‘FC Messi’ leefde op de pof, maar in Barcelona is creatief boekhouden verleden tijd

Supporters van FC Barcelona stonden huilend voor het stadion, toen donderdagavond bekend werd dat de grootste speler uit de clubhistorie zou vertrekken. Meer dan zeventien seizoenen hebben ze een van de beste voetballers ooit mogen zien. Ze dachten terug aan zijn goals – 672 in het eerste elftal. De dribbel tegen Getafe, veertien jaar geleden alweer, waarmee Lionel Messi een eerste glimp toonde van de speler die hij zou worden. De fans kozen de goal tot de mooiste die ooit werd gemaakt in het shirt van Barça. Messi was 19 jaar toen.

Niemand wist nog dat hij in de jaren daarna FC Barcelona naar zijn hand zou zetten, zowel in als buiten het veld. Messi was de speler die blééf leveren. Vier keer won hij de Champions League, tien keer werd hij landskampioen. Was je erbij, zeggen supporters tegen elkaar, tijdens die solo in 2011 tegen Real Madrid waarbij hij langs vijf spelers dribbelde om te scoren. Of die actie aan de zijlijn tegen Athletic Bilbao in 2015 waarbij hij ineens tussen drie spelers doorglipte en daarna binnenschoot. Of die vrije trap tegen Liverpool in 2019, halve finale Champions League, puntgaaf in de kruising gekruld van dertig meter afstand. Of die, of die, of die. Weet je nog?

Sommigen hoopten dat Messi’s aangekondigde vertrek slechts een drukmiddel was van FC Barcelona om bestuurders van La Liga, de Spaanse voetbalcompetitie, ertoe te bewegen de regels op te rekken. Zíj staan een langer verblijf van de Argentijn in de weg met hun weigering een nieuwe verbintenis goed te keuren, benadrukte clubvoorzitter Joan Laporta vrijdagmiddag nog maar eens op een persconferentie.

Maar hij zei ook dat fans zich geen illusies moesten maken. Messi gaat weg. En hij laat een doodzieke club achter. „Ik wist dat de financiële situatie bij de club slecht was toen ik hier weer begon”, zei Laporta, die een klein jaar geleden tot voorzitter werd verkozen. „Maar de cijfers bleken nog veel erger dan aanvankelijk gemeld.”

Salarisplafond

De Catalaanse club heeft een schuld van ruim een miljard euro en gaf vorig jaar ongeveer een half miljard uit aan salarissen, aanzienlijk méér dan concurrent Real Madrid. Hoewel FC Barcelona nog altijd geldt als de voetbalclub met wereldwijd de hoogste omzet (715 miljoen euro in 2020), leed de club vorig jaar zo’n 100 miljoen euro verlies. De Spaanse competitie accepteert dat niet langer. La Liga legde Barça een strikter salarisplafond op, reden dat de club het contract van Messi niet kan verlengen.

De financiële ellende is voor een belangrijk deel te wijten aan de Laporta’s voorganger, Josep Bartomeu, onder wiens leiding FC Barcelona een rampzalig aan- en verkoopbeleid voerde. Bij zijn benoeming in 2015 had de club het Europese voetbal zeven jaar gedomineerd. Aan de hand van Messi, maar óók dankzij een geweldige lichting die net als hij was doorgestroomd vanuit Barcelona’s jeugdopleiding La Masía, met spelers als Xávi Hernández, Andrés Iniesta, Gerard Piqué en Sergio Busquets. Vanaf 2013 kwamen de buitenlandse sterren Neymar en Luis Suárez daar nog eens bij.

Maar de aanvoer vanuit de jeugdopleiding stokte en de club begon enorme bedragen te betalen voor overgewaardeerde spelers. In de zomer van 2017 bijna 150 miljoen euro voor de Fransman Ousmane Dembélé, die de naar Paris Saint-Germain vertrokken Neymar moest vervangen. De Braziliaan Philippe Coutinho kwam een half jaar later over van Liverpool voor een vergelijkbaar bedrag. In de zomer van 2019 kocht Barcelona de gearriveerde Franse aanvaller Antoine Griezmann voor 120 miljoen euro van concurrent Atlético Madrid. Geen van drieën maakten ze de verwachtingen waar. Intussen mocht Suárez transfervrij vertrekken, hij koos voor Atlético en werd daar vorig seizoen kampioen.

Hoewel Messi consistent de beste bleef, draagt de 34-jarige Argentijn ook verantwoordelijkheid voor de problemen bij de club waar hij als 13-jarig jochie binnenkwam. Bij de aanstelling van trainers, bij de transfers van spelers – Messi had altijd een stem, schrijft de Britse journalist Simon Kuper in zijn onlangs verschenen boek over de club, die volgens Kuper de voorbije jaren is verworden tot FC Messi. Zijn salaris werd bovendien hoger en hoger, tot meer dan een half miljard euro in vier jaar, zoals bleek uit gelekte documenten. Van elke euro die FC Barcelona verdient, gaat meer dan 15 procent naar het salaris van Messi. Niet gek dus dat weinig clubs hem willen en kunnen betalen.

