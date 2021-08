Rechtszaak tegen Turkse influencer om foto’s in Amsterdams Sexmuseum

Het Amsterdamse Sexmuseum doet het goed op Instagram. Toeristen uit alle hoeken van de wereld plaatsen op het platform foto’s van hun bezoek. Ze poseren naast de ontblote torso’s die in het trapgat hangen, trekken een duckface bij het diorama van Marilyn Monroe in haar opwaaiende jurk of wijzen naar het schilderij van Mona Lisa met ontblote borsten. Het populairst is de gigantische stoel in de vorm van een penis.

Ook de Turkse influencer Merve Taskin (23) heeft het museum op de Amsterdamse wallen bezocht. In januari 2020 ging ze met een paar vrienden naar Amsterdam ter ere van haar verjaardag en deelde ze op Instagram foto’s waarop ze poseert op de trap van het museum; wie goed kijkt ziet de naakte figuurtjes op de schilderijen achter haar. Ook deelde ze beelden van piemelvormige pasta en een „sexy flesopener”. De publicaties leverden Taskin niet alleen likes en comments op: het leidde ook tot een rechtszaak omdat ze „obscene beelden” zou hebben gepubliceerd.

Celstraf

Enkele maanden na haar bezoek aan het museum werd Taskin naar eigen zeggen tweemaal opgepakt in Turkije vanwege de beelden die ze op Instagram had geplaatst en begin dit jaar zou ze hebben gehoord dat ze zich in oktober in de rechtbank moet verantwoorden. Haar hangt volgens de BBC een boete en mogelijk zelfs een celstraf tot drie jaar boven het hoofd.

De directrice van het Sexmuseum noemt de situatie tegenover de BBC „absoluut ridicuul”. Het museum zou contact hebben gelegd met Taskin om steun te betuigen en zegt haar te bewonderen. „Ons museum is bedoeld om mensen over de hele wereld voor te lichten over de geschiedenis van seks. We bewonderen je omdat je jezelf uitdrukt en zulke foto’s plaatste”, zo zei het museum tegen de jonge influencer.

Intussen lijkt Taskins Instagrampagina net een nieuwswebsite: ze deelt gretig nieuwsberichten uit binnen- en buitenland over het nieuws rondom haar rechtszaak. Ze belooft: „Op 26 oktober zal ik de beslissing van de rechtbank met de wereld delen.”