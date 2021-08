Olympisch goud voor weer een nieuwe lichting tophockeysters

Het olympisch hockeygoud is terug waar het thuishoort. Zo voelt het althans, voor wie het internationale vrouwenhockey de laatste decennia heeft gevolgd. De Nederlandse ploeg, de onbetwiste nummer één van de wereld, won in Tokio superieur de olympische finale van een soms taai Argentinië, met 3-1.

Het olympisch goud van Tokio is de kroon op het werk van een nieuwe lichting tophockeysters die de afgelopen jaren is gesmeed door bondscoach Alyson Annan, na die pijnlijke en vooral onnodige nederlaag in de vorige olympische finale tegen Groot-Brittannië. Sinds de onttroning van Rio won Annan met haar verjongde ploeg alles wat er internationaal te winnen viel; niet alleen het WK van 2018 in Londen, maar ook de EK’s van 2019 en 2021, en tweemaal de nieuwe Pro League, eveneens in 2019 en 2021. Sinds de verloren finale in Rio verloor Oranje slechts drie van de 104 gespeelde wedstrijden. Toen de ploeg voor het laatst verloor was de coronapandemie nog niet eens volledig over Nederland neergedaald; in februari 2020 verloor het team van Annan in Buenos Aires van Argentinië. Al is Nederland er misschien aan gewend, het blijft een fenomenale lijst in een sport die op zes continenten op niveau wordt beoefend.

Direct na het laatste fluitsignaal kwamen de emoties bij de speelsters en de begeleidende staf. Aanvoerster Eva de Goede was in tranen; het was haar vierde olympische finale geweest, waarin ze haar derde gouden medaille haalde. „Het allermoeilijkste is het om de hele tijd nummer één te blijven”, sprak ze geëmotioneerd voor de NOS-camera’s. „Dat blijft het meest bijzonder. We zijn echt een team, altijd op zoek naar dingen die we kunnen verbeteren. Het valt niet uit elkaar, dit is waanzinnig. Vier Olympische Spelen op rij, vier finales. Ik kan het nog niet bevatten. Ik ben ongelooflijk trots.”

De terugkeer op de hoogste tree van het olympische podium voor de Nederlandse hockeyvrouwen betekent feitelijk een verlenging van een gouden tijdperk dat bijna twintig jaar geleden begon, volgend op de dominante jaren van Australië (1996-2000), met toenmalig sterspeelster Alyson Annan als drijvende kracht. Vijf olympische finales op rij, vanaf 2004 (Athene), leverden Nederland drie gouden medailles op, en twee zilveren. De twee verloren finales waren eigenlijk kleine mirakels in Nederlands nadeel, gezien de veldverhoudingen in 2004 (tegen Duitsland) en 2016 (tegen Groot-Brittannië).

Geen garanties

Maar is het wel goed voor de sport, zulke verrassingen. Het is wat Annan scherp houdt. Wat ze haar speelsters inwrijft, dag in dag uit. Ze hebben het aan den lijve ondervonden. Zijzelf ook, als verliezend bondscoach in Rio. Niets gaat vanzelf. Niks is gegarandeerd, hoe goed je ook bent. Zelf speelde ze 228 interlands voor Australië; twee keer werd Annan uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld. Het maakt haar giftig als Nederlandse sportliefhebbers terloops opmerken dat de hockeyvrouwen het goud alleen maar hoeven op te halen. „Typisch Nederlands”, zei Annan al voor ze met haar ploeg op het vliegtuig naar Tokio stapte. „Maar wij kennen de werkelijkheid, wij weten wat we er allemaal voor doen. Zijn wij beter dan andere landen? Ja, vaak wel. Maar dat is geen gegeven.”

Het is voor haar en haar groep juist de kunst sportieve verrassingen uit te sluiten. „Wij weten hoe goed we kunnen zijn. Maar wij hebben maar één kans. Anderen mensen kunnen een mindere dag op hun werk overdoen. Of een brief die niet goed is weggooien en opnieuw schrijven. Wij niet. Dat is onze grootste uitdaging: we kunnen een goede dag hebben en we kunnen een minder goede dag hebben. Wij moeten proberen een goede dag te hebben op het juiste moment. We hebben in het verleden ook gewonnen op mindere dagen, door werklust, door met elkaar op te trekken. Dat is een deel van onze kracht.”

