Ruzie om muziek Aaliyah op streamingplatforms, nabestaanden ‘niet geraadpleegd’

Blijdschap afgelopen donderdag bij fans van de in 2001 overleden R&B-zangeres Aaliyah. Twintig jaar na haar dood wordt haar volledige oeuvre eindelijk beschikbaar om te beluisteren via streamingsdiensten. Minder blij is Aaliyah Estate, dat de nalatenschap van haar werk beheert. De erven van de zangeres zeggen niet bij de deal betrokken te zijn.

De albums waren niet beschikbaar omdat Aaliyah gedurende het opnemen van haar laatste twee platen onder contract stond bij haar oom Barry Hankerson, eigenaar van label Blackground Records. De frictie komt door het feit dat Hankerson de licenties voor die muziek heeft, terwijl Aaliyah Estate de muzikale nalatenschap van de zangeres beheert. De oud-manager wilde al die tijd niet dat de albums in kwestie beschikbaar werden op streamingplatforms, tot zijn label afgelopen donderdag een deal sloot met platenmaatschappij Empire. Hierdoor komen de twee albums op platforms als Spotify - net als enkele andere platen van onder meer Toni Braxton en Timbaland. Ook een tweede verzamelalbum, Ultimate Aaliyah, zal vanaf 20 augustus te streamen zijn.

Aaliyah debuteerde op 15-jarige leeftijd met het album Age Ain’t Nothing But a Number, dat in de Verenigde Staten een platinumalbum in de wacht sleepte. Datzelfde jaar trouwde ze met zanger R. Kelly, waarvoor Aaliyah zich voordeed als 18-jarige. Toen de pers lucht kreeg van het huwelijk ging het stel weer uit elkaar. In 1996 en 2001 verschenen nog twee platen van de zangeres. Haar grootste hitsingles scoorde ze met Are you that Somebody? en Try Again, die haar ook in Nederland hoge noteringen opleverden. In augustus 2001 kwam Aaliyah op 22-jarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk, op de terugweg van de Bahama’s waar ze opnames voor de clip van Rock the Boat had opgenomen.

Sindsdien waren haar debuutalbum en een in 2003 uitgebracht compilatiealbum op streamingsdiensten te luisteren, maar ontbraken Once in A Million en Aaliyah, haar tweede en derde album. Op YouTube zijn diverse clips van haar opzwepende R&B-nummers met synchroondans van laatstgenoemde albums wel te zien.

‘Nooit behoorlijk onderhandeld’

Aaliyah Estate zegt te zijn overvallen door de plots bereikte deal. „[We] zijn altijd bereid geweest om de muzikale erfenis van Aaliyah te delen, maar kregen hierbij te maken met ruzie en een groot gebrek aan transparantie”, zegt advocaat Paul LiCalsi tegen E! News. Hij zegt dat platenlabel Blackground bijna twintig jaar heeft nagelaten behoorlijk te onderhandelen met de erven Aaliyah over haar platencontracten. Ook van dit akkoord hoorde Aaliyah Estate pas toen die rond was. „[We] eisen dat Blackground ons een volledig overzicht verschaft van alle opbrengsten uit het verleden en volledige inzage in de voorwaarden van de nieuwe deal”.