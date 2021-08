Olympische Spelen bewijzen dat sportief succes maakbaar is

Toenmalig IOC-lid Hein Verbruggen wist elf jaar geleden, vlak na de tegenvallend verlopen Winterspelen in Vancouver, precies waar het Nederland aan ontbrak in de jacht op olympisch succes: geld en mentale hardheid. Om bij de beste sportlanden ter wereld te horen, moest je „meedogenloos” zijn en dat was „on-Nederlands”, zei hij in De Telegraaf. Daarnaast was van de overheid minimaal een „een cheque van een half miljard” vereist om in de buurt te kunnen komen van concurrenten als Australië, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Zijn advies: „Laat die toptien-ambitie varen.”

Nu, elf jaar later, stevent Nederland af op zijn meest succesvolle Olympische Zomerspelen ooit. Na een stroef begin stond ‘TeamNL’ vlak voor het afsluitende weekend op 31 medailles, waarmee het oude record van 25 uit Sydney (2000) al ruimschoots is verbroken. Met negen keer goud lijkt Nederland bovendien in de toptien te eindigen.

Toeval? Een plotselinge mentaliteitsverandering is onwaarschijnlijk en ook een overheidscheque van een half miljard is er nooit gekomen. In twintig jaar zijn de publieke uitgaven aan topsport ongeveer verdubbeld naar zo’n 50 miljoen euro per jaar. Dat is naar internationale maatstaven relatief bescheiden. Toch zijn de Nederlandse olympische prestaties – in de eerste plaats de verdienste van de sporters – óók resultaat van Nederlands topsportbeleid.

Talentherkenning

Sportief succes is maakbaar, heeft onderzoek aangetoond. Volgens Veerle de Bosscher, hoogleraar sportmanagement aan de Vrije Universiteit Brussel, zijn olympische resultaten van een land voor grofweg de helft afhankelijk van bevolkingsomvang en nationaal inkomen. De andere helft wordt bepaald door factoren die veel makkelijker te beïnvloeden zijn, zoals kwaliteit van trainingscentra, talentherkenning en -ontwikkeling, financiële ondersteuning van topsporters tijdens én na hun loopbaan, wetenschappelijke ondersteuning en de mate waarin de grootste talenten binnen een discipline samen kunnen trainen.

Ook belangrijk: keuzes maken, zegt Hans Westerbeek, hoogleraar International Sport Business aan Victoria University in Melbourne. Hij bedoelt dat het loont het beschikbare geld volledig te steken in sporten die relatief veel kans bieden op medailles. Samen met Veerle de Bosscher (en anderen) deed Westerbeek enkele jaren geleden een vergelijkende studie naar het topsportbeleid in vijftien landen waaronder Nederland, Frankrijk, Japan, Zuid-Korea, Australië. Alleen Australië (44 medailles in Tokio) scoorde een fractie beter dan Nederland.

Het Nederlandse succes in Tokio is mede te danken aan de olympische ambities die Nederland tien jaar geleden nog koesterde, met plannen om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen, een eeuw na ‘Amsterdam 1928’. Sportkoepel NOC-NSF was de drijvende kracht hierachter, geïnspireerd door de Nederlandse successen in 2000. In Sydney haalde de Nederlandse ploeg 25 medailles, vooral dankzij wielrenster Leontien van Moorsel en zwemmers Inge de Bruijn en Pieter van den Hoogenband. Het leverde voor het eerst een plek op in de toptien van de medaillespiegel. Na ‘Sydney’ werd dat de officiële ambitie van NOC-NSF: structureel een plek in de toptien van beste sportlanden ter wereld.

Maar al in 2012, met het regeerakkoord van Rutte II, werd het Olympisch Plan 2028 geschrapt wegens afgebrokkeld draagvlak onder de bevolking. Het zou te duur worden in een economisch onzekere tijd. Wel bleef het kabinet de ambitie ondersteunen om „de Nederlandse sport op olympisch niveau te brengen”.

