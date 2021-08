Zo gaat het nu met de zorgmedewerkers, bijna anderhalf jaar na de corona-uitbraak

Precies een jaar geleden publiceerde NRC de verhalen van artsen en verpleegkundigen uit de frontlinie van de coronapandemie. Het virus had hen een paar maanden eerder overvallen.

Ze spraken over de uitputting, hectiek en herbelevingen – thuis op de bank. De machteloosheid wanneer de ene na de andere patiënt door hun vingers weggleed. Hun werkplek – de intensive care – omschreven ze als ‘oorlogsgebied’. Het was een plek waar sommigen hun eigen collega’s of vrienden hadden verpleegd. Een plek waar familie afscheid nam van geliefden zonder hen aan te raken.

Destijds was de vraag of er ooit een nieuwe coronagolf zou komen – er volgden er nog ten minste drie. Het werd een jaar van meevallers en nieuwe varianten, maatregelen en versoepelingen, 22 persconferenties van de minister-president. Een jaar waarin de achterstand in de rest van de zorg zou oplopen tot meer dan honderdduizend operaties.

Nu zijn er meer dan twintig miljoen prikken gezet en gaan de eerste prikhallen weer dicht. Coronapatiënten bezetten ‘slechts’ tweehonderd IC-bedden. Het werk hoeft niet meer op adrenaline: er liggen draaiboeken, genoeg schorten, mondkapjes, pakken. Er is tijd voor vakanties.

Hoe gaat het met de artsen en verpleegkundigen die al bijna anderhalf jaar met deze nieuwe ziekte te maken hebben?

Voor sommigen is het virus al een nieuw normaal geworden, Covid is ‘standaardzorg’. Ze weten waar alles ligt, schakelen moeiteloos om.

Anderen hebben de moeheid nog niet van zich af kunnen schudden of krijgen een slecht gevoel als er weer een coronapatiënt wordt binnengereden.

Zomaar een dagje vrij nemen zit er vaak nog steeds niet in. De rust wil maar niet wederkeren in het ziekenhuis en echt bijkomen lukt niet. Het werkplezier, wordt dat ooit weer wat het was?

Dit zijn – een jaar later opnieuw – hun verhalen.

Carolien de Bont

‘Het lijkt achteraf wel een film waarin ik heb gezeten’





Carolien de Bont (40), IC-verpleegkundige Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis: „Het lijkt achteraf wel een film waarin ik heb gezeten. Iedereen op de afdeling liep in van die pakken en met maskers. En er was zoveel werk. Soms vraag ik me af hoe ik het heb kunnen doen, al dat werken én voor de kinderen zorgen. Ik werk normaal 24 uur per week, maar het afgelopen jaar heb ik altijd meer gewerkt. Je voelt je toch verantwoordelijk voor je team.

„Sinds kort werk ik weer 24 uur en kom ik langzaam op adem. Dat ik denk: o ja, zo was het normaal, vóór corona. Dat we iets meer rust hebben, aan collega’s tussendoor kunnen vragen hoe hun weekend was. Dat was tijdens de eerste golf niet. Het was gáán en werken.

„Sowieso werd het werk wat relaxter toen we zelf ingeënt waren. In de eerste golf was er nog spanning om zelf besmet te raken. De afdeling ligt inmiddels niet meer vol met coronapatiënten. Maar zoals vroeger bij mooi weer een dagje vrij nemen kan nog niet, want de IC ligt nog geregeld helemaal vol.

„In de eerste golf was er meer waardering voor zorgmedewerkers. Ik kreeg kaartjes thuis, mensen vroegen hoe het ging. Daarna was men eraan gewend dat de ziekenhuizen vol lagen.

„Een nieuwe golf vrees ik niet zo. Wel vind ik het soms lastig als we mensen op de IC krijgen die hun vaccinatie hebben geweigerd. Dan denk ik: dít zijn dus de consequenties.”

Prabath Nanyakkara

‘Patiënten bijstaan geeft ook energie’





Prabath Nanyakkara (57), hoofd sectie algemene interne geneeskunde bij Amsterdam UMC: „De laatste golf is mild. Natuurlijk hebben wij het druk, maar het is niet te vergelijken met andere landen. Vooral over de derde wereld maak ik mij veel zorgen. Ik ben net terug uit Sri Lanka, omdat mijn moeder is overleden. Het was een confronterende reis. Daar staan honderden mensen in de rij voor een prik. Zij vragen niet om een bepaald merk. Spoetnik, AstraZeneca – ze zijn allang blij. Hier gaat het over een derde prik. Ik kan me daar een beetje boos over maken.

„Op onze afdelingen zijn het met name verpleegkundigen die nog een heel lange hersteltijd nodig hebben. Ze zijn Covid-moe en willen gewoon hun werk op hun eigen afdelingen blijven doen, in plaats van gaten vullen op andere afdelingen of invallen op bijvoorbeeld de IC. Tegelijk is Covid standaardzorg geworden. Als er patiënten komen, dan zullen wij zoals altijd behandelen.

