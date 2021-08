Typisch Nederland: Vakantie in transitie

Het is in Nederland een seizoensgebonden fenomeen zoals de bloei van de bollenvelden of de eerste dag dat de koeien dansend de wei in mogen: de periode dat de opritten van woonwijken vol staan met caravans en campers, in afwachting van het Grote Recreëren.

Deze transitiefase tussen stalling en camping gaat gepaard met een traditioneel gepoets, gecheck en gescharrel, dat we in het containerbegrip ‘voorpret’ kunnen plaatsen. Voordat de Hobby Prestige, de Knaus Südwind of Kip Kompakt de weg op kan, gaan er nog heel wat loopjes in en uit. En er zit ook nog een beetje haast achter want in de meeste gemeentes mag de caravan maar drie dagen voor de deur staan.

‘Met eigen huis op vakantie gaan’ is dankzij de coronatijd aan de winnende hand. De camper en caravanverkopen zijn volgens branchevereniging BOVAG het laatste jaar harder gestegen dan ooit. In de eerste vijf maanden van 2021 werden er 20.141 caravans en campers afgeleverd – een toename van 40 procent ten opzichte van vorig jaar. Op 1 juni stonden er 568.722 geregistreerd.

En die woonvoertuigen staan nu voor het grootste deel in Frankrijk tot het moment dat de transitiefase weer in de omgekeerde volgorde te aanschouwen is. Dan begint het gepoets, gecheck en gescharrel weer opnieuw. Op naar de winterstalling.