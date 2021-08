Kantelpunten in klimaatcrisis moeten leiden tot snellere actie

Stel, je laat een waterdruppel in de Johan Cruijff ArenA op de middenstip vallen. Elke seconde verdubbelt het aantal druppels: 1, 2, 4, 8, 16 en zo verder. Hoe lang duurt het voordat het hele stadion overstroomt met water?

De meeste mensen die dit raadseltje over exponentiële groei voorgelegd krijgen, raden iets in de orde van uren. Het juiste antwoord is: na 47 seconden. En dat terwijl er na 30 seconden nog maar een klein plasje op de middenstip ligt, amper te zien van de tribune.

Zogeheten exponentiële processen verlopen op een manier die de menselijke intuïtie tart. Een fenomeen dat optreedt in dit soort processen, is bovendien het tipping point, het kantelpunt. Ergens na de dertig seconden, slaat de situatie in het stadion radicaal om.

Het aanstaande klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC draait hoogstwaarschijnlijk deels om dat soort kantelpunten. In ecosystemen, klimaatsystemen, weerspatronen. Het officiële rapport verschijnt aankomende week, maar uit reeds verschenen deelstudies rijst een uitermate schrikbarend beeld: het gaat nog slechter dan eerder gedacht, en cruciale drempels voor het bereiken van onomkeerbare kantelpunten staan op het punt om overschreden te worden.

Dit is, zoals inmiddels hopelijk genoegzaam bekend, reden tot grote zorg en voor breed, diep, snel en systematisch ingrijpen door overheden, bedrijven en burgers wereldwijd. Maar wellicht kan de dynamiek van kantelpunten ook benut worden ten goede.

De uitdaging is zeer complex, en moet dus ook in samenhang worden beschouwd. Deze existentïele uitdaging reduceren tot simplistische argumenten is ronduit gevaarlijk. Dat gebeurt aan diverse zijden van het debat: de blinde focus op CO 2 -uitstoot is verkeerd omdat er veel meer factoren meespelen in de vernietiging van de natuur en het verhogen van de temperatuur in de atmosfeer. Maar ook de eenzijdige nadruk op het uitblijven van actie door grote landen en grote bedrijven schiet tekort. Het falen van de één vergoeilijkt niet het falen van de ander.

Dit is een systemische crisis, die ook als zodanig moet worden aangepakt. De mix van ingrepen die nodig is, bevat zowel maatregelen voor de reductie van uitstoot van broeikasgassen, als maatregelen om samenlevingen en ecosystemen te helpen aanpassen aan inmiddels onvermijdelijke temperatuurstijgingen. Reductie en adaptatie zijn beide nodig. Net zoals acties van burgers, bedrijven, staten én internationale organisaties: een beter klimaat begint én bij jezelf én bij de ander, maar vooral in samenhang.

Het is een crisis van misschien wel het meest complexe systeem op aarde: de menselijke beschaving. Om de aarde leefbaar te houden, is daarin niet alleen een kanteling nodig in doen, maar ook in denken.

Het is eenvoudig om cynisch te worden over de taak die voorligt. Maar juist de exponentiële processen van verandering die zich afspelen in systemen zoals samenlevingen, kunnen richting geven voor de oplossingen. Een groeiende wetenschappelijke literatuur wijst op het belang van ‘sociale kantelpunten’ in maatschappelijke transities. Ook sociale veranderingen gaan vaak eerst tergend langzaam, en dan plotseling heel snel. Denk alleen al aan de adoptie van internet, of de houding ten opzichte van tabak.

Het versnellen van dit soort sociale kantelpunten, door bestaande technologieën, initiatieven en ideeën te katalyseren, is een aanpak die past bij de aard van de klimaatcrisis. En wellicht sneller tot oplossingen kan leiden dan nu intuïtief mogelijk lijkt.