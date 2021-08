We hebben de stad verruild voor een dorp. Nog net binnen de bebouwde kom maar wel met ruim een hectare grasland. Opvallend in het dorp zijn de keurig verzorgde tuintjes. Geen enkel onkruid, ook niet in de omliggende weiden. Enthousiaste medewerkers van gemeente en provincie ondersteunen ons met initiatieven de biodiversiteit op ons perceel te stimuleren. Een houtwal met diverse inheemse struiken en bomen wordt aangelegd, en door ons gras maar twee keer per jaar te maaien ontstaat weer kruidenrijk grasland. Er fietst een echtpaar uit het dorp langs. „Erg, hè,” hoor ik de vrouw tegen haar echtgenoot zeggen. „Dan koop je zo’n huis, en dan kan je het niet onderhouden.”