Mede daardoor ging er meer geld naar de Nederlandse olympische sport. En het leverde, zij het aarzelend, resultaat op. De toptien werd na Sydney niet meer gehaald. Wel kwam de Nederlandse olympische ploeg er steeds dichtbij, met de plaatsen 12 (Beijing 2008), 13 (Londen 2012) en 11 (Rio 2016). Bij de Winterspelen zit Nederlandse ploeg al sinds Nagano 1998 bij de toptien, vooral dankzij grote aantallen schaatsmedailles.

Zwemlaboratorium

Nederland investeerde op tal van terreinen. Er kwamen betere topsportfaciliteiten, zoals het ‘zwemlaboratorium’ in Eindhoven, waar de zwemtop kon trainen met de nieuwste apparatuur. Zo kon met onderwatercamera’s precies worden gemeten onder welke hoek een zwemmer bij de start het water in moet duiken. De traditionele stopwatch werd ingeruild voor laptops langs de badrand. Het nationale sportcentrum Papendal kreeg voor bijna een miljoen euro een hypermoderne atletiekbaan, waar onder anderen topatleten Femke Bol (brons, 400 meter horden), Anouk Vetter (zilver, zevenkamp) en Emma Oosterwegel (brons, zevenkamp) trainden.

Andere investeringen gingen naar trainers, fysieke en mentale begeleiders, wetenschappelijke ondersteuning, voedingsdeskundigen, innovatieprogramma’s, talentontwikkeling. En Nederland kwam terug van zijn „eerlijk-zullen-we-alles delen-beleid”, zoals Hans Westerbeek het noemt. NOC-NSF heeft het aantal topsportprogramma’s waarin het investeert, teruggebracht van 180 in 2012 naar 68 in 2016. Alleen sportbonden die in staat worden geacht voor olympische medailles te zorgen, kunnen nog op stevige financiering rekenen – een uitgangspunt dat met regelmaat onder vuur ligt.

Scheidend technisch directeur van NOC-NSF Maurits Hendriks, architect van dit beleid, zal zijn gelijk bevestigd zien in Tokio. Niet alleen door de toptiennotering, maar ook door de verscheidenheid van sporten waarin Nederland succesvol is geweest. Medailles kwamen uit disciplines waarin Nederland traditioneel goed is, zoals zwemmen en roeien, maar ook uit bijvoorbeeld BMX, baanwielrennen en boksen.

‘Wij-gevoel’

Vraag die overblijft is: waarom wil Nederland dit zo graag? Het kabinet-Rutte I schreef in 2010 in een brief aan de Kamer over „een wij-gevoel en nationale trots”. Verder kon topsport „een positieve uitstraling hebben richting de breedtesport”. Maar dat sportief succes leidt tot meer sportende amateurs is nooit aangetoond, zegt Westerbeek. En uit een periodieke steekproef uit 2016 bleken de „ervaren trots en de waarde die de Nederlandse bevolking aan topsport toekent, […] af te nemen”. Om onduidelijke redenen overigens.

Westerbeek, sportliefhebber, is daarom „cynisch” over de Olympische Spelen als inspiratiebron. Je kunt je zelfs afvragen of het de taak van de overheid is topsport te financieren, zegt hij. „Maar als dat zo is, wees dan eerlijk en helder over de doelen: entertainment en het internationaal verkopen van het merk Nederland.”

Baanwielrennen Goud Lavreysen Harrie Lavreysen heeft zich gekroond tot olympisch kampioen op de baansprint. De 24-jarige baanwielrenner was in de finale over drie wedstrijden te sterk voor teamgenoot en vriend Jeffrey Hoogland, die zilver pakte. De Brit Jack Carlin completeert het podium. Hoogland won de eerste race nog. Lavreysen, de wereldkampioen van 2019 en 2020, moest daarop de resterende twee series winnen om alsnog goud te behalen. De tweede serie won hij nipt, in de beslissende wedstrijd was hij afgetekend de snelste. Dinsdag wonnen Lavreysen en Hoogland al, samen met Matthijs Büchli en Roy van den Berg, ook al goud op de teamsprint. Zaterdag gaat Lavreysen op voor een trilogie: hij gaat als regerend wereldkampioen van start op de keirin.