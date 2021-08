Geef de overtollige mondkapjes en handschoentjes weg

745.000 doses AstraZeneca doneert Nederland aan landen in nood. Deze vaccins komen uit de opgebouwde voorraad, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Prima actie. Belangrijke informatie om hieraan toe te voegen: dit gebeurt pas nu de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken. Veel artsen hebben hier terecht de aandacht op gevestigd.

Mark van Houdenhoven is ceo van de Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg in Nijmegen.

Maar wat te doen met al die andere voorraden? Bijvoorbeeld met die 561 miljoen handschoenen, 763 miljoen chirurgische maskers en 48 miljoen FFP2-maskers? Dat was de voorraad bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) op 31 mei 2021, twee maanden geleden. Heel veel minder zal het nu niet zijn, want gebruiken doen we het bijna niet meer.

Wat gaat ermee gebeuren? Worden ze vernietigd? Veel horen we er niet over. Volgens de Algemene Rekenkamer dekt de huidige voorraad de behoefte voor de komende tien jaar. Vernietiging moet worden voorkomen. Opnieuw zoveel geld weggooien kan niet. Bovendien kunnen die spullen overal in de zorg direct worden gebruikt.

Achteraf is het duidelijk dat er in de haast veel te ruim is ingekocht. Het rapport bij het Jaarverslag 2020 van de Algemene Rekenkamer was onverbiddelijk over de administratieve afhandeling van de aanschaf van al deze noodzakelijke beschermingsmiddelen door het ministerie van VWS. Maar dat is allemaal achteraf en met de kennis van nu.

Het LCH, waar de voorraden zijn opgeslagen, is in maart 2020, midden in de pandemie, opgericht. Toen was de nood het hoogst. Het ministerie ging zelf inkopen en afzonderlijke instellingen konden bij het LCH bestellen op basis van het idee dat nationale inkoopkracht meer effect zou hebben. Dat werkte. Ook dat mag hier worden geconstateerd.

In dat verband is het eveneens lovenswaardig dat demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport, VVD) op 14 april nieuw beleid heeft gepresenteerd voor hoe om te gaan met zorgmiddelen in de toekomst. De kern is dat er een ijzeren voorraad voor Nederlandse zorginstellingen overblijft. Met als doel tekorten in tijden van toekomstige crisis te voorkomen.

Naar goed Nederlands gebruik is de strategie opgebouwd aan de hand van vier ‘dijken’, vier beschermingslinies bij crises. Ten eerste is er een verplichte voorraad bij zorginstellingen, daarnaast een verplichte voorraad bij geselecteerde leveranciers, ten derde een stand by-productiecapaciteit en op de vierde plaats een Europese voorraad. In mijn optiek een goed en tijdig initiatief. Dat moeten we omarmen en uitwerken.

De huidige voorraad dekt de behoefte voor de komende tien jaar

Het is een beleid dat de kern kan zijn voor hoe we de huidige voorraden kunnen laten slinken. Want hoewel dit voor de toekomst een goed idee is, zitten ze bij het LCH nog steeds met een enorme noodvoorraad. Volgens de minister functioneren de markten voor persoonlijke beschermingsmiddelen weer.

Het is dus hoog tijd de berg beschermingsmiddelen bij LCH af te bouwen tot het beoogde niveau van de toekomstige ijzeren voorraad. Dat kan door spullen die wij echt niet nodig hebben weg te geven aan landen als Suriname en specifieke doelgroepen. Waarom niet ook aan andere zwaar getroffen landen? Zelfs dán blijft er genoeg over. Wees altruïstisch. Doneer ook de mondkapjes en de handschoenen aan de zorginstellingen. En doe dit het liefst in Europees verband, want ook veel andere rijke westerse landen hier hebben enorme voorraden ingekocht.

Al deze beschermingsmiddelen zijn ingekocht voor de zorg. Daar moeten ze in de eerste plaats terechtkomen. Niet op de vuilnisbelt. Dat lijkt mij de weg. Hoe langer erover wordt gehakketakt, hoe eerder de noodvoorraden toch worden vernietigd. Juist dat lijkt mij onaanvaardbaar.