Annan werd eind 2015 aangesteld als bondscoach, na een minder succesvol jaar onder Sjoerd Marijne. Aan haar de taak om de dominante jaren van de oranjemachine te verlengen, een nieuwe lichting tophockeysters op te tuigen. Ook aan de gouden jaren van Australië kwam een eind, na haar eigen olympische titels van 1996 (Atlanta) en 2000 (Sydney). Na de deceptie van Rio namen wereldtoppers als Maartje Paumen, Naomi van As en Ellen Hoog afscheid van de Nederlandse ploeg, allemaal met een karrenvracht aan internationale prijzen.

Cruciaal voor een vloeiende overgang was volgens Annan de overdracht van de juiste topsportcultuur die de Nederlandse hockeyvrouwen al jaren kenmerkt – en onderscheidt van de hockeymannen. Zij telde haar zegeningen en hield Eva de Goede en Lidewij Welten aan boord, dertigers inmiddels en al olympisch kampioen als tieners in Beijing. „Ik geloof dat de oude generatie de juiste cultuur overdraagt aan de nieuwe generatie”, doceert Annan. „Als je het team binnenstapt is bij ons ook de vraag: wat laat je achter? Je kunt ook negatieve dingen achterlaten als hockey-international, of een cultuur van half werk. Dat geldt ook voor de coach. Je wilt niet een cultuur achterlaten waarbij het erop lijkt dat het allemaal makkelijk was, of vanzelf ging. De ondergrens is hoog hier. Je moet aan bepaalde normen voldoen.”

De Nederlandse aanvoerster Eva de Goede heeft nu drie olympische gouden medailles en een zilveren. Foto Anne-Christine Poujoulat/AFP

Die normen creëren een onzichtbare kracht die de Nederlandse vrouwenploeg bescheiden en vriendelijk houdt buiten het stadion, maar meedogenloos en onbuigzaam erbinnen. „Als je binnenkomt bij het Nederlands elftal moet je meteen meedoen”, zegt Annan over de normen binnen het team. „Dat wordt ook verwacht. Fouten maken mag, maar hard werken kan altijd. In zo’n cultuur durft een speelster dingen te doen, maar als het niet lukt, moet je een oplossing zoeken. Wees jezelf, en we lossen het samen op. Maar als je niet hard werkt heb je het heel moeilijk in ons team. Dat is de ondergrens.”

Stillere sterren

Opvallend is dat de groep na de verbouwing sinds Rio naar de buitenwereld minder zichtbaar is in media en op sociale media. Paumen, Van As en Hoog waren overal te zien; deze groep is stiller, soms bijna timide. Annan herkent de verschillen, maar er blijft één overeenkomst. „Dit is nog steeds een ploeg met sterren, wij hebben ook speelsters die zijn uitgeroepen tot beste speelster van de wereld. Maar ze gedragen zich niet als sterren. Ze zijn er voor de cultuur die wij hebben. Dat is deels ook het karakter van die speelsters.”

Annan legde de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheid bij de speelsters zelf, vanuit de gedachte dat de topsportcultuur daardoor wordt versterkt. „Wij willen geen regels, maar een eigen cultuur die vanuit de groep komt. Ik hoef weinig te doen; als ik een probleem signaleer hebben ze het vaak zelf al opgelost. Dan hebben ze al met elkaar gezeten. Het is één team. We stellen grenzen, openheid en eerlijkheid zijn een heel belangrijke pijler. Daar wordt veel over gesproken, ook in de groep. Als ik iets signaleer bij een speler dat mij niet bevalt en het team niet bevalt, dan pak ik het meteen op.”

Het goud dat wordt uitgereikt onder de naam ‘Tokio 2020’ vormt ook een uniek moment in de lange, indrukwekkende carrières van Lidewij Welten (31 jaar oud, 225 interlands) en aanvoerster Eva de Goede (32 jaar oud, 249 interlands). Beide speelsters waren er dus al bij toen Nederland goud haalde in Beijing (2008), onder bondscoach Marc Lammers. Ze vierden de volgende olympische titel met Max Caldas in Londen (2012), haalden zilver in Rio (2016) met Alyson Annan en nu krijgen ze dus hun derde gouden medaille, opnieuw met de geboren Australische als bondscoach. Enigszins in de schaduw van dominante ploeggenoten als Maartje Paumen, Ellen Hoog en Naomi van As groeiden zij uit tot boegbeelden van dit gouden tijdperk van het Nederlandse vrouwenhockey. Beiden werden uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld, beiden wonnen, een duizelingwekkende verzameling prijzen, waaronder twee wereldtitels.