„Zelf voel ik me goed. Bij vlagen ben ik heel erg moe geweest, fysiek en mentaal. Maar we zijn dokter geworden om patiënten bij te staan en dat geeft energie. Pandemie of geen pandemie.”

Karina Hustin

‘Corona lijkt voorbij, maar dat is niet zo’





Karina Hustin (57) viel in als IC-verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: „Ik begrijp dat mensen op vakantie willen, en feesten. Doe dat met beleid, denk ik dan. Corona is niet weg. Het is niet voorbij. Zo lijkt het soms, maar dat is niet zo, dat zien wij.

„Zelf stopte ik in april met mijn invalwerk op de intensive care. Mijn broer overleed heel onverwacht en ik regelde zijn nalatenschap. Ik vond het lastig om te stoppen, maar ik kreeg bijna een burn-out. Als ik ziek word heeft niemand iets aan mij, dacht ik.

„Nu werk ik weer bij ons ‘transferbureau’, waar ik de nazorg regel voor patiënten. Dat was mijn eigenlijke werk tot ik vanwege de pandemie ben bijgesprongen op de intensive care.

„Opgeteld heb ik dat werk een jaar gedaan. Het was fijn om te mogen doen. Het is een afdeling met veel ondersteuning. Bij de dagbespreking was vaak een psycholoog aanwezig, die vroeg hoe het ging.

„Voor mij scheelde het emotioneel veel toen familie weer op bezoek mocht komen. Ze konden zelf wat voor hun naaste betekenen. Hen aanraken, verzorgen. Wel vond ik het lastig te zien dat de patiënten overgeplaatst werden als het te druk was. Ze gingen soms heel ver, richting Bergen op Zoom, Amsterdam. De familie had vaak zelf ook corona. Voor hen was het moeilijk om ver te reizen. Dat vond ik triest.”

Michael Barnas

‘Ik voel de zwaarte van het begin niet meer. Die moeheid is weg’





Michael Barnas (60), internist-intensivist bij ziekenhuis Amstelland in Amstelveen: „Er is een soort gewenning. We weten dat na een golf een nieuwe komt. We schakelen snel om van normale, naar coronazorg. In het begin was het bijvoorbeeld wennen met de steriele pakken, nu hebben we de handigheid. Alles staat al klaar.

„De eerste golven hebben we kunnen verwerken. Door goed met elkaar te praten, heel open te zijn over hoe het met ons gaat. Ik voel de zwaarte niet meer van het begin. Die moeheid. Bij mij is dat weg. En dat is gewoon lekker. Ja, het is soms wel heel druk. Maar dat hoort bij m’n vak. Wat ook scheelt: we kunnen nu betere geneesmiddelen gebruiken. De mensen die op de intensive care komen, hebben meer kans op overleving. We zien wel vaker jonge mensen, dertigers bijvoorbeeld.

„In het najaar kon ik vakantie nemen. Ik zat in een campertje in Zuid-Duitsland, net toen er weer een golf was. Het was een close call. Ik was net thuis toen alle verloven weer werden ingetrokken. Na de ‘wintergolf’ kwam het ‘Dansen met Janssen-effect’. Dat was vervelend, net toen we moesten bijkomen. Ik heb voor het najaar opnieuw een reis gepland. Wandelen in de Alpen, heerlijk aan een bergmeertje. Het hoofd leeg maken.

„Ik ben een beetje bang voor Nederlanders die zich deze zomer over heel Europa verspreiden. Zij komen weer terug. Dat kan weer her en der een golf geven. Dat geeft nog wel wat ongerustheid. Gaan we nog iets tegenkomen? Vanaf het begin heb ik gezegd dat dit jaren gaat duren.”

Lisa Bos

‘Afschakelen gaat nu makkelijker’





Lisa Bos (29), verpleegkundige op de intensive care in Maastricht: „Bij ons is er nu alweer een afdeling vrijgemaakt voor coronapatiënten. Het is weer heviger dan een paar maanden geleden. En we hebben het heel druk met de inhaalzorg. Mensen hebben gewacht om naar de huisarts gaan. En we moesten operaties uitstellen, van hartpatiënten bijvoorbeeld. Het hart wordt daar niet beter van.

„Gelukkig gaat afschakelen nu makkelijker. Eerst was de vrije tijd in een lockdown, nu kunnen we uit eten, op vakantie. Die afleiding is heel erg fijn.

„Maar als er versoepelingen worden aangekondigd, is het voor ons spannend. Natuurlijk vind ik het fijn om naar een festival te gaan, maar ik vond het helemaal niet erg te horen dat het dit jaar niet kan.

„Het blijft in ons achterhoofd: hoe het was. Die heel heftige periode. Hoe in sneltreintempo de intensive care vol lag. En de werkdruk. Niet weten wat komen gaat. Ergens zijn we altijd bang dat het terugkomt. Het is geen fijne periode om op terug te kijken. Ik denk dat het altijd wel zo blijft voelen.

