Hezbollah eist verantwoordelijkheid raketaanvallen Noord-Israël op

Voor de tweede keer binnen een halve week zijn vrijdag raketten op Israël afgevuurd vanuit Libanon. Van de negentien raketten werden er volgens het Israëlische leger tien onderschept door het afweersysteem Iron Dome; de rest landde in open veld. Woensdag werden ook al raketten afgevuurd vanuit Libanees grondgebied; deze veroorzaakten een grote brand in het noorden van Israël. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Hezbollah heeft de verantwoordelijkheid voor de aanvallen van vrijdag opgeëist. Volgens de beweging, die een belangrijke militaire en politieke macht vormt in Libanon, zijn de raketten een reactie op luchtaanvallen die Israël woensdagnacht heeft uitgevoerd - ook hierbij vielen geen slachtoffers. Als vergelding op eerdere raketaanvallen bombardeerde Israël toen voor het eerst sinds 2014 openlijk doelen binnen Libanon. Er wordt vaker raketten afgevuurd vanuit Libanon, maar deze worden meestal beantwoord met artillerievuur. Wel valt Israël al langer met enige regelmaat aan Hezbollah gelieerde doelen in buurland Syrië aan.

Het Israëlische leger stelde donderdag de Libanese regering verantwoordelijk voor de raketaanvallen. De Libanese president Michel Aoun beschuldigde Israël op zijn beurt van „agressieve, escalerende bedoelingen”. Beide kanten weten echter dat de Libanese regering in Beiroet weinig zeggenschap heeft over wat er aan de zuidgrens gebeurt. Hoewel de raketaanvallen van woensdag waarschijnlijk het werk waren van Palestijnse splintergroeperingen die vanuit Libanon opereren, wordt Hezbollah algemeen gezien als verantwoordelijk, omdat de partij de facto het zuiden van Libanon controleert.

Spanningen in de regio

De Israëlische premier Naftali Bennett overlegde vrijdag met minister van Defensie Benny Gantz en hoge legerfunctionarissen over de situatie. Enerzijds is Hezbollah noch Israël op dit moment gebaat bij het openen van een front aan de gezamenlijke grens. Anderzijds vreest Israël dat de instabiliteit in Libanon negatieve invloed zal hebben op de veiligheidssituatie in Israël. Libanon staat economisch en politiek op instorten. Volgens een Israëlische topambtenaar overweegt Israël desnoods clandestien humanitaire hulp te bieden aan het buurland, waarmee het formeel in oorlog is. Als de economische situatie verder verslechtert, zullen mogelijk grote aantallen Libanese burgers proberen de grens over te steken. Daarnaast zou Hezbollah van het machtsvacuüm kunnen profiteren om met steun van Iran meer onderdelen voor precisiewapens binnen te smokkelen.

De geweldsuitbarsting komt bovendien op een moment dat de spanningen tussen Israël en Iran weer eens hoog oplopen. Israël beschuldigt Iran van een recente droneaanval op een olietanker, waarbij twee bemanningsleden omkwamen. Hezbollah is een belangrijke bondgenoot van Iran in de regio. UNIFIL, de VN-missie in Libanon, noemde de situatie aan de Libanees-Israëlische grens vrijdag „zeer ernstig” en riep beide partijen vrijdag op het geweld te staken.

Lees ook dit artikel over de zeestrijd tussen Iran en Israël