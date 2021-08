Uitgaan in het Gooi: na sluitingstijd 'begint het gedonder'

‘Bepaald volk kan gewoon niet met elkaar”, zegt Kim, terwijl ze om zich heen gebaart met de hand waar ze ook haar sigaret mee vasthoudt. Ze zit op het terras van de Dokter, een ruime bruine kroeg met dartbord, en overziet de Groest, het uitgaanscentrum van Hilversum.

Als de kroegen en clubs in het uitgaanscentrum sluiten, is het oppassen geblazen, zegt Kim, die al jaren in de Hilversumse horeca werkt. Gedurende de avond heeft elke groep zijn eigen plek in zijn eigen kroeg of club – de kakkers, de grote anabolenjunkies, de tokkies, de blowers – maar na sluitingstijd „begint het gedonder”. Dan komt alles samen op de klinkers van de Groest, een winkelstraat met aan weerszijden ook clubs, kroegen en snackbars. „Van dat kijk-mij-eens-volk gaat al stennis schoppen als iemand per ongeluk een biertje over hun dure schoenen gooit.”

De Groest is de plek waar de jeugd uit de hele landstreek het Gooi samenkomt. Ook leden van de vriendengroep die op feesteiland Mallorca ruzie trapten met andere Nederlanders werden hier regelmatig gezien. De 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen kwam om het leven nadat hij door meerdere jongens uit de groep, met leeftijden tussen de achttien en twintig, tegen het hoofd werd geschopt.

Een groep van negen Nederlanders, van wie er acht uit Hilversum en een uit Bussum zouden komen, wordt door het Spaanse Openbaar Ministerie (OM) al snel als verdachten aangemerkt. Ze zouden die nacht op verschillende plekken ruzies hebben uitgelokt. Volgens Spaanse media werd Heuvelman „uit het niets” aangevallen, al zeggen kennissen van de verdachte vriendengroep dat er over en weer werd uitgelokt. Een dag na de gebeurtenissen reizen de jongens terug naar Nederland, terwijl ze eigenlijk langer zouden blijven. Tegen hun ouders zeggen sommigen van hen dat ze zo snel terug zijn omdat het coronabeleid is aangescherpt. Een van de jongsten van de groep, een achttienjarige jongen, blijft achter en levert de sleutel van de woning in. Op de luchthaven van Mallorca wordt hij aangehouden; enkele dagen later komt hij weer vrij.

Aanvankelijk doet Spanje onderzoek naar het nachtelijke geweld, maar omdat de meeste betrokkenen uit Nederland komen draagt de Spaanse onderzoeksrechter de zaak over. Het onderzoek richt zich vooralsnog op twee verschillende incidenten: een gebeurtenis in een horecagelegenheid waarbij geweld wordt gebruikt tegen een andere Nederlander, en een ander incident iets later op de avond waarbij zowel Heuvelman als een andere Nederlander tegen het hoofd worden getrapt.

Acht mensen deden in Nederland aangifte tegen één of meer leden van de groep, het OM kan nog niet zeggen of er meer dan drie slachtoffers zijn. Donderdag en vrijdag zijn een negentienjarige en een achttienjarige, allebei uit Hilversum, aangehouden op verdenking van doodslag en poging tot doodslag. Hun advocaten willen niks loslaten over hun cliënten, die in beperkingen zitten en behalve met hun jurist geen contact met de buitenwereld mogen hebben.

Vier Nederlanders van en 20 en 21 jaar oud worden in Italië verdacht van het mishandelen van een 18-jarige Nederlander bij het Gardameer. Vorige week werd het slachtoffer na het stappen geschopt en geslagen tot hij bloedend op de grond lag. Dat melden Italiaanse media en het AD vrijdag. Bij het uitgaan zou de vriendengroep van vier Nederlanders de 18-jarige jongen hebben uitgescholden en een gevecht hebben uitgelokt. De jongen wilde een conflict vermijden en probeerde terug naar de camping te gaan waar zijn ouders verbleven. Onderweg kwam hij de vriendengroep weer tegen, waarna hij aangevallen en mishandeld zou zijn. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van zware mishandeling. De vier verdachten zijn in Italië aangehouden door de politie en vervolgens weer vrijgelaten in afwachting van het proces in het Zuid-Europese land.