„Door corona ben ik een sterkere IC-verpleegkundige geworden. De Covid-patiënt is vaak in slaap gebracht en kan niet praten, zeggen wat hij voelt. Er was ook geen familie aanwezig. Dat is wat een IC-verpleegkundige moet doen: voor de patiënt spreken, voor hem opkomen. Dat heb ik sneller geleerd.”

Arné van Hees

‘De lontjes zijn korter. Mensen slapen slecht’





Arné van Hees (53), beademingsspecialist intensive care Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis: „Ik weet eigenlijk niet of het goed met me gaat. Ik heb genoten van mijn vakantie, maar de laatste drie nachten voor ik weer moest beginnen sliep ik alweer slechter. Ik keek er tegenop om weer aan de slag te gaan, want het is nog steeds erg druk. We hebben veel minder coronapatiënten op de intensive care: vier nu en de vijfde komt eraan. Dat zijn geen hoge aantallen, maar er is nu veel meer andere zorg. Motorrijders die een ongeluk hebben gehad. Mensen met dwarslaesies. Want mensen gaan meer naar buiten.

„Met een kleiner team werken we nog steeds harder dan anders. We hebben minder bedden dan in het begin, maar omdat de collega’s die bijsprongen weg zijn, hebben we relatief meer bedden met ons team. Ademruimte om eens wat dingen af te werken is er niet. Eigenlijk al anderhalf jaar niet meer. Vóór corona waren er ook pieken, maar die werden altijd gevolgd door rustigere weken. Nu blíjft het maar druk.

„Vorig jaar had ik er veel moeite mee dat er maar drie familieleden bij stervende patiënten mochten komen. Die regels werden gelukkig versoepeld. De psychische last van het werk nam daardoor voor mij wel af. Toch heb ik nog steeds minder werkplezier dan voor corona. Veel collega’s hebben dat ook. De lontjes zijn korter. Mensen zijn vermoeid. Slapen slecht. Zeggen dat er méér personeel nodig is.

Toch zie ik de toekomst wel zonnig in. We snappen de ziekte steeds beter, hebben meer grip op patiënten. In de eerste golf was het een hele klus om patiënten om te draaien bij een buikligging. Nu hebben we ervaring en doen we dat even voor de koffiepauze.”

Rowan Marijnissen

‘Veel verpleegkundigen zijn uitgeput en verdrietig’





Rowan Marijnissen (31), IC-verpleegkundige Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg: „Met mij gaat het goed, maar het afgelopen jaar was heel intens. Eigenlijk waren er geen rustige periodes. Ik heb sinds vorige zomer twee weken vrij gehad. In sommige weken dat ik vrij zou zijn, heb ik toch diensten gedraaid, zoals in de kerstvakantie. Je voelt je in een team verantwoordelijk voor elkaar. En tijdens de lockdown kon je thuis verder toch niks.

„Veel verpleegkundigen zijn uitgeput en verdrietig. Laatst vertelde iemand: ik dacht altijd dat ik de leukste baan van de wereld had, maar dat gevoel is weg en het komt maar niet terug. Dat herken ik wel. We hebben met elkaar in de overlevingsmodus gezeten en daarmee dingen bereikt waarvan we niet hadden gedacht dat het kon. Maar het werkplezier is minder. Veel verpleegkundigen hebben het gevoel dat ze niet konden doen waarom ze dit vak zo mooi vinden: goede zorg bieden aan patiënten. Van waarde zijn. Tíjd hebben voor patiënten. Het gesprek met de familie. Het baart me zorgen dat ik nu soms merk dat dit de standaard moet worden. Verpleegkundigen hebben laten zien hoe hard ze kunnen werken, dus laten we dat nóg meer doen. Dat is niet erg, maar de schade daarvan is onvoldoende in beeld.

„Er is eigenlijk geen ademruimte in de zorg. Als het met coronapatiënten rustiger is, dan moeten we gelijk door om de andere zorg in te halen. Of om ons bij te scholen. De gedrevenheid van mensen in de zorg is enorm, maar dat is ook onze valkuil. We willen niet klagen. We zijn niet te beroerd om hard te werken, we wérken hard.

„De druk op de intensive cares is nog steeds hoog. Want veel verpleegkundigen zijn met vakantie. En mensen gaan weer meer naar buiten, dus is er meer traumazorg. Bij elke coronapatiënt die binnenkomt denken we: gáán we weer. Iedereen is het gewoon beu. Maar we dóen het wel.

„Toch hoor je mensen zich regelmatig afvragen wat nou het probleem is, de ziekenhuizen liggen toch niet vol met coronapatiënten? Ik vraag me echt af of zij wel doorhebben hoe hard we hebben gewerkt en nog steeds moeten werken.

„Ik heb ook vrienden die overal lak aan hebben. In het begin ging ik er nog wel tegenin, maar het kostte me te veel negatieve energie. Ik werd er verdrietig van, van sommige mensen heb ik ook afscheid genomen. Nu denk ik: zoek het lekker uit, ik doe gewoon m’n werk.”