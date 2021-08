Koester de filmcultuur, red de bioscoop

Een van mijn favoriete plekken ligt vlakbij Leicester Square in Londen, waar ’s avonds duizenden mensen hutjemutje op plakkerige klinkers schuifelen langs superstores van Lego en M&M, multiplex-bioscopen en casino’s. De geur van chocoladepasta vermengt zich met de walm van warmdraaiende grills in fastfoodtenten die goede zaken doen wanneer de Londenaren hongerig uit de clubs strompelen. Het apocalyptische, Jheronimus Bosch-achtige tafereel is hiermee compleet.

Maar daar, in een zijstraatje badend in de gloed van reusachtige billboards, heb je de Prince Charles. Een bioscoop.

In de jaren zestig was de Prince Charles een theater. Later werd het een pornobioscoop, beroemd vanwege het eindeloos programmeren van Emmanuelle (1974) met Sylvia Kristel en het door Penthouse-baas Bob Guccione geproduceerde Caligula (1979). In de jaren negentig kwam de Prince Charles in handen van filmfanatiekelingen, wat uitmondde in groot succes, en in deze kreet op de website: „We zijn nu een van de meest populaire onafhankelijke bioscopen in het Verenigd Koninkrijk, misschien wel de wereld!”

Maar voor hoe lang nog? De Prince Charles gaat zoals bioscopen in alle landen een donkere toekomst tegemoet door de invloed van de pandemie én streaming op zowel filmproductie als kijkgedrag. En: als een walhalla zoals dit in hartje Londen het al moeilijk krijgt, hoe moeten buurt- en multiplexbioscopen en filmhuizen elders de dramatische tijden overleven?

Want het ís vijf voor twaalf voor de bioscoop. In april bleek dat bioscoopketens in Amerika voorzichtig probeerden bezoekers terug te lokken naar de zalen na meer dan een jaar van thuiskijken als gevolg van corona. De bittere ironie was dat mensen het streamen razendsnel hebben omarmd.

Dat blijkt eens temeer in de zaak waarin Scarlett Johansson, ster van de Marvel-film Black Widow, filmstudio Disney voor de rechter sleept. Volgens haar heeft Disney de film beschikbaar gesteld op de eigen streamingdienst, nota bene terwijl die goede zaken deed in de bioscopen, waardoor zij veel geld misloopt. Bijval vindt Johansson van de nationale vereniging van bioscoopeigenaren die in een verklaring zegt geen heil te zien in het gelijktijdig uitbrengen van films in bioscopen en via streaming.

De casus Black Widow illustreert dat mensen de bioscoop laten vallen op het moment dat ze kunnen streamen. Waarom, redeneren ze, zou je voor de nieuwste Marvel naar zo’n druk, vies Leicester Square gaan als je die ook thuis op de bank kunt bekijken?

Grote gevolgen

Een voor een vallen zowel klassieke, onafhankelijke bioscopen als moderne bioscoopketens om. In respectievelijk San Francisco en Los Angeles sloten de Empire, die al sinds het zwijgende tijdperk films vertoonde, en de legendarische The Cinerama Dome de deuren. Dat is nog maar het begin. Volgens investeringsbedrijf Wedbush Securities dreigt een kwart van de naar schatting 40.000 bioscoopschermen in de Verenigde Staten in de komende jaren te verdwijnen.

Behalve voor cinema als economisch construct zijn de gevolgen vooral groot voor cinema als kunstvorm. Zelfs wanneer ze ‘kleine’ films maken, denken regisseurs in termen van het bioscoopscherm. Onlangs zag ik – thuis – een fenomenale film uit het straatarme Lesotho: This Is Not a Burial, It’s a Resurrection van Lemohang Jeremiah Mosese. Het beeld is niet traditioneel breed, maar klassiek-vierkant zoals in de begintijd van film, waarmee het accent op het verticale valt, bijvoorbeeld hoge bergen of het hemeldak. Terwijl ik Ressurection bekeek, trof het mij dat ik in werkelijkheid weinig tot niets zag. Het was een travestie: deze film hoort in een bioscoop.

Het land kent vele ‘filmhuizen’ waar je naar ‘arthouse films’ kunt. Maar dit is nog geen filmcultuur

Zo tekent zich het strijdtoneel af. Tegenover productiehuizen en distributeurs die het grote publiek vooral thuis achter het computer- of televisiescherm of de GSM vinden, staan filmmakers en acteurs die werk juist voor het grote scherm willen maken.

Dit schept een onoverzichtelijke situatie. Eerst kondigde Warner Bros. aan belangrijke films zowel in bioscopen als op het streamingplatform HBO Max te zullen uitbrengen, wat tot woede leidde bij regisseurs zoals Christopher Nolan (Tenet) en Denis Villeneuve, van wie binnenkort het epische sciencefiction-werk Dune uitkomt. Maar even later berichtte het filmblad Variety dat de studio grote titels zoals de Mad Max-film Furiosa wél eerst in de bioscoop uitbrengt.

Duidelijk is in ieder geval dat de jacht op de makers is geopend. Die moeten ‘content’ leveren. Zo aast Netflix na een deal met Steven Spielbergs productiehuis Amblin onverminderd op Nolan, die vooralsnog weigert ook maar iets met streaming te maken te willen hebben.

