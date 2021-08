Duits OM begint onderzoek naar nalatigheid districtsbeheerder overstroomd gebied

Het openbaar ministerie van de deelstaat Rijnland-Palts heeft een onderzoek geopend naar de districtsbeheerder van de Duitse bestuursregio Arhweiler, op verdenking van „dood door schuld en onopzettelijk lichamelijk letsel” door zijn rol in de bestrijding van de hevige overstromingen in het gebied in juli. Dat maakte de hoofdofficier van justitie van de deelstaat vrijdag bekend in een verklaring. In het Ahrdal vielen halverwege juli 141 doden en meer dan 700 gewonden bij overstromingen. Er vielen met name veel slachtoffers in de plaats Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Er zijn, zo schrijft de hoofdofficier, „voldoende concrete aanwijzingen” dat de districtsbeheerder delen van het Ahrdal die nog niet getroffen waren had moeten evacueren. Dit gebeurde „niet, niet met de nodige duidelijkheid, of pas te laat”, waardoor hem „nalatigheid kan worden verweten”. Die nalatigheid noemt de officier „ieder geval een mede-oorzaak van een deel van de doden en de opgelopen lichamelijk letsels”. De districtsbeheerder was volgens het ministerie de enige die op dat moment de beslissingsbevoegdheid had om tot evacuatie over te gaan. Een ander lid van het crisisteam, dat de operaties „tijdelijk heeft overgenomen”, moet zich eveneens verantwoorden.

In de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts viel in twee dagen 150 liter regen per vierkante meter, terwijl daar normaal gesproken in de hele maand zo’n 80 liter valt. De overstromingen op 14 en 15 juli, als gevolg van de regenval, kostten zeker 181 mensen het leven, tientallen anderen worden nog vermist. Honderden mensen raakten gewond en de schade loopt in de miljarden. Naar schatting is bijvoorbeeld zo’n zeshonderd kilometer treinspoor vernield door het water. De Duitse regering kondigde al een herstelpakket aan van 6 miljard euro voor de reparatie van het spoor.

Lees ook: Zorgde de wijnbouw in het Ahrdal voor meer watergeweld?