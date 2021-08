‘Franse wijnproductie dit jaar historisch laag: daling tot mogelijk 30 procent’

Franse wijnboeren produceren in 2021 waarschijnlijk tot 30 procent minder wijn ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt vrijdag uit een prognose van het Franse ministerie van Landbouw. Het ministerie verwacht dat de productie voor dit jaar „historisch laag” zal zijn.

Het totaal aantal hectoliters wijn voor 2021 komt volgens de data uit op 32,6 en 35,6 miljoen, wat aanzienlijk minder zou zijn dan in het eveneens dramatische wijnjaar 2017, toen uiteindelijk 36,7 miljoen hectoliter wijn geperst werd. Als reden voor de lage productie geeft het ministerie de weersomstandigheden. Wijnboeren in Frankrijk hadden dit jaar te kampen met moeilijke weersomstandigheden: in juni en juli werden ze geplaagd door zware regenval, in april lag er een dikke laag sneeuw in wijngaarden in de Bourgogne, de Rhône-vallei en Centre-Val de Loire.

In 2020 was Franse wijn goed voor meer dan 8,5 miljard euro op de handelsbalans van het land. Het Franse landbouwministerie merkt wel op dat de druiven die de slechte weersomstandigheden van dit jaar overleefd hebben van uitstekende kwaliteit zijn.

Nog niet om zeep

Peter van Houtert, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren, denkt dat het Franse wijnjaar ondanks de slechte vooruitzichten nog niet om zeep is. „Als het vanaf nu niet meer regent, kan het allemaal nog goed komen”, klinkt het hoopvol, „al zijn de weersvooruitzichten, ook in andere landen, niet goed.” Hij benadrukt dat de verschillen per regio in Frankrijk groot zijn: „sommige oogsten zijn inderdaad kapot gevroren of verregend, maar in andere delen van het land is niks aan de hand.”

De vinoloog verwacht niet dat een lage wijnproductie ook meteen tot een hogere prijs voor Franse wijn leidt. „Zeker de goedkopere wijnen, die van een paar euro die je in de supermarkt koopt, kun je niet echt duurder maken, want dan kiest de consument gewoon een wijn uit een ander land.” Wat Van Houtert wel zorgen baart, is de stijging van de grondstofprijzen. „Karton en glas worden duurder, als de wijnprijzen omhoog gaan zal dat eerder daarom zijn.”