Cruciaal zal zijn hoe Nolan, Villeneuve en ook James Cameron, die al jaren werkt aan vervolgfilms van zijn sciencefictionepos Avatar (2009), op deze ontwikkelingen reageren. Binden ze in, zoals Spielberg met zijn Netflix-deal, of houden ze vast aan het idealisme van Villeneuve en vooral Nolan, die nog het liefst zijn films ‘op film’ draait? Dat doet hij overigens niet uit nostalgie, zegt Nolan, maar omdat echt filmmateriaal nog altijd een beter resultaat dan digitaal oplevert.

Het grootste mogelijke scherm

Dit raakt de kern. De strijd tussen bioscoop en streaming is tekenend voor het spanningsveld tussen conventie en innovatie, een clash die de rode draad in de ontwikkeling van de filmkunst vormt. In zijn boek The Story of Film (2011) gebruikt Mark Cousins het gedachtegoed van kunsthistoricus E.M. Gombrich om te laten zien dat cinema, net als de schilder- en beeldhouwkunst en architectuur, juist evolueert naarmate makers nieuwe technologieën in hun werk gebruiken.

Dat gebeurt ook nu. De films van Nolan, Cameron en Villeneuve worden — letterlijk — steeds groter. Zo is Villeneuve’s Dune, gebaseerd op de sciencefictionromans van Frank Herbert, volledig gedraaid met Imax-camera’s, specifiek voor vertoning in ultragrote- formaatbioscopen. Natuurlijk zal de film ook in gewone bioscopen komen en is een snelle release gepland voor streaming. Het punt is: als je wilt zien wat voor film Villeneuve heeft gemaakt, is het zinloos die thuis of zelfs in je plaatselijke bioscoop te bekijken. Om Dune echt te zien, zal je de deur uit moeten naar een bioscoop met het grootst mogelijke scherm.

Terug op Leicester Square, een paar maanden voordat corona toesloeg, stond ik met het vuil van de West End-straten op mijn sneakers in een lange rij voor de Prince Charles. Op die avond draaide in een grote, uitverkochte zaal Michael Manns misdaadfilm Heat (1995), maar nu op 35mm-film, met diepe, scherpe kleuren en contrasten, met korrel en krassen zichtbaar in het beeldweefsel, wat de film tot haast een levende entiteit maakte, een artefact van filmcultuur.

Eenheidsworst

Dit is ook hoe ik mij de nieuwe tijd voorstel: cinema als voorstelling en niet als ‘vertoning’; cinema als een live, gemeenschappelijke kunstbeleving vergelijkbaar met een avond opera of toneel. Ik denk dat dit ook is wat makers zoals Nolan en Villeneuve beogen met hun extragrote films, bedoeld voor schermen die dit aankunnen, dus niet op je computerscherm of telefoon of in een bioscoop met wazige, digitale projectie op een postzegeldoek.

Op zo’n toekomst – film als voorstelling en niet als (gestreamde) vertoning – zijn we in Nederland slecht voorbereid. Want een filmcultuur hebben we nauwelijks. Ja, het land kent vele ‘filmhuizen’ waar je naar ‘arthouse films’ kunt. Maar dit is nog geen filmcultuur. In onze filmhuizen zie je, glas witte wijn in de hand, evenzeer eenheidsworst als de stroom middelmatige films in zalen van de twee grote ketens Pathé en Vue. Een Prince Charles, waar je zomaar op een doordeweekse avond films van Eric Rohmer en Krzysztof Kieslowski of John Carpenter en Tony Scott groot en op 35 mm kunt zien – als filmvoorstelling – hebben we niet. Juist nu de bioscoop op het randje van de afgrond staat, is dit een toxische situatie.

Filmvoorstellingen zijn er wel in EYE waar deze zomer een film noir-programma draait, ook met film-op-film (35mm). Dát is filmcultuur. Maar dat blijft grotendeels beperkt tot het gebouw aan het IJ. Elders, bijvoorbeeld Filmhuis Alkmaar in mijn woonplaats, is de kwaliteit van de programmering om van te huilen. Dit filmhuis overleeft slechts omdat de overwegend witte, bejaarde bezoekers, altijd dezelfde mensen, het er ‘gezellig’ vinden terwijl ze aan de tafeltjes in het café met elkaar praten over de ‘artisticiteit’ van een of andere ‘arthouse film’.

Als we in Nederland de wankele bioscooptoekomst met meer vertrouwen tegemoet willen treden, dan moeten we radicaler zijn. We moeten overstappen op filmvoorstellingen, analoog én digitaal, gebaseerd op filmcultuur, op een mix van retrospectief en innovatief programmeren.

Dus, stof die 35mm-projectoren af, poets die lenzen. Fix je geluidsinstallatie. Laat een echt, groot scherm plaatsen. Stel programmeurs aan met kennis van de geschiedenis van cinema, die nieuwe releases in het kader hiervan kunnen duiden. Maar vooral: koester de liefde voor filmcultuur, óók in de buurtbios. Dat hebben ze bij de Prince Charles gedaan — en het wérkt. Maar natuurlijk werkt het: als jij mooie dingen draait, zullen ze komen, die betalende bezoekers aan je filmvoorstelling.

