Scheuren in beeld over Chinese bedrijven

De EU en de VS zijn niet de enige wereldmachten die via mededingingsregels en een beroep op nationale veiligheid grote technologiereuzen aan banden proberen te leggen. Terwijl technologiebedrijven uit China internationaal nog vaak behandeld worden als verlengstukken van de regerende Communistische Partij, ontstaan er nu zichtbare scheuren in het beeld van symbiose.

In de VS werd het netwerktechnologiebedrijf Huawei in de ban gedaan vanwege zorgen over geheime achterdeurtjes die door inlichtingendiensten of voor subversieve doelen gebruikt zouden kunnen worden. De regering-Trump lanceerde het ‘Clean Network Initiative’ als onderdeel van het ontkoppelen van digitale infrastructuur uit de communistisch geleide tegenpool. De EU-lidstaten (minus Hongarije) en andere democratische bondgenoten sloten zich aan om te voorkomen dat technologiebedrijven een vooruitgeschoven post werden waarmee data voor staatsdoelen werden binnengesleept. Ook TikTok, waarmee behalve filmpjes ook veel data gedeeld wordt, werd aangemerkt als gevaar voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

Nieuwe interventies door Beijing zetten vraagtekens bij de indruk van een gedeelde agenda tussen de technologiesector en staat. Restricties onder het mom van mededingingsregels of het bewaken van cyber- of nationale veiligheid suggereren dat de private macht van bedrijven en hun topbestuurders inmiddels als concurrerend of ondermijnend voor de communistische partij zelf worden gezien. Chinese autoriteiten gebruiken hierbij dezelfde argumenten als Washington en Brussel: het delen van data met derde landen is onwenselijk, zeker vanuit veiligheidsoogpunt, en concurrentie moet eerlijker.

Het aan steviger banden leggen begon vorig jaar met de dramatische aanpak van Ant Group, dat hangt onder Alibaba, gerund door de succesvolle Jack Ma. Vlak voor de geplande, historisch gewaardeerde beursgang, legde de toezichthouder beperkingen op. En vorige maand werd Didi, het Chinese Uber, aangepakt onder het mom van nationale veiligheidsargumenten en zorgen over het ontbreken van licenties voor chauffeurs. Dit keer kwam de interventie vlak nadat het bedrijf naar de beurs ging. Terwijl buitenlandse datatoegang als reden werd opgevoerd, ontbreekt een definitie van data in het nationale veiligheidsbelang. Dat geeft de autoriteiten alle ruimte om willekeurig in te grijpen.

De vraag is of de schadelijke economische impact van deze beslissingen, die ook in China gevoeld wordt, het beleid ongedaan zal maken. Het cyberveiligheidsdecreet vanuit Beijing zorgt ook voor een rimpeleffect over de hele wereld, een biljoen dollar aan beurswaarde verdampte al omdat er ook nieuwe eisen aan beursgenoteerde bedrijven buiten China worden gesteld. Die haalden dit jaar alleen al zo’n 16 miljard dollar (14 miljard euro) op bij Amerikaanse investeerders. De Amerikaanse ‘Securities en Exchange Commission’ bevroor in reactie alle beursgangen van Chinese bedrijven.

Hoewel motieven en methoden voor interventie in China totaal anders zijn dan in de EU of VS, blijkt dat staten wereldwijd zich zorgen maken over hun eigen macht in relatie tot die van techreuzen. In elk geval laat de Communistische Partij zien dat haar eigen lot niet automatisch overeen komt met dat van nationale techgiganten. Voorlopig bevestigt de confrontatie voor Brussel en Washington vooral de ijzeren grip van de Chinese regering.