‘Gooisch kakkersverhaal’

Dat de jongens niet worden teruggestuurd naar Spanje om daar berecht te worden leidt tot veel verontwaardiging op onder meer social media, onder aanvoering van GeenStijl dat de gebeurtenis een „Gooisch kakkersverhaal” noemt. De jongens zouden hun welvarende en invloedrijke ouders hebben ingeschakeld om hen vrij te pleiten. Hun namen gaan online rond en volgens het Nederlandse OM is er een „heksenjacht” gaande. Kort gaat het gerucht dat een van de jongens de zoon is van een officier van justitie, maar daar klopt niets van, pareert het OM in een bericht.

„Kijk eens wie we daar hebben”, zegt Kim op het terras, waarna ze een slok cola neemt. Er komt een kale man in een brede zwarte Porsche langsgereden. De eigenaar van een club aan de overkant waar „de rijke gasten” uitgaan. Zelf solliciteerde ze er ook eens. „Afgewezen. Hij vond me er te ‘kamperig’ uitzien, zei hij.”

Op het eerste gezicht zijn er in het Gooise uitgaansleven duidelijk afgebakende vriendengroepen met ‘leden’ van vergelijkbaar allooi, maar wie beter kijkt ziet dat de groepsleden onderling sterk verschillen. „Ik ben de rijkste van mijn groep”, zegt een negentienjarige vrouw met blond haar en donker gestileerde wenkbrauwen die net aankomt en nog op haar glanzende Vespa zit. Maar er horen allerlei soorten mensen bij, zegt ze. „De anderen uit mijn groep zijn vooral ‘boeren’.”

Van een homogene Gooise kakkersgroep lijkt in ieder geval geen sprake

De vriendengroep van de jongens op Mallorca is ook gemêleerd, blijkt uit gesprekken met mensen die hen kennen: de een bezit wat meer, de ander werkt hard voor zijn geld. Een deel van de jongens kent elkaar van het Alberdingk Thijm College in Hilversum, voor havo, vwo en gymnasium.

De vader van Sanil B., de negentienjarige jongen die donderdag werd aangehouden, en die bekend staat als een grappenmaker die ook licht ontvlambaar is, heeft een snackkar waarmee hij bij middelbare scholen staat. In De Telegraaf noemt B.’s vader hem „iemand die graag met zijn vrienden op de Playstation speelt of lekker chillt”. Aan de Groest noemen jongeren hen „doodgewone jongens” die deels met elkaar op voetbal zouden zitten, en deels op hockey en cricket, en van wie sommigen in rijtjeshuizen wonen.

Van een homogene Gooise kakkersgroep lijkt in ieder geval geen sprake. Wat je rijk noemt, hangt trouwens ook af van wat je zelf hebt, zegt een twintigjarige vriendin van de negentienjarige vrouw op de Vespa. „Een écht rijkeluiskind ben je pas als je ouders een miljoen hebben.”

Hilversum mag officieel onder het Gooi vallen, het rijke imago dat daarbij hoort is niet op de hele stad van ruim negentigduizend inwoners van toepassing. Het gemiddelde inkomen is 30.800 euro, ruimschoots onder het Nederlands gemiddelde van 36.500. Er is een rijke wijk, Trompenberg, waar het gemiddelde maandinkomen ver boven de 60.000 euro per jaar ligt, maar in Egelshoek schommelt het rond de 13.000 euro.

De Vespa-vriendinnen, zelfbenoemde „rijkeluiskinderen” maakten tijdens het uitgaan in Hilversum ook wel vechtpartijen mee. Op een verhoging in de G-spot, een club waar ook zeventienjarigen mogen komen, staan altijd „jongens die wel uit lijken op een potje vechten”. En regelmatig, na een beetje duwen en trekken, gebeurt dat later buiten. „Ze willen laten zien dat hun groep de beste is.”

