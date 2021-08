Nieuw zoekfilter voor restaurants: is het personeel volledig gevaccineerd?

De internationale recensiewebsite Yelp biedt horecagelegenheden en andere bedrijven een nieuwe mogelijkheid om klanten tegemoet te komen die bezorgd zijn over besmetting met Covid-19. Zo kan een café of restaurant bij Yelp voortaan twee nieuwe filters instellen, die klanten kunnen aanvinken als ze een uitgaansgelegenheid zoeken: „bewijs van vaccinatie vereist” en „al het personeel volledig gevaccineerd”.

Tegen de achtergrond van de verspreiding van de Delta-variant wil Yelp, dat zijn hoofdkwartier heeft in San Francisco, consumenten duidelijk maken hoe bedrijven die ze mogelijk zullen bezoeken omgaan met de pandemie, schrijft de firma op haar website.

Tegelijk beseft Yelp dat een deel van het publiek negatief kan reageren op de vermelding dat een vaccinatiebewijs vereist is. Om bedrijven die gebruik maken van de nieuwe optie te beschermen, belooft Yelp extra op te letten of de recensies van het publiek wel echt betrekking hebben op de kwaliteit van het eten of andere geleverde diensten, en niet louter pesterijen zijn om het bedrijf in kwestie zwart te maken om zijn coronabeleid.

Yelp

Recensiebombardementen

Online recensieplatforms hebben steeds meer te maken met in grote aantallen nep-recensies, zogenoemde „recensie-bombardementen”. Deze doen zich voor als besprekingen door klanten, maar zijn afrekeningen met de vermeende politieke of maatschappelijke opvattingen van het bedrijf in kwestie. Yelp zegt afgelopen jaren veel geïnvesteerd te hebben om zulke acties tegen te gaan. Als een poging tot desinformatie wordt opgemerkt, plaatst Yelp daarbij een waarschuwing aan consumenten dat zij mogelijk misleid worden.

Sinds het begin van de pandemie plaatst de website waarschuwingsvignetten van „ongebruikelijke activiteit” als er een verdachte stroom recensies wordt opgemerkt, die gericht zijn tegen het coronabeleid van een bepaald etablissement. Dit jaar zijn in verband daarmee achtduizend recensies verwijderd. Yelp maakt gebruikt van een methode die het al eerder inzette tegen nep-recensies die geplaatst werden uit racistische motieven of haat tegen seksuele diversiteit.

Nederlandse restaurants

Of de Nederlandse (horeca-)bedrijven belangstelling hebben voor de nieuwe optie die Yelp donderdag heeft aangekondigd, is nog moeilijk te zeggen. Bij enkele willekeurige horecagelegenheden van naam die NRC om commentaar vroeg, is van enthousiasme niets te bespeuren. Op de vraag of hotel en restaurant De Loohoeve in Schoonloo (Drenthe) ervoor open staat, is het antwoord een gedecideerd „Nee” - en wil men geen nadere toelichting geven. Ook de restaurant De Kas in Amsterdam heeft geen belangstelling. „We doen niet veel met Yelp en we zitten toch wel vol. Dit heeft voor ons geen toegevoegde waarde.”

Een andere argument heeft Camille Oostwegel, eigenaar en algemeen directeur van de Oostwegel Collection, van onder meer restaurant Château Neercanne in Maastricht. „Op dit moment kúnnen wij dit niet doen. Wij mogen ons personeel niet dwingen zich te laten vaccineren, en de privacywet verbiedt ons ook om hun te vragen of ze gevaccineerd zijn.” En van de klanten eisen dat ze volledig gevaccineerd zijn? „Wij volgen het advies van de overheid, en die vindt het niet nodig.”