Tien gewonden bij steekincident in trein in Tokio

Een aanvaller heeft vrijdag in een trein in Tokio tien mensen verwond. Negen van de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, één vrouw was zwaargewond. De verdachte vluchtte na het incident, maar werd opgepakt nadat hij zichzelf aangaf in een winkel. Dat schrijft persbureau Kyodo News.

Volgens getuigen op het treinstation renden mensen de trein uit bij het station Seijogakuen na het steekincident. Er zouden een aantal passagiers bloed op hun kleding hebben. In die chaos vluchtte de dader, zijn mes liet hij achter in de trein. Aan een medewerker van een winkel vertelde hij dat hij mensen had neergestoken. De medewerker belde toen de politie.

Steekincidenten komen vaker voor in Japan, schrijft persbureau AP vrijdag. Zo viel een man een groep schoolmeisjes aan bij een bushalte vlak bij Tokio in 2019, waardoor er twee mensen overleden en zeventien gewond raakten. In 2018 doodde een man met een mes een passagier in een trein.