‘Gast, hou je bek’

Wijkboa Ibrahim Hajjar (24) geeft bij wijze van afscheid een boks aan een jongen met een zwarte capuchon die zich niet lekker voelt. „Niet meer blowen op een lege maag”, zegt hij. Hij kent naar eigen zeggen alle jongeren in Hilversum. Ook die van de vechtpartij op Mallorca.

Hajjar verdeelt de Hilversumse jeugd in grofweg twee groepen: „De groep die privéproblemen heeft en daarom op straat hangt en zich met drugs bezighoudt, en de groep die het wat beter heeft. Die zijn meer op terrasjes en feestjes te vinden.” De betrokkenen bij de vechtpartij op Mallorca zijn volgens Hajjar geen jongens „die alles van papa en mama krijgen.”

Al in 2012 werd het Hilversumse uitgaansgebied volgehangen met camera’s in een poging het uitgaansgeweld terug te dringen, dat volgens de gemeente behoorlijk uit de klauwen liep. Tegenwoordig krijgt boa Hajjar wekelijks minimaal één melding van een vechtpartij in zijn gebied. Vaak zijn daar groepen mannen bij betrokken. Aan de Groest is het nu rustiger omdat de meeste kroegen vanwege het coronabeleid weer om twaalf uur dichtgaan.

„Die jongen van de vechtpartij op Mallorca? Dat was ik”, grapt een veertienjarige jongen die met zeven vrienden aan een picknicktafel voor de Subway zit. „Gast, hou je bek”, zegt zijn vriend met een blikje energydrink in zijn hand. Deze zomervakantie zitten ze hier regelmatig. Of ze hangen op pleinen van dichte scholen, zegt een jongen met een door de zon gebruind gezicht en pas geknipte haren. Daar maken ze soms net zo veel lawaai tot de politie komt. Hij laat een filmpje op zijn telefoon zien. Omdat door „corona” de verveling zich opdringt, zoeken ze naar alternatieve vormen van vermaak. Er wordt veel meer gevochten, zeggen ze.

Jongeren in Hilversum die (leden van) de Mallorca-groep kennen, verbazen zich zonder uitzondering over het extreme geweld waaraan een aantal jongens zich vermoedelijk schuldig heeft gemaakt. Ze hebben online de beelden bekeken waarop te zien is dat een haast bewusteloze man voluit tegen zijn hoofd wordt geschopt. Hoe kan een vechtpartij zo escaleren? Don Weenink, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam, doet al jaren onderzoek naar jeugdgeweld door casussen en videobeelden te bestuderen. Geweld waarbij wordt doorgetrapt als een slachtoffer al op de grond ligt, noemt hij frenzied attacks. In 28 van de 159 gevallen die hij in 2014 onderzocht, constateerde hij dat een vechtpartij zo’n „ongecontroleerde aanval” was. Jongensgroepen gingen bewust op zoek naar opstootjes, zoals op Mallorca ook het geval lijkt te zijn geweest. Vaak waren ze onder invloed. Soms begint de zucht naar geweld omdat er irritaties zijn in de eigen groep, maar in andere gevallen is het startpunt een behoefte aan een soort „morele vakantie”, zegt Weenink. Jongensgroepen „construeren” een aanleiding voor een gevecht, bijvoorbeeld door vanuit het niets tegen een ander te schelden en heel kwaad te reageren als er terug wordt gescholden. De behoefte om te vechten komt bij zulke jongens vaak voort uit het verleden, omdat ze opgevoed worden met het idee dat geweld stoer is en dat ze onder geen beding „over zich heen moeten laten lopen”. Uit het onderzoek van Weenink blijkt dat jongens nog eens extra kwaad kunnen worden als het slachtoffer vervolgens hulpeloos op de grond ligt. De daders komen in een soort tunnel, horen geschreeuw van omstanders niet. Fysiek ingrijpen kan soms helpen. Vaak zijn er maar een paar gewelddadige ‘kartrekkers’. „Minstens zo relevant zijn de leden van de groep die niets doen. Vaak grijpen leden in, maar bij een frenzied attack blijft dat vaak uit.”