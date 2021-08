Vier Nederlanders verdacht van mishandelen landgenoot in Italië

Vier Nederlanders van 20 en 21 jaar oud worden in Italië verdacht van het mishandelen van een 18-jarige Nederlander bij het Gardameer. Vorige week werd het slachtoffer na het stappen geschopt en geslagen tot hij bloedend op de grond lag. Dat melden Italiaanse media en het AD vrijdag.

Bij het uitgaan zou de vriendengroep van vier Nederlanders de 18-jarige jongen hebben uitgescholden en een gevecht hebben uitgelokt. De jongen wilde een conflict vermijden en probeerde terug naar de camping te gaan waar zijn ouders verbleven. Onderweg kwam hij de vriendengroep weer tegen, door wie hij aangevallen en mishandeld zou zijn. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van zware mishandeling.

De vier verdachten zijn in Italië aangehouden door de politie en vervolgens weer vrijgelaten in afwachting van het proces. De politie gaat ervan uit dat de rechtszaak in Italië gevoerd zal worden, zegt een woordvoerder tegen het AD.

Het incident doet denken aan de vechtpartij op Mallorca, op 14 juli, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman door andere Nederlanders dusdanig werd mishandeld dat hij later kwam te overlijden. In die zaak, die aan Nederland is overgedragen, waren aanvankelijk negen verdachten die ruzie zochten met een groep van vier andere Nederlanders. Deze week zijn in die zaak twee verdachten uit Hilversum gearresteerd. Mogelijk volgen in deze zaak nog meer arrestaties.