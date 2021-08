Waar geen woningen mogen staan, rukken de vakantiehuisjes op

Tegen een weiland en net naast de A10, de Amsterdamse ringweg, moeten ze komen, op de plek waar nu nog volkstuintjes liggen en een rijtje ruisende bomen staat, om de hoek van het clubgebouw van handboogschuttersvereniging Pijlsnel en duikcentrum Down Under: huizen, meer dan honderd stuks.

Vakantiehuizen, welteverstaan. En dat wringt in Landsmeer, waar de roep om extra woningen al net zo hard klinkt als in de rest van het land, en misschien nog wel iets harder. Nergens in Nederland staan woningzoekers zo lang in de wachtrij voor een sociale huurwoning als in Landsmeer: 22 jaar.

Gaat het over de woningnood, dan gaat het vaak over bouwen-bouwen-bouwen. En gaat het over bouwen-bouwen-bouwen, dan passeren al snel tal van redenen waarom het niet kan de revue. Er zou geen ruimte meer zijn, een tekort aan bouwvakkers of aan bouwmaterialen. Maar dat is niet het enige, laat Landsmeer zien. Het gaat ook over keuzes, over de vraag van wie de ruimte is en over grond.

Een beetje gek

Als je in Landsmeer bovenaan de wachtrij voor een sociale huurwoning wil staan, had je je in het vorige millennium moeten inschrijven.

Romy Rossenaar heeft dat niet gedaan, ze was toen amper geboren. Maar nu is ze 23 en woningzoekend, heeft ze een baan en een kind en bungelt ze hooguit halverwege die ellenlange wachtlijsten. „Als er duizend reacties komen op een woning”, zegt ze, „heb ik geluk als ik op plek 500 sta.” Een huurappartement in de vrije sector kan ze niet betalen, koop is te duur.

Omdat je toch ergens moet wonen, is ze nu weer bij haar ouders ingetrokken. De aanbouw die vroeger het thuiskantoor van haar vader was, is nu het huis waar ze met haar zoontje woont. „Dat is druk, ik en de kleine, mijn ouders en dan nog mijn broertje en zusje die allebei aan het puberen zijn. Dat botst wel, soms.”

In het betaalbare segment zijn de afgelopen jaren amper woningen bijgebouwd. De vraag is alleen maar gegroeid, en niet alleen in Landsmeer. Als Rossenaar een woning zoekt, concurreert ze ook met Amsterdammers en Zaandammers. Gemeenten mogen slechts 25 procent van hun sociale woningvoorraad met voorrang aan hun eigen inwoners vergeven – Landsmeer heeft 30 procent bedongen, een fractie meer maar niet genoeg om Rossenaar aan een huis te helpen.

Het volkstuinencomplex. Foto Roger Cremers

Ze had gehoopt dat ze kon rekenen op een urgentieverklaring, waarmee gemeenten de schrijnendste gevallen met spoed aan woonruimte kunnen helpen. Vanwege hun gezondheid, een kwetsbare gezinssituatie of omdat ze net een verblijfsvergunning hebben gekregen maar nog steeds in een azc wonen. „Toen ik vroeg of ik daarvoor in aanmerking kwam, zeiden ze: je hebt je kind toch niet ongewenst gekregen? Dan is het een nee.”

Ze gunt iedereen het beste, zegt ze, maar dat er nu wel ruimte blijkt te zijn voor een vakantiepark vindt ze „wel een beetje gek”.

Landsmeer is geen uitzonderlijk geval. Terwijl de woningbouw met horten en stoten vordert, maken vakantieparken een snelle opmars, vooral in het luxesegment. Vaak verrijzen ze op fraaie locaties: aan de kust, weggestopt in de bossen of juist in de nabijheid van een toeristische hotspot. Dat geldt ook voor de Scheepsbouwersweg in Landsmeer, waar een eco-resort staat ingetekend. Tien minuten met de bus, en je staat op station Amsterdam Sloterdijk. De Dam is een half uurtje fietsen.

Waardevolle grond, kortom. „Daar hadden ook Amsterdamse forenzen of andere mensen die een woning zoeken, kunnen wonen”, zegt Cees-Jan Pen, lector van De ondernemende regio aan de Fontys Hogeschool. „Maar die hebben in dit soort processen nou net geen stem.”

„Dit is illustratief voor de manier waarop we in Nederland met onze ruimte omgaan”, zegt Pen. „Het is wel makkelijk natuurlijk, zo’n vakantiepark. Er ligt al een plan, je kunt als bestuurder laten zien dat je eindelijk actie onderneemt en iets doet met die grond, de lokale middenstand zal er ongetwijfeld van profiteren. Maar voor de woningzoeker doe je zo niets.”

Hij ziet het vaker. „Je proeft vaak heimwee naar een nieuw soort vinex-operatie. Makkelijk, snel en goedkoop.”

De hoogspanningsmast

Woningnood of niet, hij kan niet anders, echt niet, bezweert Erik Heinrich (VVD), de wethouder met ruimtelijke ordening en de gemeentefinanciën in zijn portefeuille. De regels staan het niet toe.

