Wachten op de inflatiegolf

Waar blijft -ie? Terwijl beleidsmakers en beleggers zich nu al maanden schrap zetten voor de inflatiegolf die deze zomer bulderend zou neerslaan op de kusten van de economie, blijft de zee voor Europa verrassend kalm.

De inflatie bedraagt over de maand juli in Italië 0,9 procent, in Frankrijk 1,6 procent. Donderdag bleek dat Nederland daar tussenin zit, met 1,4 procent. Alleen Duitsland springt er uit, met een inflatie van 3,1 procent. Maar daar is iets bijzonders aan de hand: vorig jaar werd de btw er tijdelijk verlaagd. Met ingang van 2021 is dat teruggedraaid, zodat de prijzen vergeleken met een jaar eerder nu hoger uitvallen. Vanaf januari is dat opwaartse effect zo’n 1,2 procentpunt, en vanaf juli – vorige maand dus – komt daar nog wat bij. Het verklaart grotendeels waarom de Duitse inflatie nu veel hoger is dan die van de andere grote eurolanden.

Opvallende uitzondering

De inflatiegolf is er niet. Of, in ieder geval, nóg niet. Het idee was, kort samengevat, dat de heropening van de economie na een succesvolle vaccinatie een vloed aan geld zou losmaken. Opgepotte besparingen van de bevolking en eerder nog uitgestelde investeringsplannen moesten leiden tot een forse opleving van de vraag. Grondstoffen zouden duurder worden, krapte zou optreden in de aanvoerlijnen binnen het bedrijfsleven. Internationale productieketens hebben hun waarde al lang bewezen, maar recent ook hun kwetsbaarheid. Tekorten, zoals die van microchips, doen zich nu voelen door de grensoverschrijdende productielijnen, en slaan neer in de auto-industrie, computers en alles waar maar een chip in zit – en dat is veel.

Wat de grondstoffen betreft: daar is de voorspelling vrijwel volledig uitgekomen. De prijs van ruwe olie, nu 72 dollar (61 euro) per vat, is bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. En hoewel het geen één op één is, zijn de prijzen van elektriciteit en gas meegestegen. De Commodities Research Bureau-index, die een gemiddelde geeft van alle grondstoffen, staat inmiddels de helft hoger dan een jaar geleden.

In de consumentenprijzen in Europa is er weinig van te merken, behalve bij de kosten van energie. Wie de Nederlandse inflatiecijfers over juli uitsplitst, ziet dat de kosten van brandstoffen, elektriciteit en gas de voornaamste veroorzakers van de inflatie van 1,4 procent over juli zijn. Maar laat je die energiekosten weg, dan resteert een inflatie van slechts 0,5 procent. Eén opvallende andere uitzondering, waarbij grondstoffenprijzen de consumenten al bereiken, is bier. Daar jagen vooral de kosten van hop de prijzen op met 7,6 procent.

Voor de rest is de zee niet alleen kalm, ze is doodstil. Waar ligt dat aan? Een belangrijke reden is dat fabrikanten de prijsstijging die zij zelf meemaken, kennelijk niet doorgeven aan de consument. Of beter: nóg niet. In juli gingen in Nederland de zogenoemde ‘producentenprijzen’ met 12,6 procent omhoog. Dat moet op een of ander moment worden doorberekend, tenzij het ten koste gaat van de winstmarges in het bedrijfsleven. Al te lang kunnen bedrijven zich dat laatste niet permitteren. Bedrijven als Unilever en Heineken waarschuwden al voor prijsstijgingen.

Het risico is dan wel een verlies aan marktaandeel. En dáár zit misschien wel het grote verschil tussen Europa en de Verenigde Staten. De Amerikaanse inflatie stijgt wel degelijk hard. Over de maand juli bedroeg die 5,4 procent. Ook een deelindicator, de prijsindex voor persoonlijke consumptie (PCE), die door de centrale bank het meest in de gaten wordt gehouden, zit al boven de 4 procent.

