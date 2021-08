Martelgang of niet, de olympische marathon gaat door

Als de deelnemers van de olympische marathon het Kita 3-Jo Plaza in Sapporo passeren en zich even niet concentreren op de lijn op het wegdek die hen de snelste route wijst, zullen ze overal gele bloemen zien. Op het plein zijn langs het parcours tweehonderd potten met goudsbloemen geplaatst, bedoeld om de van sfeer gestripte wedstrijd – publiek is vanwege de coronamaatregelen niet welkom – op te fraaien.

Basisschoolleerlingen van tien verschillende buurthuizen hebben de bloemen geplant, het gemeentebestuur heeft het project gesponsord. Over de keuze voor de gele bloemen is nagedacht: ze staan symbool voor een goede gezondheid. Op de bloempotten staan aanmoedigingen als „Geef niet op!” en „Ren als de wind!”

De atleten die dit weekend aan het traditiegetrouw laatste onderdeel van de Olympische Spelen beginnen – de vrouwen lopen zaterdag, de mannen zondag – kunnen alle gelukswensen goed gebruiken. In Sapporo, ruim 800 kilometer ten noorden van Tokio, is sprake van een hittegolf. De weerberichten voorspellen maximale temperaturen van boven de 30 graden Celsius. Als de marathon ’s ochtends om 07.00 uur Japanse tijd (middernacht in Nederland) van start gaat, zal het al een graad of 26 zijn.

De marathon, en ook de disciplines bij het snelwandelen, waren juist verplaatst van het hete Tokio naar de noordelijke Japanse stad omdat het daar koeler zou zijn – gemiddeld 4 tot 5 graden. Het IOC besloot daartoe na het WK in Doha in 2019. Daar startten de lopers een minuut voor middernacht, maar moesten ze desondanks de 42.195 meter afleggen in temperaturen van 29 graden of meer en een luchtvochtigheid van bijna 50 procent. Bij de mannen vielen achttien van de 73 deelnemers uit, bij de vrouwen 23 van de 68. De beelden van de door hitte bevangen atleten die wezenloos langs het parcours zaten, gingen de hele wereld over.

„Vanwege die beeldvorming heeft het IOC besloten de marathon te verplaatsen”, zegt Sylvia Barlag, bestuurslid bij wereldatletiekbond World Athletics en in die rol betrokken bij de organisatie van de olympische marathon. De organisatie had daar eerder rekening mee kunnen houden, want al tijdens de Olympische Spelen van Tokio in 1964 was bekend hoe warm de Japanse zomers kunnen worden. Daarom werd het evenement destijds in oktober gehouden. Nu kwam het IOC (Internationaal Olympisch Comité) pas laat tot een ander inzicht en werd het besluit de marathon te verplaatsen volledig eenzijdig genomen, zegt Barlag. Protesten van de atletiekbond en de lokale Japanse autoriteiten ten spijt. „Daar waren we niet blij mee.”

50 tot 60 miljoen euro

De verplaatsing betekende dat er een streep kon door alle voorbereidingen die waren getroffen in Tokio. Daar was de gemeente al begonnen met het neerleggen van hittewerend asfalt, à 12.000 yen (92 euro) per vierkante meter. Er moesten opeens extra teams komen voor de organisatie, extra faciliteiten, extra hotels voor de atleten en hun begeleiders. „We hebben de hele voorbereiding dubbelop gedaan”, zegt Barlag. De Japanse krant Nikkan Sports schatte de kosten van het verplaatsen in december 2019 op 7 tot 8 miljard yen (50 tot 60 miljoen euro). Barlag: „Ik weet niet wat de kosten zijn geweest, maar zo’n bedrag kan best.”

Nu zitten er pakweg vierhonderd atleten in Sapporo, ver van het olympische dorp en de bijbehorende faciliteiten. Niet alle sporters zijn blij met wat ze daar aantreffen. De Britse snelwandelaar Tom Bosworth vergeleek het eten en de omstandigheden met een „gevangenis” in tweets die inmiddels verwijderd zijn. De Nieuw-Zeelandse langeafstandsloper Zane Robertson plaatste op Instagram een filmpje van de trainingslocatie in Sapporo, een klein, oud en vervallen stadion. „Hoe kunnen alle atleten hier trainen?”, schreef hij eronder.

