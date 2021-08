Logisch is onlogisch

Louis van Gaal is voor de derde keer bondscoach. Hij zal het Nederlands elftal leiden naar kwalificatie voor Qatar. Zal het een keer zo zijn dat we gewoon van tevoren zeggen dat we wereldkampioen willen worden? Of is zo ver mogelijk in toernooien komen nog steeds de ambitie? Het Nederlands elftal maakt kans op de wereldtitel gezien de eigen kwaliteiten en die van de andere kandidaten. Op papier zijn er maar een paar ploegen die sterker zijn.

Ik zal me respectvol uiten over de persoon die mij ooit heeft gelanceerd in deze mooie maar bizarre voetbalwereld, Louis van Gaal. Door voor de derde keer het bondscoachschap te accepteren, heeft hij duidelijk niet de eer aan zichzelf gehouden. De derde plaats in 2014 was dus niet genoeg voor hem en daar heb ik respect voor.

Vanuit de KNVB zijn er zo weinig frisse ideeën die naar buiten komen. Angst is de grootste adviseur gebleken in de keuzes van de beleidmakers. Helaas kan ik na dertig jaar topvoetbal gerust zeggen dat de voetballerij te conservatief is.

Lef tonen kan tot verlies leiden maar het herhalen van keuzes waaruit geen enkele progressie blijkt, zie ik als een probleem dat opgelost moet worden. De KNVB heeft een ongelooflijk potentieel maar blijkbaar zit het ergens vast. Waar vernieuwing nodig is, komt er iets ouds uit de bus en waar een krachtige stelling nodig is, zoals onlangs bij de boycot van sociale media vanwege racistische uitlatingen, hield de bond met trots vast aan zeer pijnlijke principes. Onder druk presteren is een capaciteit waar spelers, coaches en beleidsmakers mee om moeten weten te gaan, en dat was hier duidelijk niet het geval.

Onder druk is er gekozen voor Van Gaal, met weer Danny Blind erbij – die nog niet zo lang geleden als assistent en als hoofdcoach niet goed heeft gepresteerd met Oranje – en met Henk Fraser, die al jaren goed bezig is in Nederland maar zich nu moet neerleggen bij een rol als assistent. Louis van Gaal is een leermeester en zal zijn onbetwiste kwaliteit als coach wel weer tonen, ongeacht de resultaten. Toch had ik hem liever gezien als adviseur voor het technisch beleid of als mentor van de coaches die de trainersopleiding volgen. Daar zou zijn kennis het meeste kunnen betekenen voor de volgende generatie coaches en spelers.

Ik hoop echt dat Nederland die wereldbeker pakt. Toch ligt mijn focus ook op de innovatieve langetermijnvisie voor het Nederlandse voetbal, en die ontbreekt. Het is van groot belang om de volgende generaties klaar te stomen, met moderne aanpassingen in de trainingsmethodieken en herzieningen van criteria voor het selecteren van spelers voor de Nederlandse clubs. De wereldtitel in Qatar zou inspirerend kunnen werken om verandering te brengen in onze diepste overtuigingen van het voetbalspel.

Overtuigingen en principes die ook in Suriname weer hersteld moeten worden. De Surinaamse voetbalbond (SVB) heeft op alle vlakken minder ervaring, maar de overeenkomst met de KNVB is het kortzichtige beleid. Bij de SVB lijkt het erop dat wanneer de juiste ingrediënten – met onder andere een goede bondscoach – aanwezig zijn om een lekkere pom met pastei te maken, er toch gewoon een hutspot uitkomt.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.