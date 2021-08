Eerste Afghaanse provinciehoofdstad valt in handen Taliban

Voor het eerst sinds het vertrek van de Amerikaanse strijdkrachten is in Afghanistan een provinciehoofdstad in handen gevallen van de Taliban. Dat heeft de plaatselijke politie laten weten, meldt persbureau Reuters vrijdag. Het gaat om de stad Zaranj in de zuidelijke provincie Nimroz, die grenst aan Iran.

Vanaf april begonnen de Verenigde Staten met het terugtrekken van alle militairen uit Afghanistan, wat eind augustus moet zijn afgerond. Ondanks waarschuwingen voor het gevaar van een burgeroorlog hield president Joe Biden voet bij stuk en zette het beëindigen van de Amerikaanse interventie in het land door. Met twintig jaar is het het langste conflict waarin de VS zich gemengd heeft.

Taliban aan opmars

Sinds de terugtrekking rukt de Taliban verder op in het land en worden steeds meer gebieden en dorpen ingenomen. De Taliban vocht de afgelopen dagen fel in en rond drie andere provinciehoofdsteden. Grote delen van het Afghaanse grondgebied worden nu door de terreurgroep gecontroleerd.

Gevreesd wordt voor een burgeroorlog die zou kunnen resulteren in de val van de Afghaanse regering. De radiacaal-islamitische Taliban bestuurden Afghanistan van 1996 tot 2001. Dat laatste jaar werden ze verdreven bij een interventie van onder meer Amerikaanse en Britse militairen. Later dienden ook Nederlandse militairen in Afghanistan.

Hoofd communicatie gedood

Sinds de terugtrekking wordt fel gevochten en worden er aanslagen gepleegd. De terreurorganisatie schoot vrijdag ook de hoofdwoordvoerder van de Afghaanse overheid dood, een dag eerder deed de groep een moordpoging op de interim-minister van Defensie. Bij die aanval kwamen acht andere mensen om het leven, ook vielen er twintig gewonden.

Afghaanse en nog overgebleven Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden vrijdag posities van de Taliban in de zuidelijke provincie Helmand. Dat gebeurde nadat de terreurorganisatie een belangrijke grensovergang met Pakistan sloot. Ook daar dreigt de Taliban provinciehoofdstad Lashkar Gah in te nemen.