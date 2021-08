Duitser zit liever in de cel dan omroepkas te spekken

In sommige hoeken van het internet wordt hij vereerd als een martelaar. Uit verzet tegen het systeem belandde hij eind februari in de cel, aldaar ging hij twee keer in hongerstaking. Er is een hashtag die zijn vrijlating eist.

De zaak-Georg Thiel klinkt als een zaak in een dictatuur. Maar Thiel komt uit het Noordrijn-Westfalense Borken, vlak over de grens bij Winterswijk, en hij zit in de gevangenis in Münster omdat hij - al jaren - weigert de verplichte maandelijkse omroepbelasting à 17,50 euro te betalen. En omdat hij weigert inzage te geven in zijn financiële situatie. Zou hij in een benarde financiële situatie verkeren, dan kan hij net als 2,6 miljoen anderen vrijstelling van de belasting krijgen.

Maar voor Thiel is het een principezaak. Hij zegt geen televisie of ook maar een radio in huis te hebben, en acht de belasting, die per huishouden wordt geïnd, dus niet op hem van toepassing. Volgens Thiel ging zijn radio in juni 2010 kapot, en sindsdien weigert hij de kas voor de publieke omroepen te spekken.

ARD, ZDF en Deutschlandradio incasseren samen de verplichte bijdrage. In 2020 bedroeg die in totaal 8,1 miljard euro; de Duitse publieke omroep is daarmee de duurste van Europa. De programmering van de ARD wordt verzorgd door negen regionale omroepen en een internationale (Deutsche Welle).

Thiel, wonend in het westen, valt onder de WDR, de Westdeutscher Rundfunk. Het is dan ook de WDR die het geld eist van Thiel, en hem vanwege zijn achterstallige betalingen door justitie liet vervolgen.

‘Neutraal nieuws’

Net als in Nederland klinkt er in Duitsland luide kritiek op de publieke omroepen, vooral van de rechterflank in samenleving en politiek, omdat de berichtgeving ‘te links’ zou zijn. Zo bepleit de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD), de grootste oppositiepartij in de Bondsdag, in haar verkiezingsprogramma een grondige hervorming; er moet één omroep komen voor ‘neutraal nieuws’, niet onderbroken door reclame, en de verplichte bijdrage moet worden afgeschaft.

Ook eigent de partij zich het ‘martelaarschap’ van Thiel toe: in mei bezocht een AfD-afgevaardigde Thiel – een ‘onberispelijke burger’ aldus de AfD – in de gevangenis. Thiel zelf positioneert zich overigens meer links dan rechts op het politieke spectrum, zei hij eerder in Bild.

De Rundfunkbeitrag is al jaren onderwerp van fel debat. Het voorstel de bijdrage met 86 cent te verhogen naar 18,36 euro per maand, leidde zelfs tot een serieuze politieke crisis. De minister-president van Saksen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), verzette zich in december tegen dit voornemen van de regering in Berlijn.

Dat leidde in Saksen-Anhalt tot een acute crisis in de coalitie, aangezien Haseloffs fractie zich daarmee aan de zijde van de AfD schaarde. Omdat Saksen-Anhalt de verhoging niet goedkeurde, kon die tot ergernis van de omroepen in heel Duitsland niet doorgaan.

Constitutioneel Hof

Maar deze donderdag werd de strijd voorlopig beslecht door het Constitutioneel Hof. Saksen-Anhalt had het nieuwe bedrag niet mogen blokkeren, bepaalden de rechters. De maandelijkse bijdrage mag worden opgeschroefd tot 18,36 euro.

De rechts-liberale FDP, die na de verkiezingen graag in Berlijn zou meeregeren, wil het omroepbestel hervormen en de omroepbijdrage verlagen. Dat plan, opgenomen in het verkiezingsprogramma, werd direct fel bekritiseerd. Een oud-hoofdredacteur van de ARD schreef op Twitter dat de FDP zich met het plan in het „kamp van de populisten” beweegt. Wat er ook in het regeerakkoord terechtkomt: voor Georg Thiel zal het te laat zijn. Hij kan maximaal zes maanden gevangen zitten voor zijn schuld. Dus nog deze maand, enkele weken voor de verkiezingen van 26 september, komt hij op vrije voeten.