Volgens het International Institute of Finance zit het verschil hem niet of nauwelijks aan de kant van het bedrijfsleven. Dat kampt overal in het Westen met krapte en hogere prijzen. Maar de aanbodzijde (bedrijven) is maar een deel van het probleem. Er is ook nog de vraagzijde (de consumenten). De enorme steunpakketten van duizenden miljarden dollars die de regering-Biden op de economie loslaat doen die in de eurozone verbleken. Dat betekent dat de vraagexplosie na de coronacrisis in de VS veel heftiger is. Bedrijven hoeven zich dan bijvoorbeeld minder bang te maken voor een verlies aan marktaandeel, en kunnen hun prijzen makkelijker opschroeven. Of ze kunnen niet anders: een vraaggolf zoals die in de VS versterkt de problemen in de aanvoerketen zelf ook weer. En als die problemen langer voortduren, kan de inflatiegolf zelf ook langer in beslag nemen.

Dat laatste is van groot belang, zeker als de VS simpelweg vóór liggen op Europa en wij hier straks alsnog met hoge inflatie te maken krijgen. Tot nu toe gaan centrale banken – de bewakers van de prijsstabiliteit – ervan uit dat de inflatiegolf tijdelijk is. Hij ebt vanzelf weer weg. Dat verklaart waarom er in die kringen geen alarm geslagen wordt. De lage rente die nu al jarenlang door de centrale banken wordt bewerkstelligt, hoeft niet omhoog en kan laag blijven.

De financiële markten geloven daarin. De rentes op langlopende leningen, die begin dit jaar wat opliepen, dalen weer. Nederland heeft weer een negatieve rente van -0,4 procent op de tienjarige staatslening, terwijl die in mei even boven de nul uitkwam. Wereldwijd daalde het bedrag aan leningen met een negatieve rente in mei nog naar 12.000 miljard dollar (10.000 miljard euro), maar dat is weer toegenomen tot bijna 17.000 miljard – niet ver onder het record van januari.

Tijdelijke aard

Dat laat ruimte voor drie scenario’s. Het eerste is dat centrale banken gelijk krijgen, dat de inflatie tijdelijk is, en iedereen straks weer doorgaat op de ingeslagen weg: een economie die zoals in de jaren vóór de pandemie voort pruttelt met relatief lage groei en lage inflatie. En daarbij niet zonder de steun kan van een zeer ruim monetair beleid.

Er is ook een tweede scenario mogelijk. De gebeurtenissen van deze zomer, waarbij de coronabesmettingen weer toenemen en veel landen beperkende maatregelen nemen in het maatschappelijke verkeer, kunnen suggereren dat de pandemie nog helemaal niet achter de rug is. Mocht dat zo zijn dan neemt de economie deze zomer weliswaar een vreugdesprong, maar landt vervolgens weer in het moeras. In dat geval zijn dalende rentes een reactie op verslechterende vooruitzichten voor de economische groei.

En als laatste: een economie waarin de inflatie doorzet, maar de welvaartsgroei weer wegvalt. Dit scenario van stagnatie en inflatie (stagflatie) deed zich voor in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Stagflatie is het slechtste van twee werelden. Maar voor zover bekend rekent geen officiële instantie of centrale bank met die mogelijkheid.

Voor de gemiddelde Nederlander telt vooralsnog het verloop van de inflatie in de rest van dit jaar. Gezien het gedempte verloop van de energieprijzen van vorig jaar kan de energie-inflatie nog wel wat toenemen, en het wordt de vraag wanneer en in welke mate de prijsstijgingen in het bedrijfsleven de consument gaan bereiken.

Zoals al anderhalf jaar het geval is: De economie voorspellen komt neer op het voorspellen van het verloop van de pandemie, en dat laatste blijkt uitermate lastig. Maar een ding staat vast: die inflatie van 1,4 procent in juli zal worden overstegen. Het leven wordt sneller duurder – maar dat is hopelijk van tijdelijke aard.