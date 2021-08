Apple gaat kinderporno detecteren

Apple gaat in nieuwe versies van het besturingssysteem voor zijn populaire mobiele telefoons, tablets en computers technologie inbouwen om automatisch kinderporno te detecteren. Ook kunnen ouders straks seksueel getinte plaatjes in chatberichten van de Apple-telefoons van hun kinderen weren.

Het Amerikaanse technologiebedrijf bindt zo de strijd aan tegen online kinderpornografisch materiaal. „We willen kinderen helpen beschermen tegen kwaadwillenden die communicatiemiddelen gebruiken om slachtoffers te rekruteren en te misbruiken en we willen de verspreiding van kinderpornografisch materiaal tegengaan”, stelt het bedrijf in een aankondigend bericht.

Met een speciaal algoritme – neuralHash – gaat het bedrijf afbeeldingen op Apple-apparaten vergelijken met databases van bekend kinderpornografisch materiaal van het Amerikaanse NCMEC, het National Center for Missing & Exploited Children. De technologie zet de plaatjes om in een reeks karakters (hashes) en vergelijkt die met elkaar.

De lijsten van NCMEC bevatten kinderpornografisch materiaal dat bij strafrechtelijk onderzoek aangetroffen is. Normale foto’s van kinderen zullen dus niet tegengehouden worden door het algoritme. Als een plaatje inderdaad voorkomt op de lijsten van het NCMEC en een bepaalde „drempelwaarde” overschreden wordt, wordt na een handmatige controle door een Apple-medewerker het account gesloten en het NCMEC ingelicht. Er is een beroepsprocedure, voor gebruikers die menen onterecht van Apple’s diensten geweerd te zijn.

Het lijkt alsof Apple heeft gezocht naar een balans Arda Gerkens expertisebureau EOKM

Volgens Apple is de technologie veilig en de privacy van de gebruiker niet in het geding. „In plaats van de plaatjes in de cloud te scannen, kijkt het systeem op het apparaat zelf of de plaatjes voorkomen in de database met bekende hashes van kinderpornografisch materiaal.” Het bedrijf komt zo naar eigen zeggen niets extra’s te weten over afbeeldingen die niet op de NCMEC-lijsten voorkomen. Gebruikers kunnen de hashes van kinderpornografisch materiaal zelf ook niet inzien.

Experts zijn sceptischer over de gevolgen voor de privacy. Gebruikers moeten Apple en NCMEC op hun blauwe ogen vertrouwen dat er alleen illegale afbeeldingen aan de lijsten toegevoegd worden, zegt Matthew Green, onderzoeker en cryptograaf aan de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. „Dit soort technologie kan een zegen zijn voor het opsporen van kinderporno op telefoons. Maar stel je eens voor wat het kan doen in de handen van een autoritaire regering?”

Volgens Green is er ook niet veel bekend over het algoritme van Apple. Vergelijkbare algoritmen kunnen om de tuin geleid worden en onterecht waarschuwingen versturen.

Volgens Apple zal de nieuwe technologie later dit jaar beschikbaar worden, vanaf iOS versie 15, iPadOS 15 en de nieuwe versie van het besturingssysteem van Mac-computers, Monterey.

Lees ook dit interview met demissionair minister Grapperhaus over de strijd tegen online kinderporno: ‘De stroom van kinderpornomateriaal moet worden afgeknepen’

Arda Gerkens, SP-senator en directeur bij de Nederlandse evenknie van het NCMEC, het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), is te spreken over de manier waarop Apple de afbeeldingen controleert op kinderpornografisch materiaal. „Het lijkt alsof Apple heeft gezocht naar een balans tussen privacy en het beschermen van kinderen. Voor zover we kunnen zien is dat gelukt.” Haar organisatie gebruikt vergelijkbare technologie – een hashcheckserver – om kinderpornografisch materiaal van servers van Nederlandse hostingbedrijven te weren.

Het controleren van de chatberichten van minderjarigen vindt Gerkens problematischer. Apple laat kunstmatige intelligentie beoordelen of verzonden plaatjes seksueel getint zijn. Als dat volgens het algoritme het geval is, wordt de foto pas vertoond als de gebruiker daar nog eens om vraagt. De ouders krijgen dan gelijk een melding. Gerkens: „Dit raakt de privacy van kinderen. Het gaat ervan uit dat minderjarigen nooit naaktfoto’s mogen sturen of zien. Dat is natuurlijk onzin. Bovendien gebeurt dit met AI en die is ook nog niet zo nauwkeurig.”