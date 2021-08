Tweede verdachte (18) uitgaansgeweld Mallorca aangehouden

De politie heeft donderdagavond een tweede verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee gevallen van uitgaansgeweld op het Spaanse eiland Mallorca op 14 juli. Bij een van die vechtpartijen werd een 27-jarige man uit Waddinxveen dusdanig mishandeld dat hij later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen is overleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Het gaat om een 18–jarige man uit Hilversum. Wat precies zijn rol bij de fatale mishandeling was, is niet door het OM bekendgemaakt. Hij wordt op maandag 9 augustus voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man is gearresteerd op basis van verklaringen van getuigen in combinatie met videobeelden die het OM van de gewelddadigheden heeft. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Eerder werd al een 19-jarige man aangehouden die ook uit Hilversum komt. De tenlastelegging tegen hem is uitgebreid; hij wordt nu ook verdacht van het medeplegen van doodslag op de 27-jarige man uit Waddinxveen. Eerder waren hem twee verdenkingen van poging tot doodslag ten laste gelegd. De 19-jarige man krijgt vandaag te horen of zijn voorarrest wordt verlengd.