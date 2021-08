ING noteert hoge winst en wil deel uitkeren aan aandeelhouders

In het afgelopen kwartaal heeft ING zijn winst bijna vervijfvoudigd vergeleken met een jaar eerder. In die periode zag de bank het aantal klanten wereldwijd met 281.000 groeien tot 14 miljoen. ING heeft 1,5 miljard winst gemaakt — een jaar geleden was dat nog 299 miljoen euro. Vanwege de financiële resultaten wil het bedrijf in september 3,6 miljard euro aan dividend uit keren aan aandeelhouders. Dat heeft ING vrijdagochtend bekendgemaakt.

De gestegen winst heeft te maken met de al twee jaar durende coronacrisis. Een jaar geleden moest de bank 1,3 miljard euro aan leningen uitbetalen, terwijl het onzeker was of die terug werden betaald. Inmiddels is de Nederlandse economie aan het herstellen en daar profiteert de bank van. Ook is er volgens topman Steven van Rijswijk een „steeds grotere vraag van particuliere klanten naar digitale beleggingsproducten”.

In de coronaperiode heeft ING ook kostenbesparingen doorgevoerd. Zo werden 69 van de 128 kantoorfilialen gesloten omdat er weinig toeloop was. Daarmee gingen 440 banen verloren. De bank heeft sterk gedigitaliseerd. Van Rijswijk stelt dat nog steeds 80 procent van de werknemers vanuit huis werkt. Met de sluiting van fysieke werkplekken wilde ING ook kosten besparen. Het traditionele verdienmodel van banken — de winst op het in bewaring nemen van spaargeld en rente op leningen en hypotheken — staat al jaren onder druk door de lage rente.