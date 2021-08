Op de IJsselbiënnale overstroomde kunst over de klimaatcrisis

Opeens steeg halverwege juli de IJssel met ruim twee meter boven de vertrouwde zomerse waterstand. De IJsselbiënnale, een grootse kunstroute met 27 kunstwerken langs de IJssel van Zwolle tot Doesburg, werd geconfronteerd met onverwachte natuurkrachten.

Directeur Mieke Conijn kreeg bericht dat het kunstwerk Cassandra’s Oog van Esther Kokmeijer door het verrassend snel stijgende water weggeslagen dreigde te worden. Conijn zelf ging ’s avonds in het maanlicht de uiterwaarden bij Deventer in om reeds losgeslagen stukken van het kunstwerk in veiligheid te brengen. Het uit houten segmenten opgebouwde werk was weliswaar deels bedoeld om te drijven en mee te bewegen met het water, maar deze hevigheid was te veel.

Grilligheden

De IJsselbiënnale 2021 heeft als thema klimaatverandering en de daarmee samenhangende grilligheden van stijgend rivierwater en overvloedige regenval. „Al in 2020, in aanloop tot deze tweede biënnale na de eerste van vier jaar geleden, vroegen we de kunstenaars na te denken over de impact van klimaatverandering en in hun werk daarop te reageren”, zegt Conijn terwijl we aan de IJsseloever bij Zutphen staan. Hier moest het kunstwerk IJssel Alga Lab van Dora Kotsi-Felici uit het water gehaald worden en naar een hoger gelegen plek verplaatst.

Van de kunstwerken liepen er door het extreme hoogwater 12 gevaar, ondanks de verregaande voorzorgsmaatregelen van stevige verankering. Vooral werken dichtbij de hoofdstroom van de IJssel bleken kwetsbaar, die in de nevengeulen minder. Wat bedoeld was als een artistieke reflectie op klimaatverandering met als titel Tij, Tijd en Tijdelijkheid werd door de werkelijkheid ingehaald: de rivier nam de regie over en reflectie veranderde in een strijd met het water. Het thema leek een voorspellende betekenis te hebben. Conijn: „We weten dat de IJssel soms meerdere keren per jaar buiten haar oevers treedt, maar dat gebeurt pas vanaf oktober en zelden of nooit in de zomer. We zijn heel terughoudend geweest in de berichtgeving, omdat onze problemen in het niet vallen bij wat er elders, in Limburg, Duitsland en België, is gebeurd. Ook wilden we niet dat de kunstroute gelegenheid zou bieden tot ramptoerisme. We konden alleen maar bidden dat het water op sommige plaatsen niet nog hoger zou stijgen.”

‘The rich will survive’ van Adrien Tirtiaux, bij lager water. Foto Gerlinde Schrijver

De organisatie van de IJsselbiënnale hield contact met Rijkswaterstaat over de hoeveelheid water die bij Lobith het land binnenkwam als graadmeter voor de waterstand in de IJssel. Het is, aldus Conijn, niet alleen het water zelf dat voor gevaar zorgt, ook meegevoerde takken of andere objecten kunnen door de kracht van de waterstroom een risico vormen.

Extra betekenis

Enkele kunstwerken krijgen door de stijging extra betekenis, zoals De Rat door Atelier Van Lieshout: een zwart, dreigend beest dat zelf een fontein is, alsof het uit het hoge water te voorschijn is gesprongen. Of The rich will survive van Adrien Tirtiaux bij het veerpontje van Zalk, een piramide die de gevolgen van klimaatverandering voor de mensen die leven in armoede laat zien. De verschillende materiaalsoorten van de voet tot aan de top lopen parallel aan de verdeling van de welvaart: de allerarmsten leven onderaan in pallethout, de rijken bovenin in kostbaar materiaal. Zij overleven dankzij de armsten, aan de voet van de piramide.

Van videokunstenares Simone Hooymans werd de installatie Earthfall tijdelijk weggehaald. In een klein huisje toont zij een apocalyptisch visioen in hypnotiserende en surrealistische beelden van een wereld die door een vloedgolf ten onder gaat. Gebouwen brokkelen af, handen van drenkelingen steken boven het water uit. Dit huisje staat bij Bronkhorst buitendijks, een locatie die volledig onder water kwam te staan.

Nu is het terug op de oude plek. Conijn wijst in de dijk aan tot waar het hoge water stond. Inmiddels is het verdwenen. Toch geeft die aanblik een scherp besef hoe vol dreiging een overstromende rivier kan zijn, in de kunsten zelf, maar vooral in werkelijkheid.