Met hun drie olympische titels passeren De Goede en Welten de Australische Rechelle Hawkes als meest gelauwerde hockeyster. Hawkes, oud-ploeggenoot van Alyson Annan, won tussen 1988 en 2000 ‘slechts’ drie keer goud, maar heeft thuis in de kluis geen zilver, zoals de Nederlandse speelsters.

Vooral de manier waarop De Goede en Welten ‘Tokio’ haalden spreekt boekdelen over hun toewijding aan de nationale hockeyploeg. Beiden raakten in de aanloop naar het toernooi geblesseerd en zagen hun olympische deelname in gevaar komen. De Goede brak begin april haar pols tijdens een wedstrijd van haar club Amsterdam in de Euro Hockey League. Nadat ze was geopereerd knokte ze zich snel terug. Eind mei speelde ze weer.

Welten scheurde in mei een pees van haar linkerhamstring, tijdens de play-offs met haar club Den Bosch tegen Amsterdam. Ook zij moest vrezen voor de Spelen. „Emotioneel zat ik er helemaal doorheen”, zei ze destijds tegen hockey.nl. „Maar ik kon niet een week in bed gaan liggen balen.” Ook zij werkte zich dagelijks in het zweet om op tijd fit te zijn, sloeg de vakantie over en liet om de tien dagen een mri-scan maken. Een medische verklaring voor haar wonderbaarlijke genezing heeft ze niet – behalve haar mentale gesteldheid – maar ze was op tijd terug op het veld, en kon op het vliegtuig naar Tokio.

Ouderwets dominant

De Nederlandse dominantie in Tokio was groot. Ouderwets, bijna. Ontmoedigend voor de tegenstanders. Want dit team van Annan is geen ploeg op de terugweg. In tegendeel. Met nieuwe sterren als Matla (24), goed voor negen doelpunten in Tokio, kan Nederland nog jaren vooruit.

In Tokio spraken de cijfers voor zich. Nederland versloeg Groot-Brittannië (1-0), Duitsland (3-1), Zuid-Afrika (5-0), Ierland (4-0) en India (5-1), en denderde moeiteloos door naar de finale dankzij de 5-1 tegen Groot-Brittannië, de kwelgeest van vijf jaar geleden in Rio.

In het Oi Hockey Stadium begon Nederland wat stroef aan de finale tegen Argentinië. De ploeg van Annan zag de eerste strafcorner van Caia van Maasakker op de lat eindigen, en sommige speelsters oogden nerveus en gehaast, misschien door de grootsheid van het moment. Zo sloeg Maria Verschoor in het tweede kwart in kansrijke positie overhaast en slordig naast.

Maar toen Margot van Geffen zeven minuten voor rust de score eenmaal had geopend, uit een corner van Frédérique Matla, ging het hard. Caia van Maasakker, in haar afscheidsinterland, scoorde twee keer vlak na elkaar uit een corner, voordat Argentinië op slag van rust iets tegen deed (3-1), uit de eerste de beste kans die de Zuid-Amerikaanse vrouwen kregen. Vier doelpunten in acht minuten tijd, allemaal uit strafcorners.

In het derde kwart kroop de ploeg van bondscoach Carlos Retegui, gesterkt door het onverwachte succesje voor rust, uit de schulp en liet zich meer zien op de Nederlandse helft. De beste kans in die fase was echter voor Verschoor die, volledig vrij voor het Argentijnse doel, de kans miste om de genadeklap uit te delen.

Het overwicht van de Nederlandse vrouwen was desondanks groot genoeg; dit Argentinië kon Nederland niet naar de kroon steken.

Ook Alyson Annan zag dat. Na haar olympische titels als speelster is ze nu ook kampioen als coach. Zij was vooral trots nadat de klus geklaard was. „We hebben een waanzinnig team, zo’n mooie groep om mee samen te werken. Ik ben vooral enorm trots, dat overheerst.”