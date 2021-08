De vierde coronagolf was een kort, maar explosief golfje

Een golf in de zomer – daar had niemand op het Binnenhof rekening mee gehouden. Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet op basis van wetenschappelijke inzichten adviseert, vergaderde al over hoe de vierde golf in het najaar moest worden voorkomen. En toen kwam er een zomergolf – pijlsnel.

Binnen twee weken was het aantal positieve tests opgelopen van zo’n 500 per dag naar ruim 10.000. Nu, bijna een maand later, daalt het aantal positieve tests juist razendsnel. Afgelopen week was er een halvering naar zo’n 2.000 per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames is over het hoogtepunt met zo’n tachtig per dag. Eind juli waren dat er ruim honderd. Het was een kort maar explosief golfje, dus.

De zomergolf lijkt nog het meest op de eerste golf. Ook toen was er een snelle toename, in de ziekenhuizen weliswaar véél hoger dan afgelopen maand, die na de ‘intelligente lockdown’ snel afnam. De tweede en derde golf verliepen anders: die groeiden gestaag, en namen ook langzaam af.

Genoeg aan één maatregel

Dit keer kon de besmettingsgolf snel worden gekeerd met een gerichte ingreep – uniek, hiervoor was er steeds een pakket maatregelen nodig. Dat werkte als een schot hagel: er zaten maatregelen tussen die werkten, maar niemand wist welke maatregelen dat waren. Nu was de toename overduidelijk te herleiden tot nachtclubs en feestjes.

In het bron– en contactonderzoek werd tot juli maar een paar procent van de achterhaalde besmettingen teruggeleid tot horecazaken. Half juli was dat bijna 40 procent. Zelfs in de thuissituatie, anderhalf jaar lang praktisch onafgebroken de grootste besmettingsbron, werden minder besmettingen gevonden. Strengere maatregelen in de horeca waren dus voldoende om het aantal positieve tests weer te doen dalen.

Met name in de bijbelgordel is de vaccinatiegraad lager

Inmiddels is het aantal besmettingen dat wordt herleid tot de horeca teruggelopen tot zo’n 3 procent, hoewel de GGD’s op dit moment het bron– en contactonderzoek niet volledig kunnen uitvoeren door grote drukte. In de tussentijd heeft een fors deel van de groep waar de meeste besmettingen werden gevonden (tieners, twintigers en dertigers) een eerste en soms al tweede vaccinatie gekregen. Ruim 71 procent van alle Nederlanders heeft een eerste prik gekregen, meldde het RIVM afgelopen week, en meer dan de helft is volledig gevaccineerd. Ook dat maakt verschil: 90 procent van de mensen die in juli een positieve testuitslag ontvingen en van wie een vaccinatiestatus bekend was, was niet volledig gevaccineerd.

Zorgen voor het najaar

Het werd daardoor een golf onder dertigminners – vooral zij waren niet gevaccineerd en maakten gebruik van de horeca. In die leeftijdsgroepen begon in augustus 2020 ook de tweede golf, maar toen verspreidde het virus zich niet veel later ook onder oudere generaties. Deze keer bleef die verspreiding onder generaties beperkt. Ja, ook onder vijftigers en zestigers was er een stijging van positieve tests te zien, maar erg hoog werd die piek nooit.

Op het hoogtepunt werden er onder jonge twintigers ruim 1.800 besmettingen per 100.000 inwoners gevonden, bij vijftigers waren dat er iets meer dan 200; daar waren al grote aantallen gevaccineerd.

Toch zijn er nog zorgen over het najaar, als naar verwachting zo’n 85 procent van alle volwassenen volledig is gevaccineerd. Dan is toch nog ruim 20 procent van de volwassenen vatbaar voor het virus – zij die niet gevaccineerd zijn, plus de kleine groep bij wie het vaccin niet werkt. Die groepen wonen relatief vaak bij elkaar in de buurt, nu al zijn er lichte vlekken te zien in de kaart waarin de vaccinatiegraad per gemeente te zien is. Met name in gemeenten in de bijbelgordel is de vaccinatiegraad lager, net als in grote steden waar in sommige wijken minder mensen dan gemiddeld een vaccinatie komen halen.

De grote vraag: wat gebeurt daar in september, als het seizoen begint waarin luchtwegvirussen beter gedijen? Die zorgen zijn er niet minder op geworden: afgelopen maand werd duidelijk hoe snel het virus zich kan verspreiden onder niet-gevaccineerde groepen als er regels worden losgelaten.