Flink hogere energierekening voor miljoenen Britten

Even schrikken voor het Verenigd Koninkrijk: miljoenen Britten krijgen vanaf oktober te maken met een fors hogere energierekening. Overheidsregulator Ofgem gaat uit van een stijging van 12 tot 13 procent. Dat komt neer op een toename van 139 pond (164 euro) voor Britten die gebruik maken van vaste energieprijzen.

Het gaat om de grootste prijsstijging sinds in januari 2019 een maximumprijs werd ingevoerd op stroom- en gasrekeningen. Dit moest, in de woorden van toenmalig premier Theresa May, een einde maken aan „afzetterij” door energiebedrijven.

Dat de prijzen voor consumenten nu zo hard stijgen, komt volgens Ofgem doordat de energieprijzen afgelopen halfjaar met maar liefst 50 procent zijn gestegen. „Gasprijzen bereiken recordhoogtes en de wereld komt de lockdown uit”, zegt Ofgem in een verklaring. Zeker de helft van Britse huishoudens wordt getroffen door de prijsstijgingen.

Gasprijzen

De maximumprijs wordt tweemaal per jaar geüpdatet en wordt vastgesteld op basis van een formule die onder meer gasprijzen, netwerkkosten voor energie-aanbieder en kosten van energiebeleid van de overheid meeneemt. De gasprijzen zijn dit jaar wereldwijd flink gestegen. Dat liet Ofgem naar eigen zeggen geen keuze om een deel van die hogere kosten aan klanten door te berekenen.

Critici, zoals leden van actiegroep End Fuel Poverty Coalition, zeggen tegen Sky News dat de prijsstijging „op het slechtst mogelijke moment komt” en nog eens 488.000 huishoudens de „energie-armoede” in zal duwen. Naar schatting hebben momenteel vier miljoen Britten een betalingsachterstand op hun rekeningen.

Ook James Plunkett van de maatschappelijke instelling Citizens Advice is kritisch. „Met het stijgen van rekeningen en dalen van inkomen wordt het voor veel gezinnen moeilijk om een oplossing te vinden”, zegt Plunkett tegen Metro. „Voor velen zullen schulden een niet te voorkomen gevolg zijn”.