Zo dicht langs een drukke weg vol vervuilende auto’s een woonwijk bouwen, dat mag niet meer – ook al klimmen de huizen aan de overkant van de A10, in de Amsterdamse wijk Kadoelen, zowat tegen de geluidswal op.

En dan is er nog de mast van de hoogspanningskabels, die zich een weg door de gemeente slingeren, vlak langs het bouwperceel. Bouwen bij zulke masten is ook onmogelijk, vanwege onzekerheid over stralingseffecten. Het weiland daarachter is door de provincie uitgesloten van bebouwing: dat moet groen blijven. Je ziet, zegt Heinrich: woningbouw is hier niet mogelijk.

En een vakantiepark? Dat mag wel, daarvoor gelden andere regels.

Hoogleraar Pen reageert verbaasd als hij die verklaring hoort. „Volgens mij kan binnen de bestaande regels veel meer dan hier gebeurt”, zegt hij. „We hebben nu eenmaal woonruimte nodig. En als je weg wil blijven van die mast, kun je woningen stapelen of verschillende woonvormen mengen. Een paar vakantiewoningen én woningbouw. Kom op, denk ik dan, een beetje creatiever denken. Zo lossen we die woningnood nooit op.”

Protest is er ook, van de Noord-Hollandse SP. Statenlid Remine Alberts is er ook van overtuigd dat er meer mogelijk is dan de gemeente zegt. „Je moet 72 meter van die mast wegblijven, schrijven de regels voor. Nou, hier hebben we 150 meter ruimte. Dan blijft er genoeg plek over.” En bovendien: hoogspanningskabels worden steeds vaker onder de grond aangelegd, er is een subsidiepotje voor.

Haar verklaring voor de keuzes van het gemeentebestuur is een andere: geld. „De begroting komt niet uit. En die volkstuintjes, daar heb je als gemeente financieel niets aan. Als je daar iets moois gaat metselen, dan verdien je meer.”

Honderden gemeenten kampen met financiële malaise. Ze krijgen hun begroting niet of amper rond. Grond verkopen, als de gemeente die nog bezit, is een van de weinige manieren om de gemeentekas te spekken. Maar een vierkante meter grond is veel meer waard als er dure huizen worden neergezet, of een vakantiepark, dan als er sociale huur komt.

„Dan vraag je: hoe komt het dat de gemeente zo op de grond ligt, met de pootjes in de lucht, over de begroting?” vraagt Alberts, voor ze zelf het antwoord geeft: „Dat komt door de rijksbegroting, die alles op de gemeente heeft gekieperd, de jeugdzorg en de Wmo en de hele mikmak. Dan ga je creatief worden in de boekhouding. Je kunt ook eindeloos snijden in de voorzieningen. Hup, daar gaat de bibliotheek, daar gaat de sporthal. Óf je doet iets met je grondbezit.”

Zorgeloos recreëren en beleggen

De koopovereenkomst over de grondverkoop in Landsmeer is geheim verklaard, met instemming van de gemeenteraad, maar de naam van de ontwikkelaar is bekend: Dutchen, een bedrijf met ervaring in het ontwikkelen van luxe vakantieparken.

Op zijn website belooft Dutchen „een uniek, volledig concept waarbij zowel gast als eigenaar volledig ontzorgd worden”. De formule die daarbij hoort is steeds populair in vakantieland: vermogende huizenbezitters steken hun geld graag in een luxueuze recreatiewoning. Dat levert meer op dan sparen, je hebt er meer plezier van dan van een beleggingsrekening en als je er zelf geen gebruik van maakt, verhuurt de parkeigenaar het huisje aan vakantiegangers, zonder dat je er naar om hoeft te kijken. Tel uit je winst. En tel daar de huidige noodzaak van thuiswerken bij op: je kunt je werk ook aan de keukentafel in zo’n park doen.

De markt groeit: het aantal verkopen stijgt met tientallen procenten, de prijzen ook. In 2020 kregen meer dan 7.300 vakantiewoningen een nieuwe eigenaar, becijferde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) onlangs, meer dan vier keer zoveel als tien jaar geleden. Gemiddelde verkoopprijs: ruim 172.00 euro.

Krom is het wel, zegt hoogleraar Pen. „Wie gaat dit kopen en wie gaat daar gebruik van maken? Dat zijn niet de mensen die in de sociale woningbouw zitten.”

Wethouder Heinrich spreekt tegen dat de keuze om de grond aan een vakantieresort te verkopen door geldgebrek is ingegeven. Die regels, herhaalt hij, geven hem geen keuze. Al zegt hij ook: „Het is allemaal niet rozengeur en maneschijn wat betreft de financiën van de gemeente Landsmeer.” Om de woningnood ietwat te verlichten, onderzoekt de gemeente nu of ouderen uit grote appartementen bereid zijn te verhuizen, zodat er plek vrij komt voor stellen en gezinnen.

Pen ziet een terugkerend probleem. „Iedereen heeft de mond vol van de leraar, de politieagent, de verpleger, al die groepen die tijdens de coronacrisis ineens ‘essentieel’ heten. Maar zij komen straks terecht op een nog grotere afstand van hun werk, of betalen de hoofdprijs.”