Studio Tokio: kijken naar Dione de Graaff die naar sport kijkt

De moeder aller sporten is niet automatisch de moeder aller kijksporten. Atletiek voldoet bijvoorbeeld niet aan de moderne tv-wet kort-korter-kortst. Wedstrijddagen duren eindeloos. En er gebeuren dingen tegelijk. Wie thuis aan de buis net lekker is gegrepen door de spanning van een loopnummer, krijgt plotseling een werper in beeld of een vervaarlijk buigende polsstok.

Deze Olympische Spelen zit ongeveer alles mee: de Nederlandse atletiekploeg presteert als nooit tevoren en NOS-tv beschikt voor deze sport evengoed over een topteam. Commentator Léon Haan en de man van de analyses, Gregory Sedoc, hebben zelf een hele geschiedenis op de banen en in de stadions liggen en weten hun deskundigheid prima over te brengen. Haan heeft ook nog iets van het onderkoelde van voorganger Theo Reitsma.

Kersje op de taart zijn de interviews die Jeroen Stekelenburg maakt met de atleten. Direct na de wedstrijd gaat hij steeds voorbij aan het clichérepertoire van de sportjournalistiek. Hij heeft daarbovenop het geluk dat prachtige types langs zijn microfoon komen: Sifan Hassan op weg naar de drieslag die in haar hoofd zit, 400 meter-loper en showman Liemarvin Bonevacia die tijdens het interview uitgeput door zijn benen zakt, en de woordenvloed van de 4×400 meter-vrouwenploeg. Om Femke Bol moet sowieso een strikje, nadat ze eerder deze week de tv-kijkers bedankte die vroeg voor haar waren opgestaan.

De NOS lijkt in haar verslaggeving van de Olympische Spelen ook een experiment uit te voeren: levert het kijken naar kijken interessante tv op? De plek van de proef is het avondprogramma Studio Tokio, waarin reportages van Dione de Graaff vanuit Japan zijn te zien. Zij kan veel. Waar ooit heel veel man en Noorse trui het beeld vulde, praat De Graaff nu met onvermoeibaar enthousiasme lange winterweekenden met schaatsen vol. Met evenveel gemak nam ze De Avondetappe van dezelfde monumentale Mart Smeets over.

Bij alle beperkingen vanwege corona in en rond Tokio heeft de NOS ervoor gekozen om De Graaff plotloze reportages te laten maken. Nou ja, er is een heel dunne verhaallijn. Vrijwel steeds identiek. Dione gaat naar een dagje naar een nummer met Nederlanders, ze heeft een rugzak op, we zien haar ergens door de security gaan en vervolgens vanaf een tribune toekijken. Het summum vormde een filmpje waarin De Graaff haar geïnteresseerde blikken reserveerde voor een zeilwedstrijd die wegens gebrek aan wind niet doorging.

Wellicht doet de NOS ondertussen aan publieksbedrog. In de montage wordt vrijwel altijd geswitcht van sporters naar een kijkende De Graaff. Het is nauwelijks voorstelbaar dat een zendgemachtigde zijn spaarzame cameracapaciteit op het moment van prestaties op een eigen journalist gericht houdt. Dikke kans dus dat de shots van De Graaff op andere momenten zijn opgenomen. Maar goed, dat is een aanname. Harde bewijzen ontbreken.

Dione zwaait met haar armen

Donderdagavond beloofde de reportage in Studio Tokio spektakel. De Graaff was lang genoeg in Japan om de Olympische bubbel uit en de stad in te mogen. Als kijker ging je automatisch rechtop zitten. Nu zou er wat komen!

Wat volgde waren beelden van drukke kruispunten in Tokio en De Graaff die daar dan ging oversteken. „Wáánzinnig”, luidde haar beschrijving op het moment suprême en ze deed een nieuw experiment. Midden op het kruispunt begon ze met twee armen te zwaaien. De grote vraag was of je dat op het shot vanuit de lucht kon zien. En warempel, dat lukte. Benieuwd of het op een van de volgende Spelen een demonstratiesport wordt.

Paul van der Steen vervangt deze week Arjen Fortuin