Nu klagen atleten altijd, zegt Barlag, dus dat zegt niet zoveel. Maar aan de trainingslocatie kunnen ook het IOC en de wereldatletiekbond weinig veranderen, omdat de beperkingen die vanwege het coronavirus zijn opgelegd dat verhinderen. „Als de marathon in Tokio was geweest, hadden de atleten in het olympisch dorp moeten blijven. Ze mogen niet zomaar een park in”, zegt Barlag.

Ergometer in het zwembad

De Nederlandse ploeg, die met drie mannen en twee vrouwen bij de marathon aan de start staat, heeft geprobeerd de atleten zo goed mogelijk op de warme omstandigheden voor te bereiden, zegt Kamiel Maase, zelf oud-marathonloper en tegenwoordig prestatiemanager onderzoek & innovatie bij NOC-NSF. Atleten kregen de mogelijkheid in klimaatkamers te trainen, kunnen koelvesten en -petjes dragen en kregen de kans om te wennen aan het drinken van slush puppies, ijsdrankjes. Maase: „Vervolgens is het aan de atleten zelf om daarmee aan de slag te gaan.”

Zo heeft Bart van Nunen veel tijd in de klimaatkamer doorgebracht en ging Andrea Deelstra in een zwembad op de ergometer zitten om te wennen aan de klamme omstandigheden. Abdi Nageeye, die veel in Ethiopië op hoogte en in droogte traint, kreeg het advies ook in vochtige gebieden te gaan lopen om zich zo optimaal voor te bereiden.

Eerder deze week waren de wedstrijden voor snelwandelaars in Sapporo. Foto Giuseppe Cacace/AFP

Maase weet zelf hoe het is om te lopen in warme omstandigheden. Bij de olympische marathon in Beijing in 2008 tikte het kwik de 32 graden aan. Maase werd 39ste en beleefde de race als een martelgang. „Bij zulke hitte krijg je het sneller warm, je verliest meer vocht, je hartslag gaat omhoog. Je kerntemperatuur stijgt harder dan anders, waardoor je lichaam sneller aan de handrem trekt.”

Het maakt de sporters niet uit dat de marathon niet in Tokio maar in Sapporo wordt gehouden, denkt hij. „Als sporter stap je in het vliegtuig, in de bus, ga je naar de startstreep en ga je van start.” Of zoals de Keniaanse titelverdediger Eliud Kipchoge het verwoordde, verwijzend naar de hitte: „We moeten allemaal in dezelfde koekenpan lopen.”

Een speciale commissie trok vorig jaar in augustus vier dagen naar Sapporo om het lokale klimaat te beoordelen voor sportprestaties. De omstandigheden werden toen ‘goed’ bevonden. De Japanse organisatie tuigde ook een Heat Stress Index op voor alle olympische locaties, waarop met kleurcodes wordt aangegeven in hoeverre de verwachte temperatuur een gevaar vormt voor de gezondheid van omstanders.

Voor zaterdag en zondag geldt in Sapporo vanaf 09.00 uur ’s ochtends code ‘oranje’, een ‘ernstige waarschuwing’ voor hittegerelateerde ziekte. De temperatuur ligt dan al rond de 28 graden. „Evenementen die zware inspanning vereisen, zoals duurraces, zouden vermeden moeten worden”, staat er bij de leeswijzer.

Onder die omstandigheden moeten de atleten dit weekend van start. Nu het zover is, kunnen ze weinig meer doen dan zoveel mogelijk uit de zon te blijven en genoeg te drinken, zegt Maase. Het meeste werk is al gedaan in de voorbereiding. „Je zult die marathon moeten lopen, je kunt er niet meer omheen.” Daar komt ook de eigen verantwoordelijkheid van de sporter bij kijken, zegt Barlag. „De atleten zijn professioneel genoeg om een verstandige beslissing te nemen. Wij kunnen niet alle risico’s wegnemen.”

Niet dat de organisatie niets doet. Er worden meer waterstations opgetuigd, meer ijsbaden neergezet en de medische assistentie wordt uitgebreid. Maar bijvoorbeeld het (her)gebruik van sponzen is lastig vanwege de coronamaatregelen, zegt Barlag.

Ze wil het laten doorgaan van de race niet onverantwoord noemen. „Dat vind ik heel ver gaan.” Barlag verwacht dan ook niet dat de marathon wordt afgelast. „Dan moet het 40 graden worden of ergens langs het parcours een bosbrand zijn. Normaal gesproken gaat het gewoon door.”