Op de pof kopen

De financiële neergang van FC Barcelona is al jaren gaande. Toch kon de club tot zeer recent blijven meedingen naar de meest begeerde spelers ter wereld. Zoals Frenkie de Jong. In de zomer van 2019 tekende hij, na een spectaculair seizoen bij Ajax, voor FC Barcelona. 75 miljoen euro betaalde de Spaanse club, een bedrag dat bij successen zou oplopen tot 86 miljoen. FC Barcelona kon dat niet betalen, maar deed het toch. Althans: gáát het doen. Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren.

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta deze vrijdag tijdens een persconferentie over de financiële situatie van de club. Foto Albert Gea/Reuters

Gedurende de sportieve opmars van Messi raakte de voetbalwereld eraan gewend dat spelers op de pof worden gekocht en verkocht. Uit het laatste jaarverslag van FC Barcelona, over het seizoen 2020/2021, blijkt dat er vorig jaar – Frenkie de Jong stond allang in het veld – nog geen kwart van zijn transfersom was betaald. In totaal moest FC Barcelona volgens de eigen boeken nog meer dan 125 miljoen euro betalen aan openstaande transfersommen.

Dat Ajax hiermee akkoord is gegaan, komt doordat de Amsterdamse club wél direct geld heeft gekregen om te investeren. Zo doet FC Barcelona dat vaak: een investeringsmaatschappij betaalt te transfersom en heeft vervolgens een vordering op de club. Barça betaalt de schuld vervolgens in termijnen af, is het idee, plus een vette rentevergoeding van naar verluidt zo’n 7 á 8 procent per jaar.

In deze wereld speelt investeringsmaatschappij 23 Capital – ‘de bank van het voetbal’ – een belangrijke rol. De Britse oprichter Jason Traub legde twee jaar geleden in de Evening Standard uit waarom clubs geld bij hem willen lenen. „Alle clubs hebben de uitdaging dat hun immateriële activa, de spelers, hun liquiditeit opzuigen”, zei hij. Ofwel: er gaat zoveel geld naar salarissen dat clubs onvoldoende geld op de bank hebben om ook nog spelers te kopen. 23 Capital (ook wel XXIII Capital) kwam in Nederland eerder in het nieuws, omdat het in 2015 acht miljoen euro leende aan het noodlijdende FC Twente.

Zo ontstond bij FC Barcelona een chaotische balans van uitgestelde betalingen. Die vormden een acuut probleem toen inkomsten uit kaartverkoop en merchandising vorig jaar tijdens de coronacrisis voor een groot deel opdroogden. Messi’s salaris was met het oog op het salarisplafond van de Spaanse competitie al uitgesmeerd over vele jaren, maar nu lijkt het moment gekomen dat er met creatieve boekhouding niets meer te redden is. Het is zelfs niet helemaal zeker of La Liga goedkeuring geeft aan de transfers van nieuwkomers Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric García and Emerson Royal.

Britse dominantie

Grote vraag is nu: hoe verder? Voorlopig wijst alles erop dat de dominantie van het Engelse voetbal nog groter wordt. Financieel is de Premier League (omzet: 5,1 miljard euro) de Spaanse (3,1 miljard) en Duitse (3,1 miljard) competities al ver vooruit, een verschil dat eerder groter dan kleiner wordt. Omdat FC Barcelona en Real Madrid veruit de meeste inkomsten genereren in Spanje, konden zij, net als Bayern München in Duitsland en Paris Saint-Germain in Frankrijk, nog lange tijd weerstand bieden aan de Engelse overmacht. Maar onverantwoordelijk transfer- en salarisbeleid, ook in Madrid, heeft de Spaanse topclubs nu toch op achterstand gezet.

Om het financiële krachtsverschil te onderstrepen, maakte Manchester City op de dag van Messi’s aangekondigde vertrek bekend 117 miljoen euro te betalen voor Jack Grealish, een middenvelder van Aston Villa. Stadgenoot United kocht aanvaller Jadon Sancho voor een bedrag dat kan oplopen tot 95 miljoen euro van Borussia Dortmund en zou op het punt staan Real Madrid-verdediger Raphaël Varane over te nemen voor rond de 50 miljoen euro. FC Barcelona en Real Madrid richten zich noodgedwongen op transfervrije spelers zoals Depay en doen overbodige sterren in de uitverkoop.

Toch is de situatie in Barcelona niet uitzichtloos. Begin deze eeuw verkeerde de club al eens in grote financiële nood na een periode van dure miskopen en overmoedig salarisbeleid. Barça viel daarom terug op eigen kweek en transfers van minder gearriveerde spelers, wat volgde waren de meest succesvolle jaren uit zijn geschiedenis. Ook nu loopt er een achttienjarig talent rond dat supporters in vervoering brengt: Pedri, een van de Spaanse uitblinkers op het EK van deze zomer. Het is voor de club te hopen dat ze hem niet hoeven te verkopen om openstaande rekeningen te betalen.

Vrijdag stonden ze er weer, de supporters. Nu rond het trainingscomplex van de ploeg van Ronald Koeman. Weer lieten ze hun verdriet zien, maar ook hun woede. Vooral Griezmann kreeg de volle laag van een groepje fans. Ergens hebben zij ook wel in de gaten dat het vertrek van Messi deels de eigen schuld is van Barcelona. Ze zochten een zondebok en vonden die in de dure Franse aanvaller. Ze riepen naar hem: „Messi vertrekt dankzij jou!”