” bij een strandpaviljoen in het dorpje Scharendijke, meldt de politie. Op diezelfde plek schopte dinsdagnacht „een groep van zeker zes jongens” een andere 19-jarige jongen in elkaar. Het slachtoffer liep verwondingen aan zijn hoofd op. Niet ver daar vandaan, in Renesse, werd in diezelfde nacht een Duitse jongen bedreigd en geduwd, waarna de daders zijn fiets meenamen.

De afgelopen maand hebben meer nachtelijke incidenten plaatsgevonden waarbij groepen jongeren of jongemannen anderen aanvielen. Vrijdag werd bekend dat vier Nederlanders van 20 en 21 jaar oud in Italië verdacht worden van het mishandelen van een 18-jarige landgenoot. Op 14 juli mishandelde een groep Nederlandse jongeren op Mallorca een 27-jarige man dusdanig dat hij aan zijn verwondingen overleed. In deze zaak zijn donderdag en vrijdag jongemannen van 18 en 19 jaar oud uit Hilversum gearresteerd op verdenking van doodslag en poging tot doodslag.

